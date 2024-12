Bari, 20 dicembre 2024. Con recente provvedimento, la Corte di Assise d’Appello di Bari, presieduta dal dott. Vito Fanizzi, ha accolto l’istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari per Luciano Caracciolo, nato a Manfredonia il 2 settembre 1969. La decisione è stata presa in data 19 dicembre 2024.

Caracciolo è stato coinvolto nell’operazione di p.g. e nel procedimento penale relativo a “Omnia Nostra”, che vede coinvolto il clan Lombardi-Raduano. In Appello, l’imputato Luciano Caracciolo, difeso dall’avvocato Matteo Murgo del Foro di Bologna, aveva ricevuto una condanna a 6 anni e 7 mesi, con pena ridotta.

Le condanne dopo il secondo grado (fonte L’Immediato)

Luciano Caracciolo: 6 anni e 7 mesi

Lorenzo Caterino: 6 anni e 4 mesi

Leonardo Ciuffreda: 7 anni e 2 mesi

Michele D’Ercole: 7 anni

Giuseppe Pio Impagnatiello: 6 anni e 8 mesi

Francesco Notarangelo, detto “Natale”: 6 anni e 2 mesi

Marco Raduano, detto “Pallone”: 20 anni

Pietro Rignanese: 10 anni e 9 mesi

Moreno Sciarra: 6 anni e 10 mesi

Antonio Zino: 8 anni e 8 mesi

Giuseppe Della Malva: 11 anni e 4 mesi

Antonio La Selva, detto “Tarzan”: 4 anni e 8 mesi

Andrea Quitadamo, detto “Baffino junior”: 4 anni

Le assoluzioni:

Alexander Pacillo (condannato a 9 anni in primo grado)

Giuseppe Sciarra (condannato a 9 anni e 4 mesi in primo grado)

Modifiche e conferme:

Adriano Carbone, ex consigliere comunale di Manfredonia, vede revocata la condanna al risarcimento dei danni, pur mantenendo la pena a un anno e 8 mesi.

Altri imputati di rilievo, come i collaboratori di giustizia Antonio Quitadamo (“Baffino”) e Danilo Della Malva (“U’ Meticcio”), avevano rinunciato al ricorso in appello, rendendo definitive le loro condanne rispettivamente a 12 anni e 4 mesi e 11 anni di reclusione. Anche Giovanni Surano, detto “Lupin”, non ha presentato ricorso, confermando la pena a 3 anni e 4 mesi.

Relativamente a Luciano Caracciolo, la Corte, composta dai magistrati Riccardo Leonetti, Gerardo C. Federico De Letteriis, Antonio Baccaro, Cristiano De Pascalis, Michele D’Ambrosio, Gianvito Martino e Saverio Stallone, ha esaminato l’istanza avanzata dalla difesa di Caracciolo, con il parere contrario del Pubblico Ministero. La Corte ha rilevato che l’imputato non è chiamato a rispondere di reati previsti dall’art. 416 bis del codice penale (associazione di tipo mafioso). Inoltre, è stato considerato che il giudice di primo grado aveva escluso la recidiva dell’imputato, dato che i fatti contestati risalgono nel tempo e non sono di particolare gravità.

La personalità di Caracciolo, i fatti oggetto del processo (“Omnia Nostra“) e la condotta dell’imputato hanno portato la Corte a ritenere che le esigenze cautelari residue possano essere garantite con la misura degli arresti domiciliari, subordinati all’applicazione del braccialetto elettronico.

La Corte ha disposto che, in caso di disponibilità e accertamento positivo, Caracciolo sarà scarcerato solo dopo l’installazione del dispositivo elettronico e l’avvenuto raggiungimento del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari.