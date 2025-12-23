Edizione n° 5924

23 Dicembre 2025 - ore  09:32

23 Dicembre 2025 - ore  09:49

Foggia, stretta su bici e monopattini elettrici: controlli interforze e sequestri in centro

MONOPATTINI OUT Foggia, stretta su bici e monopattini elettrici: controlli interforze e sequestri in centro

La Questura conferma infine che le azioni di prossimità e presidio del territorio resteranno “costantemente assicurate” attraverso servizi capillari e mirati.

QUESTURA FOGGIA

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
23 Dicembre 2025
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Nuova operazione interforze a Foggia contro l’uso “indisciplinato” di bici e monopattini elettrici. La Questura ha coordinato un servizio mirato per contrastare comportamenti pericolosi e, allo stesso tempo, sensibilizzare i cittadini al corretto utilizzo dei mezzi di micromobilità, spesso segnalati per intralcio alla circolazione e rischi per l’incolumità dei pedoni, in particolare nelle aree più frequentate del centro.

Il fenomeno, sottolineano dagli uffici di polizia, continua a destare preoccupazione soprattutto quando riguarda giovanissimi e quando l’uso dei mezzi elettrici diventa un modo per eludere i controlli o guadagnare la fuga dopo reati predatori. Per questo – viene ribadito – i servizi di prevenzione e contrasto proseguiranno senza soluzione di continuità, con l’impiego costante delle volanti della Questura, degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di San Severo, della Polizia Stradale e delle altre forze di polizia coinvolte.

Le operazioni si sono concentrate nelle zone più sensibili del centro cittadino e in quelle maggiormente interessate dal fenomeno. Fondamentale anche il supporto della Motorizzazione Civile, con personale specializzato e attrezzature specifiche, per verifiche tecniche e accertamenti sui mezzi.

Il bilancio dell’attività parla di 141 persone identificate, tra cui 51 con precedenti di polizia e 17 cittadini stranieri. Sono stati controllati 106 veicoli e contestate 20 sanzioni per violazioni al Codice della strada. A queste si aggiungono 18 sanzioni amministrative, con 6 sequestri amministrativi e 6 fermi amministrativi disposti su altrettante bici e monopattini elettrici.

Parallelamente, le moto degli equipaggi “Nibbio” della Squadra Volanti hanno pattugliato l’area pedonale del centro, con un presidio dinamico pensato per intervenire rapidamente e scoraggiare condotte rischiose, come transiti tra i pedoni, manovre improvvise o andature non compatibili con zone ad alta densità di persone.

La Questura conferma infine che le azioni di prossimità e presidio del territorio resteranno “costantemente assicurate” attraverso servizi capillari e mirati. L’obiettivo dichiarato è duplice: far rispettare le regole e rendere più sicura la convivenza tra pedoni, traffico urbano e micromobilità, soprattutto nei punti nevralgici della città.

