Manfredonia, “Patto di Cura” 2025-2026: approvata la graduatoria provvisoria, 23 domande finanziabili

È stata approvata la graduatoria provvisoria relativa alla misura regionale “Patto di Cura” 2025-2026, destinata alle persone in condizioni di gravissima disabilità e non autosufficienza. A formalizzarla è una determinazione del dirigente del Settore III – Servizi sociali del Comune di Manfredonia, che recepisce la procedura regionale e avvia gli adempimenti di competenza dell’Ambito territoriale sociale. La misura, inquadrata nel POC 2021/2027 (Area tematica 10, Linea di intervento 10.3) e richiamata dalla deliberazione regionale indicata nell’atto, si inserisce nella strategia di rafforzamento dell’assistenza domiciliare e del sostegno familiare: una risposta pensata per sostenere la permanenza al domicilio e la qualità della cura, con strumenti tracciabili e regole di rendicontazione, come ricordato nelle premesse che citano anche la normativa nazionale più recente in materia di disabilità e “progetto di vita”.

Il dato principale per Manfredonia è numerico: alla chiusura dell’avviso le domande pervenute dai residenti dell’Ambito sono 127, mentre quelle finanziabili risultano 23, con risorse assegnate pari a 460.000 euro.

Il meccanismo descritto è quello di una graduatoria ordinata dalla Regione sulla base del punteggio attribuito in piattaforma. L’Ambito, una volta ricevuti gli elenchi, avvia l’istruttoria e i controlli sui requisiti: le pratiche vengono gestite anche tramite piattaforma informatica regionale e, per la parte sanitaria, sono inviate al Distretto sociosanitario competente per le valutazioni.

Nell’atto si chiarisce anche come viene gestita la privacy: i cittadini sono identificati con “codice pratica” e non con dati anagrafici, per evitare la diffusione di informazioni sensibili. Quanto agli esiti istruttori riepilogati, la determinazione indica: 127 beneficiari complessivi ammessi alla valutazione di Ambito; 5 ammessi e presi in carico direttamente dall’ATS perché già valutati positivamente in precedenti misure regionali; 18 ammessi alla valutazione sanitaria; 104 non finanziabili per esaurimento risorse.

La graduatoria è “provvisoria” perché la procedura prevede ancora passaggi di verifica e validazione. Ma l’atto produce un effetto immediato: dà forma amministrativa a un elenco atteso da molte famiglie, in un territorio in cui la domanda di assistenza continua e domiciliare cresce insieme alla fragilità sociale. La disponibilità di 460 mila euro e il numero di pratiche finanziabili (23) fotografano un equilibrio delicato: una misura importante, ma con un bacino di richieste molto più ampio della copertura possibile.

A cura di Michele Solatia.