Una situazione definita ormai “insostenibile” quella che da mesi stanno vivendo dei cittadini di Mattinata, in particolare residenti nella “zona alta del paese”.

A denunciarlo sono alcuni cittadini, che segnalano una progressiva riduzione della pressione idrica da parte di Acquedotto Pugliese (AQP), culminata nelle ultime ore con l’assenza totale di acqua dai rubinetti.

Secondo quanto riferito dai residenti, da settimane – se non mesi – l’erogazione idrica risulta fortemente compromessa. «Fino a ieri – spiegano – arrivava almeno un filo d’acqua, sufficiente per gli usi essenziali e per garantire una minima vivibilità domestica. Da questa mattina, invece, i rubinetti sono completamente a secco».

Il problema non riguarda l’intero territorio comunale, ma in modo particolare le abitazioni situate nelle zone collinari e più alte, mentre la piana e la parte bassa del paese continuano a ricevere acqua regolarmente. Una disparità che alimenta il malcontento e il senso di abbandono tra i cittadini colpiti.

Per questo motivo i cittadini lanciano un appello pubblico, chiedendo a StatoQuotidiano di farsi portavoce presso Acquedotto Pugliese e le istituzioni competenti. La proposta avanzata è chiara: dividere il paese in zone e introdurre una turnazione dell’erogazione idrica, così da garantire a tutti almeno l’accesso all’acqua a giorni alterni, una soluzione ritenuta più equa e sostenibile, soprattutto nel 2025.

«Non tutte le famiglie – sottolineano – hanno la possibilità tecnica o economica di installare autoclavi o serbatoi. Ci sono anziani, nuclei fragili e cittadini che non possono affrontare ulteriori spese per supplire a un servizio essenziale che dovrebbe essere garantito».

I cittadini chiedono dunque interventi urgenti, maggiore trasparenza sulle cause della riduzione idrica e una gestione più equa della risorsa, affinché nessuna parte del paese venga lasciata senza acqua potabile. «Siamo certi dell’attenzione della stampa e delle istituzioni – concludono – perché l’acqua è un diritto fondamentale e non può diventare un privilegio legato alla posizione geografica di una casa».