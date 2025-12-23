A 102 anni prepara i dolci di Natale: su nonna Maria Inglese anche uno studio antropologico

ROCCHETTA SANT’ANTONIO (Foggia), 23 dicembre 2025 – A 102 anni continua a impastare i dolci della tradizione natalizia con la stessa manualità di sempre. È nonna Maria Inglese, l’unica ultracentenaria di Rocchetta Sant’Antonio, piccolo centro dei Monti Dauni con circa 1.500 abitanti, dove ha compiuto 102 anni lo scorso 31 agosto.

In questi giorni che precedono il Natale, come da consuetudine, indossa il grembiule e, con mattarello, farina, acqua e ingredienti dosati “a occhio”, prepara le cartellate, dolce tipico delle festività. Accanto a queste, realizza anche calzoncelli ripieni di castagne o mandorle, oltre a crostate di vario tipo, seguendo ricette tramandate di generazione in generazione.

Rimasta orfana di madre all’età di un anno e mezzo, Maria Inglese è cresciuta con i nonni paterni e ha svolto un ruolo materno anche nei confronti dei fratellastri e delle sorellastre, oggi tutti scomparsi. Per molti anni ha lavorato nei campi del Foggiano, in particolare nella zona di Cerignola.

Oggi vive da sola ed è completamente autonoma. Segue un’alimentazione equilibrata e, come raccontano i nipoti, beve un bicchiere di vino al giorno. Ha quattro figli, tre dei quali vivono in altri comuni della provincia di Foggia e in Svizzera, mentre una figlia risiede a Rocchetta Sant’Antonio. La sua famiglia conta 10 nipoti, 11 pronipoti e quattro trisnipoti.

Figura molto attiva nella vita comunitaria, nonna Maria ha partecipato per anni alla realizzazione dello storico presepe vivente del paese, contribuendo anche con la preparazione di prodotti tipici locali.

«È sempre stata una presenza attiva – sottolinea Andrea Gisoldi dell’associazione Liberamente – arricchendo la manifestazione con specialità enogastronomiche rigorosamente fatte da lei».

La sua storia è inoltre al centro di uno studio antropologico avviato tra il 2007 e il 2008 dal professor Aldo Colucciello, antropologo universitario scomparso, e portato avanti dall’associazione Liberamente. Un lavoro finalizzato a conservare la memoria del dialetto, delle abitudini e dei volti di chi raggiunge e supera i cento anni.

«Nonna Maria – conclude Gisoldi – è oggi l’unica ultracentenaria vivente della nostra comunità».

