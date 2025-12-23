Edizione n° 5924

BALLON D'ESSAI

"NON SO NIENTE" // Incognita Emiliano nella futura Giunta Decaro: “Non ne so niente”
23 Dicembre 2025 - ore  09:32

CALEMBOUR

VINCE ZAMPELLA // Mondo dei videogiochi in lutto: Vince Zampella muore in un incidente
23 Dicembre 2025 - ore  09:49

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Allerta meteo-idro 23-24 dicembre: la Capitaneria di Porto di Manfredonia avverte operatori e diportisti

CP MANFREDONIA Allerta meteo-idro 23-24 dicembre: la Capitaneria di Porto di Manfredonia avverte operatori e diportisti

L’obiettivo è chiaro: garantire una “immediata conoscenza e valutazione” del quadro previsto e predisporre in anticipo tutte le misure utili a ridurre rischi e disagi in ambito portuale

GUARDIA COSTIERA NOTTE, IMMAGINE D'ARCHIVIO

GUARDIA COSTIERA NOTTE, IMMAGINE D'ARCHIVIO

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
23 Dicembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia si prepara a 48 ore di attenzione rafforzata sul fronte meteo. Con una comunicazione diffusa oggi, 23 dicembre 2025, la Capitaneria di Porto ha trasmesso ai destinatari istituzionali e agli operatori del settore il “Bollettino di criticità nazionale n. 372/2025 – Allerta del 23 dicembre – settore meteo-idro”, valido per il 23 e 24 dicembre.

L’obiettivo è chiaro: garantire una “immediata conoscenza e valutazione” del quadro previsto e predisporre in anticipo tutte le misure utili a ridurre rischi e disagi in ambito portuale. Nel documento, firmato per il Servizio Operativo, la Capitaneria chiede ai soggetti coinvolti di attivarsi “ognuno per la propria competenza”, a partire dalla massima diffusione dei messaggi di allerta.

Il focus principale riguarda la sicurezza delle manovre. Viene raccomandato di adottare ogni provvedimento ritenuto idoneo affinché le operazioni delle unità navali – sia in ingresso che in uscita – e qualsiasi movimento all’interno del bacino portuale avvengano in condizioni di piena sicurezza, ricorrendo a “ogni possibile accorgimento” suggerito dalla buona pratica marinaresca.

Altro capitolo: gli ormeggi. La Capitaneria invita a valutare e mettere in campo misure di rinforzo per le unità in porto e per quelle presenti in rada, con interventi che possono includere il rafforzamento dei cavi, l’assistenza dei servizi tecnico-nautici, l’attivazione di ronde e guardiania e collegamenti costanti tra Autorità marittima, servizi portuali e navi.

Non si esclude, inoltre, l’ipotesi più drastica: sospendere le operazioni portuali e procedere, se necessario, con l’interdizione delle banchine, segnalando i divieti con apposita cartellonistica. Una misura che, in caso di peggioramento, punta a tutelare non solo mezzi e infrastrutture, ma soprattutto le persone. CPMAN.REGISTRO UFFICIALE.2025.0…

Particolare attenzione viene riservata ai lavoratori: nel testo si chiede di informare i portuali e gli autotrasportatori presenti in area portuale sulle previsioni di allerta e sulle misure da adottare per evitare incidenti. La tutela, sottolinea la comunicazione, riguarda l’intera “catena” di chi opera in porto: lavoratori portuali, personale marittimo e equipaggi delle navi ormeggiate.  Il messaggio, in sostanza, è un invito alla prudenza e alla prevenzione: procedure chiare, comunicazioni rapide, coordinamento tra operatori e massima attenzione alle condizioni del mare e del vento. In giornate segnate dall’allerta meteo-idro, la regola d’oro resta una: meglio fermarsi un’ora prima che correre un rischio di troppo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

A una festa devi solo essere divertente, non devi essere sincero. (Andy Warhol)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO