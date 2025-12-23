Manfredonia si prepara a 48 ore di attenzione rafforzata sul fronte meteo. Con una comunicazione diffusa oggi, 23 dicembre 2025, la Capitaneria di Porto ha trasmesso ai destinatari istituzionali e agli operatori del settore il “Bollettino di criticità nazionale n. 372/2025 – Allerta del 23 dicembre – settore meteo-idro”, valido per il 23 e 24 dicembre.

L’obiettivo è chiaro: garantire una “immediata conoscenza e valutazione” del quadro previsto e predisporre in anticipo tutte le misure utili a ridurre rischi e disagi in ambito portuale. Nel documento, firmato per il Servizio Operativo, la Capitaneria chiede ai soggetti coinvolti di attivarsi “ognuno per la propria competenza”, a partire dalla massima diffusione dei messaggi di allerta.

Il focus principale riguarda la sicurezza delle manovre. Viene raccomandato di adottare ogni provvedimento ritenuto idoneo affinché le operazioni delle unità navali – sia in ingresso che in uscita – e qualsiasi movimento all’interno del bacino portuale avvengano in condizioni di piena sicurezza, ricorrendo a “ogni possibile accorgimento” suggerito dalla buona pratica marinaresca.

Altro capitolo: gli ormeggi. La Capitaneria invita a valutare e mettere in campo misure di rinforzo per le unità in porto e per quelle presenti in rada, con interventi che possono includere il rafforzamento dei cavi, l’assistenza dei servizi tecnico-nautici, l’attivazione di ronde e guardiania e collegamenti costanti tra Autorità marittima, servizi portuali e navi.

Non si esclude, inoltre, l’ipotesi più drastica: sospendere le operazioni portuali e procedere, se necessario, con l’interdizione delle banchine, segnalando i divieti con apposita cartellonistica. Una misura che, in caso di peggioramento, punta a tutelare non solo mezzi e infrastrutture, ma soprattutto le persone. CPMAN.REGISTRO UFFICIALE.2025.0…

Particolare attenzione viene riservata ai lavoratori: nel testo si chiede di informare i portuali e gli autotrasportatori presenti in area portuale sulle previsioni di allerta e sulle misure da adottare per evitare incidenti. La tutela, sottolinea la comunicazione, riguarda l’intera “catena” di chi opera in porto: lavoratori portuali, personale marittimo e equipaggi delle navi ormeggiate. Il messaggio, in sostanza, è un invito alla prudenza e alla prevenzione: procedure chiare, comunicazioni rapide, coordinamento tra operatori e massima attenzione alle condizioni del mare e del vento. In giornate segnate dall’allerta meteo-idro, la regola d’oro resta una: meglio fermarsi un’ora prima che correre un rischio di troppo.