Home // Manfredonia // Acquisti di beni e servizi: programmata la spesa comunale fino al 2028

MANFREDONIA Acquisti di beni e servizi: programmata la spesa comunale fino al 2028

Approvato anche il Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2026-2027-2028, che disciplina le procedure di acquisto superiori ai 140 mila euro

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
23 Dicembre 2025
Manfredonia // Politica //

Approvato anche il Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2026-2027-2028, che disciplina le procedure di acquisto superiori ai 140 mila euro.

Il documento individua le esigenze dell’amministrazione comunale nei vari settori, assicurando trasparenza, coerenza con il bilancio e rispetto dei principi di contenimento della spesa.
Anche questo atto è stato adottato in applicazione del nuovo Codice degli appalti e sarà oggetto di pubblicazione e successiva approvazione definitiva.

Il coordinamento del programma è affidato sempre all’arch. Michele Prencipe

