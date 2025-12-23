Edizione n° 5923

BALLON D'ESSAI

"CUOIO CAPELLUTO" // Al Policlinico di Bari rimosso un raro tumore al cuoio capelluto
22 Dicembre 2025 - ore  14:57

CALEMBOUR

NEW GIANPI // Tarantini: “La giustizia con me ha funzionato. Ho imparato dai miei errori”. Cosa fa oggi Gianpi
22 Dicembre 2025 - ore  17:46

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Eventi // Illuminati Fest accende Ischitella: storia, tecnologia e arte nel cuore del borgo

ISCHITELLA Illuminati Fest accende Ischitella: storia, tecnologia e arte nel cuore del borgo

Il 29 e 30 dicembre Ischitella ospiterà la prima edizione di Illuminati Fest, una manifestazione che intreccia memoria storica e innovazione tecnologica

Illuminati Fest accende Ischitella: storia, tecnologia e arte nel cuore del borgo

Ischitella - Fonte Immagine: visitlagodivarano.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Dicembre 2025
Eventi // Gargano //

Il 29 e 30 dicembre Ischitella ospiterà la prima edizione di Illuminati Fest, una manifestazione che intreccia memoria storica e innovazione tecnologica, trasformando il centro storico del borgo garganico in un percorso artistico contemporaneo.

Due giornate dedicate a talk, video mapping, dj set e installazioni site specific, pensate per raccontare la storia e le tradizioni di Ischitella con uno sguardo proiettato al futuro, valorizzando spazi e identità attraverso linguaggi moderni e immersivi.

L’evento è promosso dal Collettivo Illuminati e dal Comune di Ischitella, con la collaborazione della Pro Loco Uria e il supporto di numerosi partner, tra cui PACT – Regione Puglia, Puglia Culture, Associazione Operatori Turistici Lago di Varano, Città Gargano, Io AdV e Studio 28 mm.

Al centro della rassegna la figura degli Illuminati e personaggi simbolo come Pietro Giannone, giurista e illuminista del Settecento, originario di Ischitella, il cui pensiero diventa punto di partenza per un dialogo tra storia moderna, creatività e nuove tecnologie. Un progetto che mira a ridefinire l’identità del borgo, coniugando radici e visione contemporanea.

Il programma completo è disponibile sulle pagine social ufficiali dell’evento. L’appuntamento è in piazza Cesare Battisti, a partire dalle ore 18.00, nelle serate del 29 e 30 dicembre.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

A una festa devi solo essere divertente, non devi essere sincero. (Andy Warhol)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO