Una prima coltellata alla gola, mirata a colpire dall’orecchio alla carotide con l’intento di uccidere. Poi, decine di altre pugnalate, mentre cercava disperatamente di difendersi. Martina Voce, una studentessa fiorentina di 21 anni che vive e lavora a Oslo, è ricoverata in condizioni critiche in un ospedale della capitale norvegese. Venerdì scorso è sopravvissuta a un brutale tentativo di femminicidio da parte del suo ex fidanzato, Mohit Kumar, un informatico indiano di 20 anni che lavora in uno studio legale a Oslo. Martina aveva interrotto la relazione alcuni mesi fa, ma Kumar non aveva mai accettato la sua decisione.

L’aggressione

Martina lavora come store manager presso Smak av Italia, un negozio di prodotti italiani nel centro commerciale Vulkan, situato nel quartiere centrale di Grünerløkka. Venerdì, intorno a mezzogiorno, Kumar è entrato nel negozio. Senza dire una parola, si è diretto verso di lei. Martina, ignara del pericolo, non ha avuto il tempo di reagire: la prima coltellata, probabilmente sferrata con un coltello da cucina, l’ha colpita immediatamente. A seguire, altre pugnalate, molte delle quali sulle braccia, mentre cercava di proteggersi.

L’intervento dei colleghi

Le urla di Martina hanno attirato l’attenzione di due colleghi, che sono accorsi in suo aiuto. Durante la colluttazione, uno di loro è riuscito a disarmare l’aggressore e, per fermarlo, lo ha colpito con lo stesso coltello, ferendolo gravemente. Kumar è ora ricoverato in coma farmacologico e accusato di tentato omicidio. Appena si riprenderà, sarà trasferito in carcere.

Le condizioni di Martina

Martina è ricoverata nel reparto di terapia intensiva e ha già subito due interventi chirurgici. Il più complesso, durato sette ore, ha riguardato una grave lesione alla giugulare dietro l’orecchio sinistro. Le sue condizioni sono gravi, ma stabili. “È intubata e sotto controllo. Dovrà affrontare altre operazioni, ma speriamo che ce la faccia,” ha dichiarato Carlo Voce, il padre della ragazza.

Una relazione finita e un’escalation di violenza

Martina e Mohit erano stati insieme per circa due anni, ma a settembre la ragazza aveva deciso di chiudere la relazione. Kumar, incapace di accettare la separazione, aveva iniziato a perseguitarla con chiamate e messaggi incessanti. Nonostante ciò, Martina era rimasta ferma nella sua decisione. L’aggressione di venerdì rappresenta il tragico epilogo di una storia segnata dalla violenza.

Indagini e reazioni

La Procura di Roma, competente per i crimini che coinvolgono cittadini italiani all’estero, ha aperto un’indagine sulla vicenda. Intanto, il collega di Martina che ha disarmato l’aggressore è stato brevemente arrestato, ma rilasciato poco dopo. La polizia di Oslo ha confermato che ha agito in una situazione di emergenza.

Numerosi testimoni hanno assistito alla scena. “Ho visto qualcuno prestare i primi soccorsi, c’era molto sangue, e la polizia è arrivata subito,” ha raccontato un passante. L’amministratore delegato di Smak av Italia ha elogiato il coraggio dei due dipendenti intervenuti: “Senza di loro, forse Martina non sarebbe viva oggi.”

Lo riporta RaiNews.