Grave scoliosi di 117 gradi: operato con successo un 13enne al Policlinico di Bari

"NATALE A CASA" Grave scoliosi di 117 gradi: operato con successo un 13enne al Policlinico di Bari

Natale a casa dopo oltre un mese di ricovero

Grave scoliosi di 117 gradi: operato con successo un 13enne al Policlinico di Bari

Grave scoliosi di 117 gradi: operato con successo un 13enne al Policlinico di Bari - ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Dicembre 2025
Medicina

BARI – Soffriva di una gravissima scoliosi di 117 gradi un ragazzo di 13 anni operato con successo al Policlinico di Bari, che dopo oltre un mese di ricovero potrà finalmente trascorrere il Natale a casa.

L’intervento chirurgico è stato eseguito dall’équipe di Chirurgia Vertebrale, diretta dal dottor Andrea Piazzolla, e permetterà al giovane paziente di mettere fine a una sofferenza durata anni, con la concreta possibilità di tornare a una vita normale.

«Francesco era affetto da una forma di scoliosi estremamente aggressiva – spiega Piazzolla – con un peggioramento impressionante: oltre 30 gradi in appena tre mesi. Una progressione rapidissima che ha reso necessaria una preparazione preoperatoria complessa e meticolosa».

Per oltre un mese il ragazzo ha vissuto stabilmente in ospedale, dove ha anche festeggiato il compleanno. Durante questo periodo è stato sottoposto a trazione continua con sistema halo, un dispositivo speciale che consente di preparare progressivamente la colonna vertebrale a interventi di elevata complessità. Grazie a questo percorso, i medici sono riusciti a ridurre la scoliosi a 45 gradi prima dell’operazione definitiva.

Dal dicembre 2020 a oggi, la Chirurgia Vertebrale del Policlinico di Bari ha superato le 300 scoliosi operate, diventando un punto di riferimento non solo per la Puglia ma per pazienti provenienti da tutto il Sud Italia, coniugando alta specializzazione, innovazione tecnologica e attenzione umana.

In merito ai futuri investimenti, il direttore generale Antonio Sanguedolce ha annunciato che «nel prossimo anno sarà operativo il primo sistema integrato di chirurgia robotica del Sud Italia dedicato alla chirurgia vertebrale, una tecnologia che consentirà di aumentare ulteriormente precisione e sicurezza, con importanti benefici sugli esiti clinici».

Lo riporta l’ANSA Puglia.

