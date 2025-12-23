Edizione n° 5923

Home // Eventi // Manfredonia, successo per la 12ª edizione di “Babbo Natale in 500”

BABBO NATALE Manfredonia, successo per la 12ª edizione di “Babbo Natale in 500”

Oltre 70 mezzi tra Fiat 500 storiche, Vespa e motociclette, addobbati e guidati da Babbi Natale, hanno attraversato la città

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Dicembre 2025
Eventi // Manfredonia //

Manfredonia ha vissuto, la sera del 20 dicembre 2025, un evento all’insegna della solidarietà e dell’inclusione con la 12ª edizione di “Babbo Natale in 500”. Oltre 70 mezzi tra Fiat 500 storiche, Vespa e motociclette, addobbati e guidati da Babbi Natale, hanno attraversato la città dando vita a una carovana natalizia capace di coinvolgere cittadini e famiglie.

L’iniziativa, ormai appuntamento fisso del periodo natalizio, ha unito motori e beneficenza, regalando momenti di gioia a ragazzi diversamente abili, anziani e bambini che vivono realtà di fragilità. Prima tappa alla RSSA “Il Girasole”, dove musica, doni e intrattenimento hanno trasformato l’attesa in festa grazie alle esibizioni di Matteo Cotrufo alla fisarmonica, Giampiero alla chitarra e Leonardo al tamburo.

La carovana ha poi fatto visita alla Casa di riposo “Anna Rizzi”, portando sorrisi e vicinanza agli ospiti, per concludere il percorso a Casa Famiglia Speranza, a Monticchio, dove l’incontro con i più piccoli ha restituito il senso più autentico dell’iniziativa.

L’evento è stato reso possibile grazie al contributo del Vespa Club Manfredonia, guidato dal presidente Francesco Guerra, della ARS Manfredonia, dei coordinamenti provinciali e regionali e del FIAT 500 CLUB ITALIA, oltre al sostegno dei numerosi volontari e partecipanti. Fondamentale anche il supporto della Polizia di Stato, che ha garantito la sicurezza lungo il percorso.

“Babbo Natale in 500” si conferma così un appuntamento capace di coniugare tradizione, partecipazione e impegno sociale, rafforzando il legame tra la comunità e i valori della condivisione, soprattutto nel periodo delle festività natalizie.

