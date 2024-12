Il consigliere comunale Ugo Galli interviene con fermezza sulle recenti dichiarazioni dell’assessore con delega al personale, sollevando dubbi sulla veridicità e l’accuratezza della ricostruzione fornita. “La lettura di questo comunicato desta forte scalpore per le numerose ed evidenti inesattezze che lo caratterizzano – dichiara Galli – e come professionista del settore non posso che sottolinearlo con decisione.”

Il consigliere punta il dito sulla gestione economica dei dirigenti comunali, evidenziando come, oltre agli stipendi base, si aggiungano circa € 248.000,00 di compensi accessori. “Questa cifra può essere stabilita o modificata in base ai risultati dei singoli dirigenti, ma è evidente che se molti cittadini lamentano l’inefficienza della macchina comunale, una ragione esiste.”

Galli annuncia di attendere con vivo interesse il prossimo consiglio comunale dedicato al tema del personale per “dimostrare le gravi carenze che emergono dall’azione dirigenziale”. E aggiunge: “Invito l’assessore, o chi per lei, a rivedere le registrazioni delle sedute precedenti, dove sono stati già evidenziati errori gravi da parte della dirigenza. Lo abbiamo fatto con documentazione chiara, non con dichiarazioni superficiali.”

Il consigliere solleva poi la questione del personale in esubero: “Perché l’amministrazione non ha concesso le sei ore aggiuntive ai lavoratori, rimandando la decisione a verifiche sulla sostenibilità economica da parte dei dirigenti? Se si vuole davvero tutelare questi dipendenti, si inizi a ridurre i trattamenti accessori ai dirigenti e a destinare quei fondi ai lavoratori che mandano avanti gli uffici con stipendi che sfiorano i € 450,00 al mese.”

Galli non risparmia critiche alla giunta comunale, ribadendo l’importanza di affidare deleghe a figure competenti. “Da sempre sosteniamo la necessità di nominare assessori con le giuste competenze – spiega – ma riscontriamo che qualcuno preferisce non colmare le proprie lacune.”

Il consigliere conclude con un monito: “Un maggiore impegno nello studio e nell’approfondimento impedirebbe dichiarazioni così inconsistenti e garantirebbe un vero supporto ai lavoratori meritevoli. Si eviterebbero anche atti basati su norme inesistenti, come nel caso della terza modifica della pianificazione del personale. Il governo ha già rimosso gli ostacoli per i comuni che sanno leggere e interpretare correttamente le norme. Buono studio!”