Natale, ecco quali supermercati resteranno aperti durante le feste

Il Natale è ormai alle porte e le giornate si riempiono di impegni, tra la scelta degli ultimi regali e la preparazione dei pranzi e delle cene festivi. Nonostante la pianificazione, capita spesso di rendersi conto all’ultimo momento di aver dimenticato qualcosa di essenziale. Per evitare inconvenienti, è utile sapere quali supermercati rimarranno aperti durante le festività natalizie e con quali orari. Ogni catena può decidere autonomamente gli orari di apertura, che potrebbero variare a livello locale. È quindi consigliabile verificare gli orari aggiornati sui siti ufficiali o direttamente presso i punti vendita.

Ecco gli orari di apertura delle principali catene:

Aldi

I punti vendita Aldi saranno aperti il 24 dicembre con orari regolari, mentre il 25 dicembre resteranno chiusi. Il 26 dicembre riapriranno con orario festivo, generalmente dalle 8.30 alle 20.30.

Carrefour

Carrefour adotta orari flessibili che variano in base alla regione e alla città. Per questo motivo, è sempre consigliabile consultare il sito ufficiale. In generale, il 24 dicembre i supermercati Carrefour saranno aperti, mentre il 25 e il 26 dicembre molti negozi resteranno chiusi.

Famila

Famila chiuderà i suoi punti vendita sia il 25 che il 26 dicembre. Il 24 dicembre, invece, i supermercati saranno aperti con orario ridotto, solitamente dalle 8.00 alle 19.00.

Esselunga

Esselunga terrà chiusi i propri punti vendita sia a Natale che a Santo Stefano. Il 24 dicembre, invece, i supermercati saranno aperti dalle 7.30 alle 20.00.

Iper

I supermercati Iper saranno aperti il 24 dicembre con orari ridotti, dalle 8.00 alle 20.00. Il 25 dicembre rimarranno chiusi, mentre il 26 dicembre riprenderanno il consueto orario di apertura, dalle 7.30 alle 21.30.

Coop

Coop aprirà solo il 24 dicembre, ma con orario ridotto, generalmente dalle 8.00 alle 19.00. Nei giorni di Natale e Santo Stefano, la maggior parte dei negozi resterà chiusa, ad eccezione di alcune sedi in stazioni ferroviarie o in aree turistiche, che seguiranno orari speciali.

Lidl

Lidl seguirà una politica simile ad altre catene: rimarrà chiusa il giorno di Natale. Il 24 dicembre i punti vendita saranno aperti con orario ridotto. Per il 26 dicembre, l’apertura potrebbe variare in base alla località; per maggiori dettagli, è consigliabile consultare il sito ufficiale.

MD

I supermercati MD saranno chiusi sia il 25 che il 26 dicembre. Il 24 dicembre, invece, saranno aperti con orari ridotti, generalmente dalle 8.00 alle 19.00.

Pam

Pam chiuderà i suoi negozi il 25 dicembre, mentre il 24 dicembre saranno aperti dalle 8.00 alle 20.00. Il giorno di Santo Stefano, invece, i supermercati Pam saranno operativi dalle 8.00 alle 19.00.

