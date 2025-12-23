Edizione n° 5924

BALLON D'ESSAI

"NON SO NIENTE" // Incognita Emiliano nella futura Giunta Decaro: “Non ne so niente”
23 Dicembre 2025 - ore  09:32

CALEMBOUR

VINCE ZAMPELLA // Mondo dei videogiochi in lutto: Vince Zampella muore in un incidente
23 Dicembre 2025 - ore  09:49

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Ciclovia via Lucera–Altamura–Giotto: il Comune “omologa” la spesa finale, rendicontati oltre 1,1 milioni

COMUNE Ciclovia via Lucera–Altamura–Giotto: il Comune “omologa” la spesa finale, rendicontati oltre 1,1 milioni

Arriva l’omologazione della spesa e la rendicontazione finale per uno degli interventi più rilevanti del pacchetto ciclovie PNRR a Foggia

Ciclovia via Lucera–Altamura–Giotto: il Comune “omologa” la spesa finale, rendicontati oltre 1,1 milioni

Orbitale - PH: Enzo Maizzi

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
23 Dicembre 2025
Foggia // Politica //

Arriva l’omologazione della spesa e la rendicontazione finale per uno degli interventi più rilevanti del pacchetto ciclovie PNRR a Foggia: i lavori per la ciclovia urbana lungo via Lucera (innesto orbitale), via Altamura e viale Giotto (incrocio viale Candelaro), CUP B71B22001380001. L’atto (Area 8 – Rigenerazione Urbana PNRR) ricostruisce l’intero iter: dal decreto ministeriale 509/2021 che regola l’utilizzo delle risorse M2C2 4.1, fino alla sequenza di determinazioni, affidamenti tecnici, gara, contratto, SAL e liquidazioni. Il cuore dell’operazione è nei numeri conclusivi: la spesa definitiva sostenuta, attraverso mandati quietanzati o documenti equivalenti, viene quantificata in 1.105.535,32 euro.

Si tratta della somma che l’ente attesta come ammissibile, pertinente e congrua, sostenuta nel rispetto dei regolamenti e senza eccedere le spese autorizzate dal Ministero. Sul versante dei lavori, l’appalto risulta aggiudicato con ribasso del 12%: inizialmente a una ATI con mandataria “Russo Vito S.r.l.” e mandante “Costruzioni Minchillo S.r.l.”, per un importo complessivo lavori di 857.027,56 euro oltre IVA, comprensivo di 23.203,38 euro per oneri di sicurezza.

Successivamente, viene preso atto del recesso della mandante, con prosecuzione da parte della mandataria in autonomia, mantenendo i requisiti richiesti. L’atto elenca le principali tappe di cantiere: inizio lavori, stati di avanzamento, conto finale e certificato di regolare esecuzione, fino al residuo credito dell’impresa sullo stato finale (40.427,56 euro oltre IVA, totale 44.470,32 euro) e alla relativa liquidazione.

In parallelo vengono rendicontate voci “collaterali” ma decisive: pubblicazioni, interferenze, allacci, servizi tecnici, incentivi al personale interno e, soprattutto, le componenti straordinarie legate all’adeguamento prezzi (art. 26 DL 50/2022), che in molti cantieri pubblici hanno inciso sulla gestione economica. Nel quadro complessivo, l’omologazione non è un semplice atto finale: è la certificazione amministrativa che chiude il cerchio tra finanziamento, spesa sostenuta e obiettivi dell’intervento. Per il PNRR, questa fase equivale a mettere “a norma” la documentazione per eventuali controlli e per la tenuta della rendicontazione, dimostrando che le somme impegnate e pagate rientrano nei binari fissati dal programma.

In termini di città, l’intervento entra nel mosaico delle connessioni ciclabili urbane e metropolitane: un’infrastruttura che, almeno nelle intenzioni del Piano, dovrebbe collegare quartieri e nodi strategici, incentivare mobilità dolce e ridurre la pressione del traffico privato. Con l’omologazione, il Comune certifica che quel pezzo di rete non è più solo un cantiere o un capitolo di bilancio: è un’opera rendicontata e chiusa dal punto di vista finanziario-amministrativo

A cura di Giovanna Tambo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

A una festa devi solo essere divertente, non devi essere sincero. (Andy Warhol)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO