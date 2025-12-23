Approvato anche il Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2026-2027-2028, che disciplina le procedure di acquisto superiori ai 140 mila euro.

Il documento individua le esigenze dell’amministrazione comunale nei vari settori, assicurando trasparenza, coerenza con il bilancio e rispetto dei principi di contenimento della spesa.

Anche questo atto è stato adottato in applicazione del nuovo Codice degli appalti e sarà oggetto di pubblicazione e successiva approvazione definitiva.

Il coordinamento del programma è affidato sempre all’arch. Michele Prencipe