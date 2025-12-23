Il 29 e 30 dicembre Ischitella ospiterà la prima edizione di Illuminati Fest, una manifestazione che intreccia memoria storica e innovazione tecnologica, trasformando il centro storico del borgo garganico in un percorso artistico contemporaneo.

Due giornate dedicate a talk, video mapping, dj set e installazioni site specific, pensate per raccontare la storia e le tradizioni di Ischitella con uno sguardo proiettato al futuro, valorizzando spazi e identità attraverso linguaggi moderni e immersivi.

L’evento è promosso dal Collettivo Illuminati e dal Comune di Ischitella, con la collaborazione della Pro Loco Uria e il supporto di numerosi partner, tra cui PACT – Regione Puglia, Puglia Culture, Associazione Operatori Turistici Lago di Varano, Città Gargano, Io AdV e Studio 28 mm.

Al centro della rassegna la figura degli Illuminati e personaggi simbolo come Pietro Giannone, giurista e illuminista del Settecento, originario di Ischitella, il cui pensiero diventa punto di partenza per un dialogo tra storia moderna, creatività e nuove tecnologie. Un progetto che mira a ridefinire l’identità del borgo, coniugando radici e visione contemporanea.

Il programma completo è disponibile sulle pagine social ufficiali dell’evento. L’appuntamento è in piazza Cesare Battisti, a partire dalle ore 18.00, nelle serate del 29 e 30 dicembre.