Guardia costiera, in Puglia quasi 8.800 controlli nel 2025: sanzioni per oltre 760mila euro

BARI, 23 dicembre 2025 – Sono stati complessivamente 8.787 i controlli effettuati nel corso del 2025 dal personale della Capitaneria di porto – Guardia costiera in Puglia, nell’ambito delle attività di vigilanza sulla filiera della pesca e sulla tutela dell’ambiente marino.

Dagli accertamenti sono emersi 515 illeciti amministrativi, che hanno comportato sanzioni per un importo complessivo superiore a 760mila euro, oltre al sequestro di circa 20 tonnellate di prodotti ittici. Nel bilancio dell’attività rientrano inoltre 385 sequestri e 32 denunce all’autorità giudiziaria.

I dati, diffusi dalla Guardia costiera, risultano in calo rispetto al 2024, anno in cui erano stati contestati 47 illeciti penali e 662 amministrativi, con sanzioni per 930mila euro e il sequestro di 31 tonnellate di prodotto ittico.

Nel report vengono ricordate alcune delle operazioni più rilevanti condotte nel corso dell’anno. A maggio, a Monopoli (Bari), un controllo ha portato al sequestro di 912 chilogrammi di pesce spada congelato di provenienza estera, risultato non conforme alla normativa vigente.

A Taranto, nello specchio acqueo del primo seno del Mar Piccolo, già sottoposto a sequestro preventivo per occupazione abusiva e violazioni sanitarie, i militari hanno intercettato un’imbarcazione con tre persone intente alla pesca illegale di mitili: a bordo sono stati rinvenuti 68 sacchi, per un totale di quasi 700 chilogrammi di prodotto.

A Barletta, infine, nel corso di controlli mirati, sono stati sequestrati 320 chilogrammi di prodotti ittici in cattivo stato di conservazione, custoditi all’interno di un locale caratterizzato da gravi carenze igienico-sanitarie, a sua volta sottoposto a sequestro. Il responsabile è stato denunciato.

Le attività rientrano nel più ampio impegno della Guardia costiera volto a garantire la sicurezza alimentare, la legalità nella filiera ittica e la tutela delle risorse marine.