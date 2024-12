Riccardo Muti al concerto al Senato, ai parlamentari: «Stutatelo ‘sto telefonino»

Durante il concerto in Senato dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, fondata e diretta da Riccardo Muti, un imprevisto interrompe la performance. Mentre il maestro dirigeva la Sinfonia “Roma” di Bizet, il suono di un cellulare che squilla interrompe la magia della musica. I presenti raccontano che Muti, visibilmente contrariato, mantiene la calma e continua a dirigere, ma il suo volto si scurisce.

Più tardi, al termine del concerto – il quarto che Muti ha diretto a Palazzo Madama – il maestro prende la parola per condividere la sua esperienza di lavoro con i giovani musicisti e l’emozione di trasmettere loro l’amore per la musica. Un impegno che Muti porta avanti anche in contesti difficili, come quello di Scampia. Ma proprio mentre il direttore si esprime, un altro telefono squilla, interrompendo nuovamente il suo discorso. A questo punto, Muti, ormai spazientito, esclama con un sorriso: «Stutatelo sto telefono», usando il dialetto napoletano per dire «Spegnete quel telefono». L’Aula esplode in un applauso, apprezzando il suo spirito.

Lo riporta IlMessaggero.