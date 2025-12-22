Partecipazione, emozione e identità: la prima edizione dell’“Agrialbero” ha acceso non solo le luci del Natale, ma anche l’orgoglio di un’intera comunità. L’evento “Il Natale illuminato dai trattori – Prima edizione”, andato in scena lunedì sera nel piazzale Palma e Piacquaddio, ha registrato una grande affluenza di pubblico, trasformando lo spazio in un luogo di festa, condivisione e forte valore simbolico.

Protagonista assoluto della serata è stato il grande albero di Natale realizzato con i trattori: una scenografia suggestiva e originale che ha colpito cittadini e visitatori, diventando immediatamente simbolo di un Natale autentico, legato alla terra e al lavoro agricolo. Un’iniziativa che ha saputo unire tradizione e innovazione, raccontando l’identità profonda di Torremaggiore.

Numerosi gli agricoltori che hanno partecipato con entusiasmo, contribuendo in maniera concreta alla riuscita dell’evento e ricevendo, a loro volta, l’affetto e l’applauso del pubblico. La serata, accompagnata da musica e momenti di convivialità, ha confermato il forte legame tra la comunità e uno dei suoi pilastri storici ed economici: l’agricoltura.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Emilio Di Pumpo, che ha voluto complimentarsi con gli organizzatori per l’ottima riuscita dell’iniziativa:

«L’Agrialbero è un’idea semplice ma straordinariamente efficace. Valorizza il lavoro agricolo, promuove il benessere del territorio e rafforza il senso di comunità. Il Natale a Torremaggiore sta andando molto bene e questo evento ne è una chiara dimostrazione».

La manifestazione, patrocinata dal Comune e inserita nel cartellone ufficiale degli eventi natalizi, ha dimostrato come la valorizzazione delle radici locali possa diventare occasione di crescita sociale e culturale. L’“Agrialbero” non è stato solo un evento, ma un messaggio forte: dietro ogni raccolto e ogni prodotto ci sono persone, famiglie e storie che meritano riconoscimento.

Alla luce del grande successo e della partecipazione registrata, l’auspicio condiviso è che l’iniziativa possa diventare un appuntamento fisso delle festività torremaggioresi. Una notte speciale che resterà impressa nella memoria collettiva, dove la magia del Natale ha incontrato, ancora una volta, la forza della terra.

fotogallery