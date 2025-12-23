Edizione n° 5924

BALLON D'ESSAI

"NON SO NIENTE" // Incognita Emiliano nella futura Giunta Decaro: “Non ne so niente”
23 Dicembre 2025 - ore  09:32

CALEMBOUR

VINCE ZAMPELLA // Mondo dei videogiochi in lutto: Vince Zampella muore in un incidente
23 Dicembre 2025 - ore  09:49

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Bari // Ecco gli eventi dei “Capodanni di Puglia” con Pugliapromozione e i Comuni capoluogo. Qui Foggia

ARBORE - COEZ Ecco gli eventi dei “Capodanni di Puglia” con Pugliapromozione e i Comuni capoluogo. Qui Foggia

Dal 24 dicembre al 6 gennaio appuntamenti nei capoluoghi con Pugliapromozione e Comuni.

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
23 Dicembre 2025
Bari // Brindisi //

La Puglia punta sulla destagionalizzazione e rilancia l’offerta turistica anche nei mesi invernali con “Capodanni di Puglia”, il cartellone di eventi in programma dal 24 dicembre al 6 gennaio nei capoluoghi regionali, tra piazze e teatri, con iniziative coordinate da Pugliapromozione in collaborazione con i Comuni.

L’obiettivo è consolidare la regione come meta non solo estiva, valorizzando musica, spettacoli, mercatini, degustazioni e il patrimonio di borghi e città sul mare, sostenuti da un clima spesso mite anche in questa stagione.

Il presidente della Regione, Michele Emiliano, ha sottolineato il sostegno alle iniziative locali che coinvolgono cittadini e turisti. Sul fronte mediatico, la Regione ha annunciato la diretta televisiva nazionale del Capodanno di Bari con un cast di livello nazionale, in partnership con la rete ammiraglia del gruppo Mediaset: un’operazione che, secondo il responsabile della comunicazione istituzionale Rocco De Franchi, punta a raccontare l’accoglienza pugliese a un pubblico nazionale.

Per il Dipartimento Turismo, con il direttore Vito Antonacci, gli eventi rappresentano anche una leva economica: «socialità e aggregazione, ma soprattutto sviluppo». Sulla stessa linea Luca Scandale, commissario di Pugliapromozione: «il turismo tutto l’anno non è più solo uno slogan».

Tra i capoluoghi coinvolti, Foggia propone una formula su due serate: il 30 dicembre con Coez e dj set, e il 31 dicembre con l’Orchestra Italiana di Renzo Arbore, dj set e animazione radiofonica. La sindaca Maria Aida Episcopo parla di strategia culturale e di proiezione nazionale, mentre l’assessora alla Cultura Alice Amatore evidenzia la scelta di intercettare pubblici diversi e generare ricadute per commercio e turismo.

In sintesi: i programmi dei “Capodanni di Puglia” (2025-26)

BARI

  • 27 e 31 dicembre 2025 (11:00–15:00)

  • 3, 4 e 6 gennaio 2026 (18:00–22:00)
    Performance live di gruppi musicali.

FOGGIA – Piazza Cavour

  • 30 dicembre 2025: Coez + dj set (diretta tv Tele Norba)

  • 31 dicembre 2025: dj/speaker Radio Norba e R101 + Orchestra Italiana di Renzo Arbore + show.

ANDRIA (22 dicembre – 6 gennaio)
Rassegna diffusa con musica, bande itineranti, spettacoli e concerti in vari luoghi della città, con appuntamenti clou tra 31 dicembre e 1 gennaio.

BARLETTA

  • 31 dicembre 2025 (Teatro Curci): Solenghi-Lopez, “Dove eravamo rimasti”

  • 5 gennaio 2026 (Largo Ariosto): Nostalgia 90 – “La Disco in Piazza”.

TRANI

  • 30 dicembre: “Aspettando Capodanno” (evento inaugurale)

  • 31 dicembre: concerto di Edoardo Bennato + Radio Selene + countdown

  • 1 gennaio: concerto di Capodanno (mattina) + omaggio Battisti-Mogol (pomeriggio).

TARANTO

  • 31 dicembre: evento collettivo di fine anno

  • 1 gennaio: show spettacolare con acrobazie e performance (evento annunciato di risonanza internazionale).

BRINDISI

  • 27 dicembre (Teatro Verdi): concerto barocco

  • 29 dicembre: The Soul Sisters (soul/jazz)

  • 31 dicembre: Capodanno in piazza (dj set e animazione)

  • 1 gennaio (Teatro Verdi): “Capodanno a Vienna”.

LECCE

  • 30 dicembre: Pop Out Festival (Piazza Sant’Oronzo)

  • 31 dicembre: Crifiu + Roy Paci e Aretuska (Piazza Sant’Oronzo)

  • 1 gennaio: Rossana Casale con Chorus Jazz Studio Orchestra (Teatro Apollo)

  • 6 gennaio: evento della Befana (Piazza Sant’Oronzo).

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

A una festa devi solo essere divertente, non devi essere sincero. (Andy Warhol)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO