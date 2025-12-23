Manfredonia, successo per la 12ª edizione di “Babbo Natale in 500”

Manfredonia ha vissuto, la sera del 20 dicembre 2025, un evento all’insegna della solidarietà e dell’inclusione con la 12ª edizione di “Babbo Natale in 500”. Oltre 70 mezzi tra Fiat 500 storiche, Vespa e motociclette, addobbati e guidati da Babbi Natale, hanno attraversato la città dando vita a una carovana natalizia capace di coinvolgere cittadini e famiglie.

L’iniziativa, ormai appuntamento fisso del periodo natalizio, ha unito motori e beneficenza, regalando momenti di gioia a ragazzi diversamente abili, anziani e bambini che vivono realtà di fragilità. Prima tappa alla RSSA “Il Girasole”, dove musica, doni e intrattenimento hanno trasformato l’attesa in festa grazie alle esibizioni di Matteo Cotrufo alla fisarmonica, Giampiero alla chitarra e Leonardo al tamburo.

La carovana ha poi fatto visita alla Casa di riposo “Anna Rizzi”, portando sorrisi e vicinanza agli ospiti, per concludere il percorso a Casa Famiglia Speranza, a Monticchio, dove l’incontro con i più piccoli ha restituito il senso più autentico dell’iniziativa.

L’evento è stato reso possibile grazie al contributo del Vespa Club Manfredonia, guidato dal presidente Francesco Guerra, della ARS Manfredonia, dei coordinamenti provinciali e regionali e del FIAT 500 CLUB ITALIA, oltre al sostegno dei numerosi volontari e partecipanti. Fondamentale anche il supporto della Polizia di Stato, che ha garantito la sicurezza lungo il percorso.

“Babbo Natale in 500” si conferma così un appuntamento capace di coniugare tradizione, partecipazione e impegno sociale, rafforzando il legame tra la comunità e i valori della condivisione, soprattutto nel periodo delle festività natalizie.