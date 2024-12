Manfredonia, parità di diritti e dignità per i lavoratori: il Comune approva l’equiparazione degli ex LSU

Manfredonia fa un passo avanti sul fronte dei diritti e dell’uguaglianza lavorativa. La Giunta comunale ha approvato, su proposta dell’assessora al Personale e Affari Generali Sara Delle Rose, un importante atto di indirizzo per equiparare le condizioni contrattuali dei lavoratori ex LSU – assunti con contratto a 12 ore – a quelle dei dipendenti stabilizzati a 18 ore.

La delibera n. 80 del 18 dicembre 2024 traccia la strada per i dirigenti e i responsabili comunali, chiamati ora a predisporre gli atti amministrativi e finanziari necessari a concretizzare l’indirizzo politico della maggioranza di Palazzo San Domenico.

“Con questo provvedimento aggiungiamo un tassello fondamentale per normalizzare le condizioni economiche di questi lavoratori. Da mesi lavoriamo, con il Sindaco e gli altri membri della Giunta, per trovare una soluzione che restituisca dignità a questi dipendenti”, ha dichiarato l’assessora Delle Rose. “In un contesto di crisi economica, non è stato possibile contare su aiuti esterni, per cui abbiamo cercato risorse all’interno del bilancio comunale. Questo atto rappresenta un significativo passo avanti verso una gestione del personale più equa e funzionale, in linea con le nostre linee programmatiche”.

L’iniziativa, pur gravando sul bilancio comunale, è stata valutata come necessaria per garantire giustizia sociale e rafforzare i servizi offerti alla comunità. L’aumento delle ore lavorative si inserisce in un equilibrio tra esigenze operative e sostenibilità economica, segnando un importante traguardo per i diritti dei lavoratori.