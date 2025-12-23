Edizione n° 5924

Foggia, ordinanza per la sicurezza nelle vigilie di Natale e Capodanno: stop ad alcol all'aperto, vetro e botti

FOGGIA RULE Foggia, ordinanza per la sicurezza nelle vigilie di Natale e Capodanno: stop ad alcol all’aperto, vetro e botti

Il provvedimento nasce in previsione del considerevole afflusso di persone nel centro cittadino e nelle principali aree di aggregazione

POLIZIA LOCALE FOGGIA, immagine d'archivio.

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
23 Dicembre 2025
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Misure straordinarie per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione delle festività natalizie e di fine anno. Il sindaco di Foggia ha emanato un’ordinanza che introduce divieti e limitazioni nelle giornate del 24 e 31 dicembre, con l’obiettivo di garantire lo svolgimento delle celebrazioni in un clima sereno e sicuro.

Il provvedimento nasce in previsione del considerevole afflusso di persone nel centro cittadino e nelle principali aree di aggregazione, come già registrato negli anni precedenti, e punta a prevenire situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica, episodi di vandalismo e disturbo della quiete urbana, nonché comportamenti rischiosi legati al consumo incontrollato di alcol.

In particolare, nelle giornate del 24 e del 31 dicembre, dalle ore 10.00 fino alle 24.00 del 24 dicembre e fino alle 5.00 del 1° gennaio 2026, sarà vietata in numerose zone della città la vendita per asporto e il consumo all’aperto di bevande alcoliche, così come l’utilizzo di contenitori in vetro e lattine.

Le bevande potranno essere somministrate esclusivamente in bicchieri di carta o materiale compostabile. Resta consentita la consumazione all’interno dei locali, nei dehors regolarmente autorizzati o nelle aree esterne di pertinenza delle attività, nel rispetto delle prescrizioni di sicurezzaL’ordinanza dispone inoltre il divieto di trattenimenti musicali all’aperto, DJ set e diffusione sonora, fatta eccezione per le attività autorizzate all’interno degli esercizi pubblici e delle relative pertinenze. Vietato anche l’uso di petardi, spray urticanti e materiali potenzialmente pericolosi.

Per la sola giornata del 24 dicembre, al fine di tutelare la sicurezza dei pedoni, è prevista l’istituzione temporanea di ulteriori aree pedonali nel centro cittadino, con limitazioni alla circolazione veicolare e ai velocipedi, oltre al posizionamento di barriere di sicurezza anti-sfondamento agli accessi delle zone pedonalizzate. L’Amministrazione comunale richiama l’attenzione degli esercenti sul divieto assoluto di somministrazione di alcolici ai minori di 18 anni e invita la cittadinanza a collaborare adottando comportamenti responsabili. Con il supporto della Polizia Locale, delle forze dell’ordine e delle società partecipate, sarà garantito il presidio del territorio, la regolazione del traffico, la pulizia straordinaria delle aree interessate e una corretta informazione ai cittadini.

Le misure interesseranno numerose strade, piazze, parchi e quartieri della città, dal centro storico al Quartiere Ferrovia, fino alle principali arterie urbane e alle aree verdi, come dettagliato nell’ordinanza sindacale. L’obiettivo dell’Amministrazione è consentire a tutti di vivere le festività come un momento di incontro e condivisione, nel rispetto della sicurezza, del decoro urbano e della vivibilità della città.

