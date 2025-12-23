Antitrust multa Ryanair per 255,7 milioni: la compagnia annuncia ricorso immediato

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha inflitto a Ryanair DAC, insieme alla controllante Ryanair Holdings plc, una sanzione di oltre 255 milioni di euro per abuso di posizione dominante, relativa al periodo da aprile 2023 ad almeno aprile 2025.

Secondo l’Autorità, Ryanair avrebbe adottato una strategia volta a ostacolare le agenzie di viaggio, online e fisiche, nel combinare i voli Ryanair con quelli di altri vettori o servizi turistici. La compagnia, con una quota di mercato tra il 38% e il 40% sulle rotte da/per l’Italia, avrebbe agito in modo indipendente dai concorrenti, limitando la concorrenza e influenzando la disponibilità dei servizi per i consumatori.

L’istruttoria ha individuato diverse fasi di intervento:

: imposizione di accordi di partnership con condizioni restrittive per OTA e agenzie fisiche, accompagnati da campagne di comunicazione contro le OTA non compliant; Aprile 2025: disponibilità dell’integrazione API whitelabel per ristabilire corrette condizioni di concorrenza.

L’AGCM ha concluso che queste condotte hanno ostacolato la vendita dei voli tramite agenzie, riducendo la concorrenza e la qualità dei servizi offerti ai consumatori.

Ryanair, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato il ricorso immediato, definendo la sentenza e la sanzione ingiustificate e infondate. La compagnia sostiene che gli accordi di distribuzione garantiscono trasparenza dei prezzi e disponibilità delle tariffe più basse e che le accuse di posizione dominante saranno annullate in appello.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.