23 Dicembre 2025 - ore  09:32

23 Dicembre 2025 - ore  09:49

RICORSO Antitrust multa Ryanair per 255,7 milioni: la compagnia annuncia ricorso immediato

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha inflitto a Ryanair DAC, insieme alla controllante Ryanair Holdings plc

Antitrust multa Ryanair per 255,7 milioni: la compagnia annuncia ricorso immediato

Aereo Ryanair - Fonte Immagine: Larepubblica

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Dicembre 2025
Cronaca // Primo piano //

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha inflitto a Ryanair DAC, insieme alla controllante Ryanair Holdings plc, una sanzione di oltre 255 milioni di euro per abuso di posizione dominante, relativa al periodo da aprile 2023 ad almeno aprile 2025.

Secondo l’Autorità, Ryanair avrebbe adottato una strategia volta a ostacolare le agenzie di viaggio, online e fisiche, nel combinare i voli Ryanair con quelli di altri vettori o servizi turistici. La compagnia, con una quota di mercato tra il 38% e il 40% sulle rotte da/per l’Italia, avrebbe agito in modo indipendente dai concorrenti, limitando la concorrenza e influenzando la disponibilità dei servizi per i consumatori.

L’istruttoria ha individuato diverse fasi di intervento:

  • Fine 2022: introduzione di procedure di riconoscimento facciale per gli utenti dei biglietti acquistati tramite agenzia;
  • Fine 2023: blocchi intermittenti o totali delle prenotazioni sul sito, inclusa la cancellazione massiva degli account delle agenzie;
  • Inizio 2024: imposizione di accordi di partnership con condizioni restrittive per OTA e agenzie fisiche, accompagnati da campagne di comunicazione contro le OTA non compliant;
  • Aprile 2025: disponibilità dell’integrazione API whitelabel per ristabilire corrette condizioni di concorrenza.

L’AGCM ha concluso che queste condotte hanno ostacolato la vendita dei voli tramite agenzie, riducendo la concorrenza e la qualità dei servizi offerti ai consumatori.

Ryanair, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato il ricorso immediato, definendo la sentenza e la sanzione ingiustificate e infondate. La compagnia sostiene che gli accordi di distribuzione garantiscono trasparenza dei prezzi e disponibilità delle tariffe più basse e che le accuse di posizione dominante saranno annullate in appello.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.

