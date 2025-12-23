Foggia, canile del “Quadrone delle Vigne”: il Comune concede 90 giorni in più per gli allacci

Il cantiere del nuovo canile rifugio e canile sanitario finanziato dal PNRR a Foggia slitta di tre mesi. Con una determinazione dirigenziale dell’Area 9 – Opere pubbliche PNRR, il Comune ha preso atto della richiesta dell’impresa affidataria e ha autorizzato una proroga contrattuale di 90 giorni, fissando la nuova data di ultimazione al 22 marzo 2026.

Il provvedimento riguarda l’intervento di recupero e rifunzionalizzazione dell’ex area produttiva comunale in località “Quadrone delle Vigne”, destinata a ospitare la struttura per l’accoglienza e la gestione sanitaria degli animali. L’opera rientra nella Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 del PNRR (rigenerazione urbana), con CUP B71B21002200001 e CIG 9570743AF7.

La ragione dello slittamento non è legata a varianti o a criticità tecniche interne al cantiere: la proroga viene motivata dai tempi necessari ai gestori dei pubblici servizi per realizzare gli allacci alle reti cittadine. Nell’atto si ricorda, tra l’altro, che il RUP avrebbe inoltrato istanza ad Acquedotto Pugliese per l’allaccio idrico e fognante e che, al momento della determinazione, non risultava ancora un riscontro.

Il Comune sottolinea un punto: l’estensione dei tempi non comporta alcuna modifica dell’importo contrattuale. In altre parole, l’amministrazione concede tempo, ma non riconosce costi aggiuntivi collegati alla proroga. Il percorso amministrativo dell’intervento, ricostruito nelle premesse della determinazione, evidenzia una gara per appalto integrato (progettazione definitiva/esecutiva e lavori) e un iter di avanzamento con diversi SAL. L’appalto risulta aggiudicato alla S.C.A.F. – Società Cooperativa Appaltatori Foggia, con contratto sottoscritto nel luglio 2023.

La proroga arriva dopo che, con un precedente atto (settembre 2025), era stata fissata la data di fine lavori al 22 dicembre 2025. Ora il nuovo cronoprogramma si sposta al 22 marzo 2026, con l’obiettivo di completare un’opera considerata strategica anche sul piano dei servizi: un canile sanitario e rifugio non riguarda soltanto il benessere animale, ma incide sulla gestione del randagismo e sulla capacità di risposta del Comune alle emergenze e alle esigenze sanitarie.

Nel dispositivo finale, l’amministrazione dispone anche gli adempimenti di pubblicazione e trasmissione (Segreteria generale, Albo pretorio, Direzione lavori, operatore economico), ribadendo che il contratto resta efficace e che le obbligazioni tra le parti continuano a produrre effetti.

A cura di Giovanna Tambo.