SAN GIOVANNI ROTONDO – Una lunga scia di luci nel cuore del paese, il silenzio rotto solo dal passo compatto dei partecipanti e da qualche applauso spontaneo lungo il percorso: nel pomeriggio di oggi, 22 dicembre 2025, San Giovanni Rotondo ha vissuto una fiaccolata di solidarietà a sostegno dei medici e dei lavoratori dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, al centro di una vertenza che da giorni sta infiammando il clima dentro e fuori l’ospedale.

Il corteo, partito da Piazza dei Martiri, ha attraversato le principali vie del centro fino alle adiacenze della struttura sanitaria.

Partecipazione importante e diffusa, con presenza di cittadini, operatori sanitari, rappresentanti di associazioni e delle organizzazioni sindacali del comparto medico, promotrici dell’iniziativa dopo le proteste esplose nelle scorse settimane.

Accanto ai lavoratori, anche diversi sindaci del comprensorio del Gargano e rappresentanti istituzionali: tra questi l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Piemontese, che ha seguito l’evoluzione della vicenda e i tentativi di mediazione. L’immagine che si è imposta nel pomeriggio è stata quella di una marcia composta e solidale, “con le fiaccole tra le mani”, per richiamare l’attenzione sul futuro dell’ospedale e sulle scelte annunciate dalla governance.

La contestazione nasce dalla decisione della direzione di disdire i contratti collettivi attualmente in vigore e di applicare, a partire da marzo 2026, contratti di natura privatistica (quelli utilizzati dalle case di cura). Secondo i sindacati, il passaggio dal Contratto Collettivo Nazionale della sanità pubblica ai contratti della sanità privata (ARIS–AIOP e ARIS–ADONP) comporterebbe una regressione dei diritti, minori tutele e una maggiore precarizzazione del lavoro, con possibili ricadute anche sulla continuità e qualità dei servizi.

Alla fiaccolata era presente anche Donato Menichella, segretario nazionale Anmirs (Associazione nazionale medici istituti religiosi spedalieri), che ha ribadito la “necessità di difendere il contratto in essere” sottolineando come i medici di Casa Sollievo siano “medici ospedalieri”. Menichella ha inoltre fatto sapere di aver depositato in Regione Puglia la richiesta di apertura di un tavolo di crisi per tentare una composizione della vertenza: un incontro che, secondo quanto trapela, potrebbe svolgersi prima della fine dell’anno, con la partecipazione di tutte le sigle sindacali e della dirigenza.

Nei giorni scorsi, il confronto istituzionale ha già avuto un passaggio significativo in Prefettura a Foggia, ma senza esito: il tentativo di conciliazione non ha portato a un accordo e ha sancito l’avvio di una fase di conflitto permanente. Nel frattempo, le sigle sindacali hanno annunciato ulteriori iniziative: è stato proclamato uno sciopero generale per il 9 gennaio 2026, che coinvolgerà medici e personale del comparto sanitario. Sul tavolo anche la notifica di diffide per presunti mancati adeguamenti contrattuali e arretrati non corrisposti, oltre alla possibilità di azioni legali.

La tensione, del resto, era emersa con forza anche durante la tradizionale cerimonia di scambio degli auguri natalizi dell’ospedale: in quell’occasione la protesta dei lavoratori era esplosa con striscioni, fischi, slogan e richieste di dimissioni rivolte al direttore generale Gino Gumirato e ai vertici del Consiglio di amministrazione. Gumirato, in una videodichiarazione, ha difeso il lavoro svolto, sostenendo che la reazione mediatica sia stata “in parte ingenerosa” e rivendicando il risanamento economico e gli investimenti, in particolare in cardiologia e oncologia. Sul piano contrattuale, la direzione afferma di aver agito nel rispetto della normativa e considera l’adozione di contratti privati una scelta strategica nel quadro organizzativo complessivo.

Oggi, però, a parlare è stata soprattutto la piazza: una comunità in cammino, con un messaggio chiaro – difendere diritti e tutele del personale e chiedere un confronto reale sul futuro di una struttura che rappresenta un presidio fondamentale non solo per il Gargano, ma per l’intera sanità del Mezzogiorno.

La fiaccolata si è conclusa davanti all’ospedale, tra luci tremolanti e volti seri: il segnale, per sindacati e lavoratori, è che la mobilitazione non si fermerà finché non arriveranno risposte concrete.

