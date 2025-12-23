Edizione n° 5924

BALLON D'ESSAI

"NON SO NIENTE" // Incognita Emiliano nella futura Giunta Decaro: “Non ne so niente”
23 Dicembre 2025 - ore  09:32

CALEMBOUR

VINCE ZAMPELLA // Mondo dei videogiochi in lutto: Vince Zampella muore in un incidente
23 Dicembre 2025 - ore  09:49

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // A 102 anni prepara i dolci di Natale: su nonna Maria Inglese anche uno studio antropologico

MARIA INGLESE A 102 anni prepara i dolci di Natale: su nonna Maria Inglese anche uno studio antropologico

In questi giorni che precedono il Natale, come da consuetudine, indossa il grembiule e, con mattarello, farina, acqua e ingredienti dosati “a occhio”, prepara le cartellate

A 102 anni prepara i dolci di Natale: su nonna Maria Inglese anche uno studio antropologico

A 102 anni prepara i dolci di Natale: su nonna Maria Inglese anche uno studio antropologico - ph ansa puglia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Dicembre 2025
Foggia // Lifestyle //

ROCCHETTA SANT’ANTONIO (Foggia), 23 dicembre 2025 – A 102 anni continua a impastare i dolci della tradizione natalizia con la stessa manualità di sempre. È nonna Maria Inglese, l’unica ultracentenaria di Rocchetta Sant’Antonio, piccolo centro dei Monti Dauni con circa 1.500 abitanti, dove ha compiuto 102 anni lo scorso 31 agosto.

In questi giorni che precedono il Natale, come da consuetudine, indossa il grembiule e, con mattarello, farina, acqua e ingredienti dosati “a occhio”, prepara le cartellate, dolce tipico delle festività. Accanto a queste, realizza anche calzoncelli ripieni di castagne o mandorle, oltre a crostate di vario tipo, seguendo ricette tramandate di generazione in generazione.

Rimasta orfana di madre all’età di un anno e mezzo, Maria Inglese è cresciuta con i nonni paterni e ha svolto un ruolo materno anche nei confronti dei fratellastri e delle sorellastre, oggi tutti scomparsi. Per molti anni ha lavorato nei campi del Foggiano, in particolare nella zona di Cerignola.

Oggi vive da sola ed è completamente autonoma. Segue un’alimentazione equilibrata e, come raccontano i nipoti, beve un bicchiere di vino al giorno. Ha quattro figli, tre dei quali vivono in altri comuni della provincia di Foggia e in Svizzera, mentre una figlia risiede a Rocchetta Sant’Antonio. La sua famiglia conta 10 nipoti, 11 pronipoti e quattro trisnipoti.

Figura molto attiva nella vita comunitaria, nonna Maria ha partecipato per anni alla realizzazione dello storico presepe vivente del paese, contribuendo anche con la preparazione di prodotti tipici locali.
«È sempre stata una presenza attiva – sottolinea Andrea Gisoldi dell’associazione Liberamente – arricchendo la manifestazione con specialità enogastronomiche rigorosamente fatte da lei».

La sua storia è inoltre al centro di uno studio antropologico avviato tra il 2007 e il 2008 dal professor Aldo Colucciello, antropologo universitario scomparso, e portato avanti dall’associazione Liberamente. Un lavoro finalizzato a conservare la memoria del dialetto, delle abitudini e dei volti di chi raggiunge e supera i cento anni.
«Nonna Maria – conclude Gisoldi – è oggi l’unica ultracentenaria vivente della nostra comunità».

Lo riporta l’Ansa Puglia.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

A una festa devi solo essere divertente, non devi essere sincero. (Andy Warhol)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO