Picchiato da un gruppo di minorenni, 60enne finisce all'ospedale

Porto Sant’Elpidio (Fermo) – Un gesto di civiltà si è trasformato in un incubo per un commerciante di Porto Sant’Elpidio, vittima di un’aggressione da parte di un gruppo di minorenni. L’episodio, avvenuto nella serata di ieri in pieno centro, ha scosso profondamente la comunità locale, suscitando indignazione e preoccupazione.

Secondo quanto riportato dall’ANSA, l’uomo, un esercente di circa 60 anni, era intervenuto per richiamare un gruppo di ragazzi che stava arrecando disturbo nella zona di via Battisti. I giovani, secondo le prime ricostruzioni, erano intenti a compiere atti di vandalismo, cercando di rovesciare un vaso posto lungo la strada. Alla vista di quella scena, il commerciante ha deciso di intervenire per riportare l’ordine, invitandoli a smettere e ad adottare un comportamento più rispettoso.

La reazione dei minorenni, però, è stata tutt’altro che pacifica. Invece di fermarsi, i ragazzi hanno accerchiato l’uomo, aggredendolo con calci e pugni. L’inaspettata violenza ha colto di sorpresa il sessantenne, che non ha potuto difendersi di fronte alla superiorità numerica del gruppo. Alcuni passanti, testimoni della scena, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine chiamando il 112.

Sul luogo dell’aggressione sono giunti gli agenti della polizia di Stato, che hanno avviato le prime indagini per chiarire la dinamica dei fatti e identificare i responsabili. L’uomo, visibilmente scosso e dolorante, è stato trasportato al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie. Fortunatamente, le ferite riportate non sono risultate gravi, ma il trauma subito ha lasciato segni evidenti.

La notizia si è rapidamente diffusa in città, amplificata anche dallo sfogo della figlia del commerciante, che ha denunciato l’accaduto attraverso i social network.

Nel suo post, la giovane ha espresso tutto il suo sdegno per quanto accaduto, sottolineando la gravita di un episodio che non può e non deve passare inosservato. “Mio padre è stato aggredito solo per aver cercato di fare la cosa giusta”, ha scritto la figlia, aggiungendo che atti di violenza come questo non dovrebbero avere spazio in una comunità civile.

L’episodio ha acceso i riflettori sulla crescente problematica del disagio giovanile e del vandalismo urbano, fenomeni che, secondo alcuni residenti, stanno assumendo dimensioni sempre più preoccupanti. Molti cittadini hanno espresso solidarietà nei confronti del commerciante aggredito, chiedendo maggiore presenza delle forze dell’ordine e controlli più serrati nelle zone del centro, soprattutto durante le ore serali.

L’amministrazione comunale di Porto Sant’Elpidio ha condannato fermamente l’accaduto, ribadendo l’importanza del rispetto delle regole e del vivere civile. Il sindaco, intervenuto sulla vicenda, ha dichiarato: “Non possiamo tollerare che episodi di questo genere si verifichino nella nostra città. Esprimiamo la nostra vicinanza al commerciante e alla sua famiglia, assicurando che faremo tutto il possibile per garantire sicurezza e decoro nelle nostre strade”.

Intanto, le indagini proseguono per risalire all’identità dei ragazzi coinvolti nell’aggressione. La polizia sta esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, nella speranza di ottenere elementi utili per individuare i responsabili. Secondo alcune indiscrezioni, i giovani potrebbero appartenere a gruppi già noti alle forze dell’ordine per episodi simili.

L’aggressione di Porto Sant’Elpidio rappresenta un campanello d’allarme per l’intera comunità.

L’auspicio è che fatti del genere non si ripetano e che, attraverso un lavoro congiunto tra istituzioni, scuole e famiglie, si possa promuovere una cultura del rispetto e della legalità tra i più giovani.