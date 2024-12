Manfredonia, ecco gli auguri del sindaco La Marca: "La realtà ci impone di restare concreti e con i piedi per terra"

MANFREDONIA – “Un augurio sincero e un messaggio di speranza per tutta la comunità“. Con queste parole, il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, si è rivolto ai cittadini in occasione delle festività natalizie, tracciando un bilancio dei primi mesi del suo mandato e lanciando un appello alla solidarietà e alla rinascita collettiva.

“La realtà ci impone di restare concreti e con i piedi per terra,” ha esordito La Marca, riconoscendo il peso e la responsabilità del ruolo che i cittadini gli hanno affidato. “Manfredonia è una città complessa, con situazioni intricate, spesso frutto di un’eredità difficile. Ma nonostante le difficoltà, si percepisce forte il desiderio di riscatto.”

Il sindaco ha evidenziato come, nonostante le sfide, emerga un’energia positiva in diversi ambiti della città. “Questa voglia di rinascita la vedo nei giovani che cercano di trasformare un’idea in realtà, nei volontari che ogni giorno offrono conforto a chi è solo, negli imprenditori che investono con coraggio, e in chi ha scelto l’arte, la cultura e lo sport come strumenti di crescita per la comunità.”

Un pensiero speciale è stato dedicato alle famiglie che hanno dato vita a un’associazione per affrontare insieme le difficoltà legate all’autismo. “Questa è la dimostrazione che l’unione fa la forza e che possiamo costruire una città più inclusiva e solidale,” ha aggiunto.

Il sindaco ha poi invitato tutti, cittadini e amministratori, a lavorare con impegno e amore per la città: “Il nostro compito è costruire, con umiltà e determinazione, un presepe capace di illuminare anche i momenti più bui. Manfredonia merita il meglio dalla politica, intesa come servizio autentico al bene comune.”

Infine, La Marca ha augurato a tutta la comunità un Buon Natale e un felice anno nuovo, con l’auspicio che il 2024 possa portare speranza e nuove opportunità per tutti.