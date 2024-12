Previsioni: Natale in Puglia all'insegna della variabilità

Lunedì 23 dicembre si preannuncia come una giornata instabile per l’intera regione pugliese, sotto l’influenza di una depressione atmosferica che porterà piogge e, in alcune aree, anche nevicate. In Daunia, i cieli saranno coperti per l’intera giornata con deboli nevicate che si intensificheranno in serata. Sulle murge e sul litorale adriatico meridionale, il cielo rimarrà plumbeo con piogge leggere persistenti. Situazione simile sul Tavoliere, dove non mancheranno rovesci temporaleschi, con un’attenuazione dei fenomeni in serata.

Diversa la situazione lungo il litorale adriatico settentrionale: la mattinata sarà caratterizzata da temporali e piogge, ma dal pomeriggio i fenomeni tenderanno a ridursi. Sul litorale ionico e nel Salento, la copertura nuvolosa sarà intensa, accompagnata da leggere precipitazioni che si dissolveranno gradualmente in serata, lasciando spazio a timide schiarite. I venti, inizialmente tesi e meridionali, ruoteranno progressivamente verso sud-ovest. Il mare sarà agitato, con un Basso Adriatico che passerà da molto mosso ad agitato, mentre il Canale d’Otranto si manterrà molto mosso. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1350 metri.

Martedì 24 dicembre la situazione meteorologica vedrà un lieve miglioramento, sebbene la mattinata sarà ancora caratterizzata da deboli piogge e nevicate sparse. In Daunia, le nevicate mattutine lasceranno spazio, nel pomeriggio, a piogge e temporali, con un’attenuazione dalla sera. Sulle murge, la giornata inizierà con deboli nevicate, seguite da un progressivo diradamento della copertura nuvolosa a partire dal pomeriggio. Il Tavoliere sarà avvolto da cieli coperti e piogge che, in serata, diventeranno più intense, accompagnate da rovesci temporaleschi.

Sul litorale adriatico settentrionale, le deboli piogge del mattino si esauriranno gradualmente, lasciando spazio a un cielo più sereno nel corso della giornata. Il litorale adriatico meridionale e quello ionico vedranno piogge leggere che si dissolveranno dal pomeriggio, con cieli limpidi in serata. Sul Salento, la mattinata sarà nuvolosa con piogge sparse, seguita da un graduale miglioramento durante il pomeriggio e schiarite serali. I venti saranno moderati e settentrionali, mentre il mare, sebbene ancora mosso, tenderà a placarsi, con il Basso Adriatico e il Canale d’Otranto che passeranno da agitato a molto mosso. Lo zero termico scenderà a quota 950 metri.

Per il giorno di Natale, mercoledì 25 dicembre, il tempo si manterrà in gran parte stabile grazie a un’alta pressione che, sebbene disturbata da infiltrazioni umide serali, garantirà una giornata in prevalenza soleggiata. La Daunia sarà caratterizzata da cieli nuvolosi al mattino, con residue nevicate che si esauriranno nel pomeriggio. Sulle murge, le piogge leggere del mattino cederanno il passo a rasserenamenti pomeridiani, ma la sera porterà un nuovo aumento della nuvolosità con deboli precipitazioni.

Nel Tavoliere, la giornata inizierà con cieli coperti, seguiti da ampie schiarite serali. Sul litorale adriatico settentrionale si alterneranno nubi sparse e sprazzi di sereno per tutto il giorno. Sul litorale adriatico meridionale e ionico, il sole dominerà la scena per gran parte della giornata, con qualche addensamento in serata. Il Salento vivrà una giornata variabile, con ampie schiarite nel pomeriggio. I venti saranno moderati dai quadranti settentrionali, in progressiva attenuazione. Il mare si manterrà mosso, con un lieve miglioramento nelle ore serali. Lo zero termico risalirà fino ai 1250 metri.

Il Natale in Puglia sarà dunque all’insegna della variabilità, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi, ma con la possibilità di qualche rovescio serale, specialmente nelle zone interne e montuose. Per chi ha in programma spostamenti o gite fuori porta, le condizioni meteorologiche si preannunciano nel complesso favorevoli, con un mare che, sebbene mosso, non impedirà di godere delle bellezze costiere pugliesi.

