Ciclovia via Lucera–Altamura–Giotto: il Comune “omologa” la spesa finale, rendicontati oltre 1,1 milioni

Arriva l’omologazione della spesa e la rendicontazione finale per uno degli interventi più rilevanti del pacchetto ciclovie PNRR a Foggia: i lavori per la ciclovia urbana lungo via Lucera (innesto orbitale), via Altamura e viale Giotto (incrocio viale Candelaro), CUP B71B22001380001. L’atto (Area 8 – Rigenerazione Urbana PNRR) ricostruisce l’intero iter: dal decreto ministeriale 509/2021 che regola l’utilizzo delle risorse M2C2 4.1, fino alla sequenza di determinazioni, affidamenti tecnici, gara, contratto, SAL e liquidazioni. Il cuore dell’operazione è nei numeri conclusivi: la spesa definitiva sostenuta, attraverso mandati quietanzati o documenti equivalenti, viene quantificata in 1.105.535,32 euro.

Si tratta della somma che l’ente attesta come ammissibile, pertinente e congrua, sostenuta nel rispetto dei regolamenti e senza eccedere le spese autorizzate dal Ministero. Sul versante dei lavori, l’appalto risulta aggiudicato con ribasso del 12%: inizialmente a una ATI con mandataria “Russo Vito S.r.l.” e mandante “Costruzioni Minchillo S.r.l.”, per un importo complessivo lavori di 857.027,56 euro oltre IVA, comprensivo di 23.203,38 euro per oneri di sicurezza.

Successivamente, viene preso atto del recesso della mandante, con prosecuzione da parte della mandataria in autonomia, mantenendo i requisiti richiesti. L’atto elenca le principali tappe di cantiere: inizio lavori, stati di avanzamento, conto finale e certificato di regolare esecuzione, fino al residuo credito dell’impresa sullo stato finale (40.427,56 euro oltre IVA, totale 44.470,32 euro) e alla relativa liquidazione.



In parallelo vengono rendicontate voci “collaterali” ma decisive: pubblicazioni, interferenze, allacci, servizi tecnici, incentivi al personale interno e, soprattutto, le componenti straordinarie legate all’adeguamento prezzi (art. 26 DL 50/2022), che in molti cantieri pubblici hanno inciso sulla gestione economica. Nel quadro complessivo, l’omologazione non è un semplice atto finale: è la certificazione amministrativa che chiude il cerchio tra finanziamento, spesa sostenuta e obiettivi dell’intervento. Per il PNRR, questa fase equivale a mettere “a norma” la documentazione per eventuali controlli e per la tenuta della rendicontazione, dimostrando che le somme impegnate e pagate rientrano nei binari fissati dal programma.

In termini di città, l’intervento entra nel mosaico delle connessioni ciclabili urbane e metropolitane: un’infrastruttura che, almeno nelle intenzioni del Piano, dovrebbe collegare quartieri e nodi strategici, incentivare mobilità dolce e ridurre la pressione del traffico privato. Con l’omologazione, il Comune certifica che quel pezzo di rete non è più solo un cantiere o un capitolo di bilancio: è un’opera rendicontata e chiusa dal punto di vista finanziario-amministrativo

A cura di Giovanna Tambo.