"NON SO NIENTE" // Incognita Emiliano nella futura Giunta Decaro: "Non ne so niente"
23 Dicembre 2025 - ore  09:32

VINCE ZAMPELLA // Mondo dei videogiochi in lutto: Vince Zampella muore in un incidente
23 Dicembre 2025 - ore  09:49

Maggioranza appesa a un filo: nasce "Apricena Futura", Potenza regge con un solo voto

"APPESA A UN FILO" Maggioranza appesa a un filo: nasce “Apricena Futura”, Potenza regge con un solo voto

Anche Vincenzo Ferullo ha annunciato formalmente le dimissioni da capogruppo di maggioranza di “Uniti per Cambiare"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Dicembre 2025
Apricena // Capitanata //

Durante il Consiglio comunale del 22 dicembre, le dichiarazioni dei consiglieri Ada Soccio e Vincenzo Ferullo hanno certificato una profonda frattura politica all’interno della maggioranza che sostiene il sindaco Antonio Potenza. Una crisi emersa chiaramente anche nei numeri: il DUP – Documento Unico di Programmazione – è stato approvato con 9 voti favorevoli e 8 contrari, confermando una tenuta numerica estremamente fragile dell’amministrazione.

Ada Soccio: revoca delle deleghe per motivi politici

Ada Soccio ha chiarito che la revoca delle deleghe da vicesindaco e assessore non è riconducibile a valutazioni di carattere amministrativo, bensì esclusivamente a ragioni politiche. Alla base della decisione, secondo quanto dichiarato, vi sarebbe il dissenso con il sindaco Potenza, maturato in seguito alla sua intenzione di candidarsi in una lista civica collegata a Decaro.

La consigliera ha respinto ogni accusa di slealtà, rivendicando la propria legittimazione elettorale, l’esperienza maturata negli anni e la volontà di continuare a lavorare per Apricena in piena autonomia e trasparenza, senza interessi personali. Al termine dell’intervento ha ufficializzato la sua adesione al nuovo gruppo consiliare “Apricena Futura”.

Anche Vincenzo Ferullo ha annunciato formalmente le dimissioni da capogruppo di maggioranza di “Uniti per Cambiare”, denunciando una crescente distanza politica dalle scelte dell’esecutivo e dalla linea seguita dal sindaco.

Secondo Ferullo, la revoca delle deleghe assessorili rappresenta il segnale definitivo di una incompatibilità politica ormai conclamata. Per coerenza con il mandato ricevuto dai cittadini, ha quindi dichiarato l’uscita dalla maggioranza e, insieme ad Ada Soccio, la costituzione del nuovo gruppo consiliare “Apricena Futura”, del quale assumerà il ruolo di capogruppo.

Una maggioranza numericamente debole

Il voto sul DUP – principale strumento strategico e operativo dell’ente, presupposto fondamentale per il Bilancio di previsione e vero e proprio “contratto” politico con i cittadini – ha sancito nei numeri la crisi in atto: 9 voti favorevoli contro 8 contrari.

Un risultato che certifica come la maggioranza del sindaco Potenza sia ormai appesa a un filo, dipendente di fatto da un solo voto, in un Consiglio comunale profondamente spaccato.

E’ quanto riportato in una nota stampa odierna.

