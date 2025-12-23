Edizione n° 5924

23 Dicembre 2025 - ore  09:32

23 Dicembre 2025 - ore  09:49

Casa Sollievo, FP CGIL passa alle vie legali: 271 diffide per gli arretrati del CCNL. Sciopero il 9 gennaio

Le 271 diffide della FP CGIL si aggiungono a quelle presentate dalle altre sigle sindacali

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
23 Dicembre 2025
Gargano // Manfredonia //

FOGGIA – La FP CGIL alza il livello dello scontro con la Direzione generale dell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Il sindacato ha avviato un’azione legale massiva per il mancato pagamento degli arretrati previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità Pubblica 2022-2024.

Nella giornata di ieri, 22 dicembre, per il tramite dell’avvocato Fedele Cannerozzi, sono state notificate 271 diffide e messe in mora individuali nei confronti della Direzione dell’ospedale. Un segnale netto che accompagna la mobilitazione sindacale già in corso e che culminerà nello sciopero generale del 9 gennaio, proclamato unitariamente dalle organizzazioni del Comparto e della Dirigenza Medica e Sanitaria.

«Alla battaglia politica si affianca ora quella giudiziaria. La misura è colma», afferma il segretario generale della FP CGIL, Angelo Ricucci. «Se entro 15 giorni non arriverà un riscontro concreto sul pagamento degli arretrati, procederemo senza esitazioni con il deposito dei decreti ingiuntivi».

La vertenza non riguarda solo gli arretrati contrattuali. La FP CGIL annuncia infatti ulteriori iniziative legali per il mancato riconoscimento dell’indennità di malattie infettive al personale sanitario impegnato in prima linea durante l’emergenza Covid-19. Sul tavolo anche la difesa del perimetro contrattuale. Il sindacato respinge con fermezza qualsiasi ipotesi di passaggio dal CCNL della Sanità Pubblica a quello della Sanità Privata (ARIS/AIOP), giudicato come un tentativo di riduzione dei diritti e delle retribuzioni dei lavoratori. «Su questo fronte non faremo alcun passo indietro», ribadisce Ricucci.

Le 271 diffide della FP CGIL si aggiungono a quelle presentate dalle altre sigle sindacali. Secondo le stime, il numero complessivo dei decreti ingiuntivi potrebbe superare quota mille in caso di ulteriore inerzia da parte della Direzione generale.

«Il mandato dei lavoratori è chiaro: pretendono il pieno e immediato riconoscimento dei diritti contrattuali ed economici e la difesa del CCNL della Sanità Pubblica», conclude il segretario generale della FP CGIL. «Siamo pronti a sostenerli con ogni forma di lotta consentita dalla legge».





