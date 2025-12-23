Edizione n° 5924

23 Dicembre 2025 - ore  09:32

23 Dicembre 2025 - ore  09:49

Foggia, nuovi alberi sul corso: 27 piante donate al centro cittadino. "Splendore"

"27 PIANTE" Foggia, nuovi alberi sul corso: 27 piante donate al centro cittadino. “Splendore”

Ulivi e callistemon sono stati collocati nelle fioriere del corso grazie a una donazione della Bonassisa Drilling Company

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
23 Dicembre 2025
Foggia // Lifestyle //

FOGGIA – Ventisette nuovi alberi arricchiscono da oggi Corso Vittorio Emanuele, uno dei luoghi simbolo della città. Ulivi e callistemon sono stati collocati nelle fioriere del corso grazie a una donazione della Bonassisa Drilling Company, che ha voluto contribuire alla valorizzazione del centro urbano in occasione delle festività natalizie.

L’iniziativa punta a unire decoro urbano, attenzione all’ambiente e senso di comunità.

Le nuove piante, oltre ad abbellire l’area, portano con sé un forte valore simbolico: l’ulivo richiama pace, continuità e resilienza, mentre il callistemon rappresenta vitalità e rinnovamento.

Soddisfazione è stata espressa dalla sindaca Maria Aida Episcopo, che ha sottolineato come la donazione rappresenti «un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni e mondo produttivo». «Prendersi cura degli spazi pubblici – ha dichiarato – significa prendersi cura delle persone e rafforzare il senso di appartenenza alla città, soprattutto in un periodo come il Natale».

Sulla stessa linea l’assessora all’Ambiente Lucia Aprile, secondo cui «ogni nuovo albero è un investimento sul benessere ambientale e sociale». Le piante, ha spiegato, contribuiranno a rendere il centro «più accogliente, sostenibile e vivo».

Ogni vaso è inoltre accompagnato da una parola simbolica legata ai valori della comunità e della cittadinanza attiva, rafforzando il messaggio di un Natale che guarda al futuro.

«Abbiamo voluto donare alla città qualcosa che potesse crescere nel tempo insieme ai suoi cittadini», ha dichiarato Monica Bonassisa, CEO della Bonassisa Drilling Company. «La sostenibilità si costruisce con gesti concreti che creano valore per il territorio».

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

