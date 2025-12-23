La Puglia punta sulla destagionalizzazione e rilancia l’offerta turistica anche nei mesi invernali con “Capodanni di Puglia”, il cartellone di eventi in programma dal 24 dicembre al 6 gennaio nei capoluoghi regionali, tra piazze e teatri, con iniziative coordinate da Pugliapromozione in collaborazione con i Comuni.

L’obiettivo è consolidare la regione come meta non solo estiva, valorizzando musica, spettacoli, mercatini, degustazioni e il patrimonio di borghi e città sul mare, sostenuti da un clima spesso mite anche in questa stagione.

Il presidente della Regione, Michele Emiliano, ha sottolineato il sostegno alle iniziative locali che coinvolgono cittadini e turisti. Sul fronte mediatico, la Regione ha annunciato la diretta televisiva nazionale del Capodanno di Bari con un cast di livello nazionale, in partnership con la rete ammiraglia del gruppo Mediaset: un’operazione che, secondo il responsabile della comunicazione istituzionale Rocco De Franchi, punta a raccontare l’accoglienza pugliese a un pubblico nazionale.

Per il Dipartimento Turismo, con il direttore Vito Antonacci, gli eventi rappresentano anche una leva economica: «socialità e aggregazione, ma soprattutto sviluppo». Sulla stessa linea Luca Scandale, commissario di Pugliapromozione: «il turismo tutto l’anno non è più solo uno slogan».

Tra i capoluoghi coinvolti, Foggia propone una formula su due serate: il 30 dicembre con Coez e dj set, e il 31 dicembre con l’Orchestra Italiana di Renzo Arbore, dj set e animazione radiofonica. La sindaca Maria Aida Episcopo parla di strategia culturale e di proiezione nazionale, mentre l’assessora alla Cultura Alice Amatore evidenzia la scelta di intercettare pubblici diversi e generare ricadute per commercio e turismo.

In sintesi: i programmi dei “Capodanni di Puglia” (2025-26)

BARI

27 e 31 dicembre 2025 (11:00–15:00)

3, 4 e 6 gennaio 2026 (18:00–22:00)

Performance live di gruppi musicali.

FOGGIA – Piazza Cavour

30 dicembre 2025: Coez + dj set (diretta tv Tele Norba)

31 dicembre 2025: dj/speaker Radio Norba e R101 + Orchestra Italiana di Renzo Arbore + show.

ANDRIA (22 dicembre – 6 gennaio)

Rassegna diffusa con musica, bande itineranti, spettacoli e concerti in vari luoghi della città, con appuntamenti clou tra 31 dicembre e 1 gennaio.

BARLETTA

31 dicembre 2025 (Teatro Curci): Solenghi-Lopez, “Dove eravamo rimasti”

5 gennaio 2026 (Largo Ariosto): Nostalgia 90 – “La Disco in Piazza”.

TRANI

30 dicembre: “Aspettando Capodanno” (evento inaugurale)

31 dicembre: concerto di Edoardo Bennato + Radio Selene + countdown

1 gennaio: concerto di Capodanno (mattina) + omaggio Battisti-Mogol (pomeriggio).

TARANTO

31 dicembre: evento collettivo di fine anno

1 gennaio: show spettacolare con acrobazie e performance (evento annunciato di risonanza internazionale).

BRINDISI

27 dicembre (Teatro Verdi): concerto barocco

29 dicembre: The Soul Sisters (soul/jazz)

31 dicembre: Capodanno in piazza (dj set e animazione)

1 gennaio (Teatro Verdi): “Capodanno a Vienna”.

LECCE