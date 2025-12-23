Manfredonia, 23 dicembre 2025. Secondo una raccolta dati e testimonianze acquisite nelle ore successive ai fatti, nella tarda serata di ieri si sono verificati disordini nei pressi della Villa comunale di Manfredonia, culminati in una rissa che ha coinvolto più persone.

L’episodio si è sviluppato intorno alla mezzanotte, in un’area particolarmente frequentata nelle ore serali.

Dalle informazioni raccolte, la situazione sarebbe nata da un primo alterco verbale, degenerato in momenti di tensione che hanno richiesto un intervento per riportare la calma. L’accaduto ha creato apprensione tra i cittadini presenti, evidenziando ancora una volta alcune criticità legate alla gestione della sicurezza negli spazi pubblici.

I dati e le segnalazioni pervenute confermano come l’area della Villa comunale risulti maggiormente esposta a episodi di disordine. Da qui l’esigenza, più volte sottolineata anche da residenti e frequentatori della zona, di incrementare i controlli e la sorveglianza, valutando l’installazione di postazioni fisse di presidio o una presenza continuativa delle forze dell’ordine.

In molti sottolineano come non si possa continuare a sottovalutare episodi che, se degenerati ulteriormente, avrebbero potuto mettere seriamente a rischio l’incolumità delle persone presenti, arrivando a conseguenze estreme.

La percezione diffusa è che attendere interventi solo dopo fatti gravi o irreversibili, con il rischio concreto che qualcuno possa perdere la vita, non sia più accettabile. Da qui l’urgenza di rafforzare i presìdi di sicurezza e adottare misure preventive efficaci, prima che situazioni di tensione possano trasformarsi in tragedie.