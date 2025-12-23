Dal 12 gennaio 2026 tornano operativi i collegamenti aerei tra l’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia e lo scalo di Milano Linate, una rotta considerata strategica per la mobilità della Capitanata e, più in generale, per le relazioni economiche e istituzionali con il Nord Italia.

La ripresa del servizio – comunicata da Regione Puglia e Aeroporti di Puglia – arriva dopo il completamento dell’iter autorizzativo che consente ad Aeroitalia di operare su Linate e di riattivare il collegamento con lo scalo foggiano.

A sottolineare il valore del risultato è la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, che parla di “una notizia di straordinaria importanza per Foggia e per tutta la Capitanata”, definendola “un risultato concreto” in grado di “restituire al nostro territorio una rotta strategica e attesa”. Secondo la prima cittadina, il collegamento con Linate può contribuire a “ridurre le distanze” e a rafforzare le opportunità di mobilità per cittadini, imprese e istituzioni, incidendo quindi non soltanto sul versante dei viaggi, ma anche sulla competitività del territorio.

Episcopo evidenzia anche il lavoro istituzionale che ha accompagnato il percorso.

La sindaca esprime un ringraziamento al presidente uscente della Regione Puglia Michele Emiliano, per aver “mantenuto un impegno assunto con la nostra comunità”, e al presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile, per l’attività “determinata e puntuale” svolta con i soggetti coinvolti. Viene citato, in particolare, il contributo di Assoclearance ed ENAC, elementi ritenuti decisivi per il raggiungimento del traguardo.

Il ritorno della tratta Foggia–Linate assume un significato che va oltre il singolo volo: rappresenta, nelle parole dell’amministrazione comunale, “un segnale di fiducia nel futuro” del Gino Lisa e nel ruolo che l’aeroporto può ricoprire nello sviluppo economico e sociale del territorio regionale.

La riattivazione del collegamento con uno degli scali più importanti per il traffico business e istituzionale – e tra i più centrali per l’accessibilità di Milano – è letta come una leva per intercettare domanda di spostamenti più rapidi, favorire relazioni commerciali e rendere più agevole l’accesso a servizi, appuntamenti e circuiti nazionali per imprese e cittadini.

Nel comunicato, la sindaca rivolge inoltre un augurio di buon lavoro ad Aeroitalia, esprimendo la convinzione che la compagnia “saprà rispondere alle esigenze dei passeggeri” e contribuire al consolidamento e alla crescita dello scalo. L’amministrazione comunale, conclude Episcopo, continuerà a sostenere “ogni azione utile” a rafforzare i collegamenti aerei di Foggia, rimarcando come infrastrutture “efficienti e accessibili” rappresentino una leva fondamentale per lo sviluppo e la competitività della città.

La ripartenza della rotta con Linate, attesa da tempo dal territorio, riporta dunque il Gino Lisa al centro di una strategia di connessioni considerate essenziali per superare l’isolamento logistico e accompagnare la crescita della provincia. Il banco di prova sarà ora la risposta del mercato: frequenze, continuità del servizio e capacità di intercettare la domanda determineranno la stabilità del collegamento e, con essa, la possibilità di costruire nuove opportunità per il sistema economico e sociale della Capitanata.