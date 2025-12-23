Cocaina per oltre un milione di euro nascosta in azienda: due arresti nel Barese

MONOPOLI (Bari), 23 dicembre 2025 – Ventisei chilogrammi di cocaina, per un valore stimato di oltre un milione di euro, sono stati sequestrati dai carabinieri all’interno di un’azienda di Monopoli, nel Barese. La droga era nascosta in uno degli armadietti della ditta, attiva nel settore dell’import-export e della commercializzazione di olio e vino.

Nel corso dell’operazione sono stati arrestati il rappresentante legale dell’azienda e un dipendente, ritenuti responsabili, in concorso, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La sostanza stupefacente, custodita all’interno di sacchi per la spesa, era suddivisa in 25 panetti e, secondo quanto riferito dagli investigatori, era verosimilmente destinata a rifornire le piazze di spaccio della provincia in vista delle imminenti festività natalizie e di fine anno.

Oltre alla droga, i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato armi risultate legalmente detenute, materiale e attrezzature per il confezionamento dello stupefacente, nonché 30mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Al termine delle formalità di rito, uno dei due indagati è stato tradotto in carcere, mentre per l’altro sono stati disposti gli arresti domiciliari, come stabilito dall’autorità giudiziaria competente.

Lo riporta l’Ansa Puglia.