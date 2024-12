La Polizia Locale di Manfredonia invita la cittadinanza alla massima prudenza, sia alla guida che durante gli spostamenti a piedi, in considerazione delle condizioni meteorologiche avverse che stanno interessando il territorio.

Nel corso della mattinata, da segnalare un altro incidente stradale lungo la SP45, l’arteria che collega San Giovanni Rotondo a Foggia. Anche in questo caso non si sono registrerebbero feriti gravi, ma l’episodio ha richiesto la momentanea chiusura di una corsia per consentire i rilievi.