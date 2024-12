Tecnologia e sicurezza: Foggia lancia il piano di videosorveglianza per prevenire la criminalità (foto)

Foggia. Questa mattina, lunedì 23 dicembre 2024, alle ore 10:30, presso il Comando di Polizia Locale di Foggia, è stato presentato il nuovo sistema di videosorveglianza comunale. All’evento hanno partecipato la sindaca Maria Aida Episcopo, l’assessore alla sicurezza e legalità Giulio De Santis e l’assessora alla Polizia Locale Daniela Patano.

Il nuovo sistema di videosorveglianza rappresenta un passo significativo verso il rafforzamento della sicurezza urbana. L’iniziativa mira a prevenire e contrastare fenomeni di criminalità e vandalismo, garantendo una maggiore tutela per i cittadini e il patrimonio pubblico.

La sindaca Episcopo ha sottolineato l’importanza di questo progetto per la comunità foggiana, dichiarando: “L’implementazione di un sistema di videosorveglianza efficiente è fondamentale per assicurare un ambiente più sicuro ai nostri concittadini. Questo progetto testimonia l’impegno dell’amministrazione nel promuovere la legalità e il rispetto delle regole”.

L’assessore De Santis ha evidenziato come il sistema sia stato progettato per integrarsi con le altre forze dell’ordine presenti sul territorio, creando una rete di controllo coordinata ed efficace. “La collaborazione interforze è essenziale per garantire interventi tempestivi e mirati. Questo sistema ci permetterà di monitorare le aree più sensibili della città, prevenendo comportamenti illeciti e intervenendo prontamente quando necessario“, ha affermato De Santis.

L’assessora Patano ha illustrato gli aspetti tecnici del sistema, spiegando che le telecamere installate sono di ultima generazione, dotate di alta risoluzione e capacità di visione notturna. Inoltre, il sistema è predisposto per un eventuale ampliamento futuro, con l’aggiunta di ulteriori telecamere in altre zone della città. “Abbiamo scelto tecnologie all’avanguardia per garantire un monitoraggio costante ed efficace. Il sistema è stato progettato per essere scalabile, in modo da poter essere ampliato in base alle esigenze future”, ha spiegato Patano.

Il progetto ha previsto l’installazione di telecamere in punti strategici della città, individuati attraverso un’analisi delle aree più a rischio e dei luoghi di maggiore aggregazione.

Le immagini raccolte saranno gestite nel rispetto della normativa sulla privacy, con accesso riservato esclusivamente al personale autorizzato. Inoltre, è stato previsto un sistema di registrazione che consentirà di conservare le immagini per un periodo limitato, in conformità con le disposizioni di legge.

La realizzazione del sistema di videosorveglianza è stata possibile grazie a un finanziamento comunale, con il supporto di fondi regionali destinati alla sicurezza urbana. Il Comune di Foggia ha collaborato con aziende specializzate nel settore per garantire l’implementazione di un sistema tecnologicamente avanzato e conforme agli standard di sicurezza.

La cittadinanza ha accolto positivamente l’iniziativa, esprimendo apprezzamento per l’impegno dell’amministrazione nel migliorare la sicurezza urbana.

Alcuni residenti hanno manifestato interesse a partecipare attivamente segnalando eventuali criticità e collaborando con le forze dell’ordine per garantire l’efficacia del sistema.

Il Comune ha annunciato che, nelle prossime settimane, saranno organizzati incontri informativi per illustrare ai cittadini il funzionamento del sistema di videosorveglianza e le modalità con cui potranno contribuire al mantenimento della sicurezza nella città. Inoltre, sarà attivato un canale dedicato per raccogliere segnalazioni e suggerimenti da parte della comunità.

Con l’attivazione del nuovo sistema di videosorveglianza, l’amministrazione comunale di Foggia conferma la propria volontà di investire in strumenti innovativi per la tutela della sicurezza pubblica, promuovendo una cultura della legalità e della partecipazione attiva dei cittadini. L’obiettivo è creare un ambiente urbano più sicuro e vivibile, in cui ogni individuo possa sentirsi protetto e parte integrante della comunità.

fotogallery enzo maizzi