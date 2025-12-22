"Caso" Casa Sollievo. Ospedale e indotto, Siorini: «In gioco il lavoro e il futuro di migliaia di famiglie»

San Giovanni Rotondo, 22 dicembre 2025 – Una fiaccolata silenziosa e composta ha attraversato nella tarda serata di ieri le strade di San Giovanni Rotondo per richiamare l’attenzione sulle criticità che riguardano la Casa Sollievo della Sofferenza e l’intero territorio del Gargano. Tra i partecipanti anche Saverio Siorini, presidente dei Sovranisti per l’Italia, che ha voluto sottolineare il valore simbolico e concreto dell’iniziativa.

«La situazione è piuttosto critica – ha dichiarato Siorini – e non riguarda soltanto San Giovanni Rotondo, ma tutto il Gargano e il suo indotto. Parliamo di una struttura di eccellenza, fortemente voluta da Padre Pio, costruita con enormi sacrifici dalle generazioni che ci hanno preceduto».

Il presidente dei Sovranisti ha ricordato come l’ospedale rappresenti da decenni un punto di riferimento sanitario non solo per la provincia di Foggia, ma per l’intera regione e oltre. «È una realtà conosciuta in tutto il mondo. Se questa struttura dovesse anche solo rallentare, le conseguenze ricadrebbero su tutto il territorio garganico».

Pur riconoscendo l’esistenza di alcune criticità organizzative, Siorini ha invitato a contestualizzarle: «Le lacune esistono in tutte le strutture, pubbliche e private. Ma qui parliamo di un presidio che continua a garantire eccellenza grazie a uno staff altamente qualificato: dagli operatori socio-sanitari agli infermieri, fino ai medici e a tutto il personale».

Durante la fiaccolata è stato inoltre evidenziato il ruolo fondamentale dell’indotto e dei comuni limitrofi. «Non dimentichiamo realtà come San Marco in Lamis, che contribuisce in modo significativo, sia in termini di personale che di partecipazione. Non a caso erano presenti numerosi sindaci del Gargano, a testimonianza di una preoccupazione condivisa».

La manifestazione si è svolta senza slogan né tensioni. «È stata una fiaccolata tranquilla – ha concluso Siorini – nata per dare voce alle problematiche dell’intera città e del territorio, con l’obiettivo di difendere una struttura che è patrimonio di tutti».