"Borgo Mezzanone, PNRR da 54 milioni: ghetti e la storia di un’occasione mancata"

Quando nel 2021 il Governo inserisce esplicitamente la parola “ghetti” all’interno del PNRR, la Capitanata diventa subito il laboratorio nazionale dell’intervento. Qui, sulla pista dell’ex aeroporto militare di Borgo Mezzanone, insiste una delle baraccopoli più grandi d’Italia: circa 3.000 lavoratori migranti vivono in condizioni che le stesse carte ufficiali definiscono “disumane e indegne di un Paese civile”.

L’idea è ambiziosa: utilizzare circa 54 milioni di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per superare definitivamente i ghetti, sostituendoli con soluzioni abitative dignitose e diffuse sul territorio. La regia tecnica viene affidata al Politecnico di Bari, insieme a Regione Puglia, Prefettura di Foggia e Comuni di Foggia e Manfredonia. Da questo lavoro nasce il Piano di Azione Locale (PAL).

Mai, dalla nascita dei ghetti a oggi, si era tentato un intervento di tale portata economica. Mai, soprattutto, tutti gli enti coinvolti erano stati costretti a sedere allo stesso tavolo per costruire una soluzione condivisa. In passato, Foggia e Manfredonia avevano affrontato l’emergenza in solitudine, fungendo da parafulmine di politiche statali frammentarie e spesso pilatesche.

La bozza del PAL di Manfredonia, datata gennaio 2025, fotografa bene l’impostazione originaria: non semplici “posti letto”, ma una strategia complessiva di rigenerazione urbana e inclusione sociale. L’obiettivo dichiarato è superare la concentrazione di migliaia di lavoratori migranti sull’ex pista, redistribuendoli in più contesti urbanizzati: Borgo Cervaro a Foggia, Borgo Mezzanone e l’area dell’ex CARA, tra Manfredonia e Foggia.

Il piano prevede:

la realizzazione di un Villaggio dell’Accoglienza nell’area ex CARA, con moduli abitativi prefabbricati, spazi comuni, servizi, parco pubblico e aula per la pratica religiosa;

alloggi in co-housing sociale, pensati per favorire nel tempo sedentarizzazione e integrazione;

una rete di interventi di rigenerazione urbana, comprendente spazi pubblici, servizi, mobilità e mix abitativo tra cittadini italiani e stranieri.

Un disegno complesso, da vero piano urbano integrato, in parte finanziato dal PNRR e in parte da risorse europee e regionali. Già nelle carte, tuttavia, si riconosce che non tutte le opere risultano compatibili con tempi e vincoli del Piano, pur essendo ritenute essenziali per superare davvero i ghetti.

A questo punto entra in scena il Commissario straordinario contro il caporalato. Nella risposta a un’interrogazione parlamentare, la struttura commissariale riconosce subito la specificità della Capitanata: forte emergenza di ordine pubblico, numero elevatissimo di presenze straniere e insediamenti abusivi consolidati nel tempo.

Per questo viene convocata una “sessione speciale” dedicata esclusivamente al Foggiano, con Prefettura, Regione, Comuni, ARCA Capitanata, Politecnico, parti sociali e associazioni. L’obiettivo è rimodulare i progetti per renderli cantierabili entro le scadenze inderogabili del PNRR, fissate tra giugno e agosto 2026.

Secondo quanto emerge dai verbali, i progetti originari risultano troppo ambiziosi rispetto alla capacità amministrativa dei Comuni e al tempo residuo. La nuova amministrazione comunale di Foggia dichiara apertamente la difficoltà di gestire appalti di quella scala. Per accelerare viene coinvolta Invitalia, con il compito di supportare i Comuni nella trasformazione delle idee in progetti esecutivi compatibili con le regole del Piano.

Nonostante mesi di tavoli tecnici e verifiche, la conclusione è netta: Foggia e Manfredonia non riescono a presentare una rimodulazione in grado di garantire il completamento delle opere entro i tempi del PNRR. In altre parole, il progetto è troppo grande e troppo lento per scadenze così stringenti.

È evidente, inoltre, che il Commissario evita di esercitare fino in fondo i propri poteri straordinari, per non apparire – agli occhi del Governo – come colui che “porta a casa” un risultato politicamente sensibile, soprattutto in un contesto in cui una parte della destra equipara ogni intervento abitativo per migranti a un incentivo all’immigrazione.

Sui giornali arrivano le prime critiche. Su l’Attacco, fonti interne al Politecnico parlano senza mezzi termini di un “pachiderma universitario”: anni di studi, analisi e tavoli tecnici, mentre il PNRR imponeva rapidità e capacità di trasformare i progetti in cantieri.

Il confronto con altri territori è impietoso. A Carapelle e Carpino, con interventi più piccoli e concentrati sul recupero di edifici pubblici da destinare ad alloggi per famiglie di lavoratori, si arriva alle gare e ai primi lavori. A Borgo Mezzanone, invece, il grande progetto resta impantanato tra governance complessa, livelli istituzionali sovrapposti e carte che non diventano mai cantieri.

Il risultato è chiaro: il PNRR “ghetti” in Capitanata non parte. Il Commissario certifica ufficialmente l’impossibilità di rispettare le scadenze del 2026 per Foggia e Manfredonia. E i ghetti restano dove sono.

Accanto a questo fallimento, a Borgo Mezzanone sopravvive un altro intervento PNRR, più piccolo ma politicamente delicato: Housing First e Stazione di Posta, per un finanziamento complessivo di circa 1,09 milioni di euro. Il progetto prevede la ristrutturazione di un immobile comunale da trasformare in Centro Servizi per persone in grave marginalità.

Non promette di chiudere il ghetto né di risolvere l’emergenza abitativa. I documenti descrivono nel dettaglio i lavori edilizi, molto meno la gestione dei servizi: con quali risorse, per quali destinatari e per quanto tempo. Nella percezione della borgata, l’intervento appare monco: un edificio ristrutturato senza una chiara strategia di funzionamento.

È qui che emergono le perplessità dei residenti di Borgo Mezzanone. In una comunità priva di servizi essenziali, sanità di prossimità, sicurezza e manutenzione ordinaria, un Centro Servizi percepito come rivolto soprattutto agli extracomunitari viene vissuto come l’ennesimo intervento calato dall’alto. La domanda politica è semplice: perché i servizi arrivano sempre “per altri”, mentre la borgata resta senza risposte strutturali per chi ci vive da anni?

Nel frattempo, sull’area dell’ex CARA si sviluppa una seconda storia, parallela al PNRR ma interamente gestita dalla Regione Puglia. Già nel 2021 la Giunta regionale approva un protocollo d’intesa per la riconversione dell’ex CARA in foresteria regionale per braccianti agricoli, articolata in tre lotti. Nel 2022 la Prefettura concede alla Regione l’intero compendio per 19 anni. Nel 2024 viene approvata la variante urbanistica regionale. Nel luglio 2025 la Regione presenta al Ministero dell’Interno il progetto “Villaggio dell’Accoglienza”, candidato al POC Legalità.

Il finanziamento è di 13,67 milioni di euro. La stazione appaltante è regionale, la gestione garantita per almeno cinque anni. L’11 dicembre 2025 l’Immediato titola: “La Regione riconverte una parte dell’ex CARA di Borgo Mezzanone: diventerà una foresteria per 324 braccianti agricoli”.

Eppure, nel racconto pubblico questo progetto resta ai margini. In una puntata di Propaganda Live su La7, il sindaco di Manfredonia parla di mafia, ghetti e PNRR, ma non cita l’intervento regionale già finanziato e approvato. Il paradosso è evidente: mentre si denuncia il fallimento del PNRR nazionale, l’unico intervento strutturato che procede resta fuori dal dibattito pubblico.

Alla fine del 2025, le fotografie sono due. Da un lato il fallimento del PNRR in Capitanata, con i ghetti che restano al loro posto. Dall’altro la risposta della Regione Puglia, che centralizza scelte e responsabilità utilizzando fondi diversi. Con un dato emblematico: 13,67 milioni di euro per 324 posti, a fronte di una baraccopoli che continua a contare migliaia di presenze.

La vicenda di Borgo Mezzanone racconta una verità scomoda: quando i progetti diventano troppo grandi e la politica troppo debole, le emergenze si trasformano in condizioni permanenti. Il PNRR avrebbe potuto segnare una svolta storica. Nel territorio dove il ghetto è più grande, invece, il Piano nazionale si è fermato.

In mezzo restano i cittadini della borgata, ancora una volta chiamati a farsi carico di scelte prese altrove, e un racconto pubblico che parla di limiti e vincoli ma tace sui progetti già decisi e finanziati. Sarebbe stato possibile rimodulare il PNRR, riducendo l’ambizione per salvare l’essenziale, mettendo davvero al centro Borgo Mezzanone: i residenti, la sicurezza, i servizi, la dignità quotidiana.

L’aver perso questa occasione è grave. E lo è ancora di più se si considera che chi governa Manfredonia non è stato un osservatore esterno delle politiche di accoglienza. Per questo appare insufficiente, oltre che politicamente comodo, scaricare ogni responsabilità sul Governo o sulle rigidità del PNRR.

Se e quando si taglierà il nastro del Villaggio dell’Accoglienza, sarebbe onesto ricordarlo fino in fondo: questa non è solo la storia di un PNRR fallito. È la storia di un territorio che, davanti a una scelta difficile ma necessaria, ha preferito non scegliere.

A cura di Angelo Riccardi, già sindaco di Manfredonia.