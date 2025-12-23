Edizione n° 5924

23 Dicembre 2025

23 Dicembre 2025

Home // Manfredonia // Manfredonia, via libera al Piano delle alienazioni: immobili comunali per oltre 3,3 milioni di euro (ATTI)

PIANO ALIENAZIONI Manfredonia, via libera al Piano delle alienazioni: immobili comunali per oltre 3,3 milioni di euro (ATTI)

Via libera della Giunta: il Comune di Manfredonia approva la delibera n. 270 del 22/12/2025 e adotta il Piano alienazioni e valorizzazioni 2026-2028 collegato al bilancio

MANFREDONIA ALTO, PH NUZZIELLO

MANFREDONIA ALTO, PH NUZZIELLO

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
23 Dicembre 2025
Manfredonia // Politica //

La Giunta comunale di Manfredonia ha adottato la deliberazione n. 270 del 22 dicembre 2025 (seduta delle ore 14) con cui approva il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2026-2028”, documento obbligatorio collegato al bilancio di previsione.

Il provvedimento, illustrato in Giunta dall’assessora al Bilancio, Patrimonio e Istruzione, Cecilia Simone, nasce dall’esigenza di aggiornare la programmazione patrimoniale dopo le procedure d’asta già concluse nel 2025 per alcuni lotti e dopo l’avvio degli atti propedeutici alle stipule per beni già aggiudicati.

Il Piano viene redatto ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008 (convertito in L. 133/2008), che consente agli enti locali di individuare i beni non strumentali alle funzioni istituzionali e suscettibili di valorizzazione o dismissione. L’inserimento nel Piano comporta la classificazione come patrimonio disponibile, con pubblicazione e possibilità di ricorso amministrativo entro 60 giorni dalla pubblicazione, e produce inoltre effetti anche ai fini catastali e di pubblicità immobiliare.

La Giunta evidenzia inoltre che il Piano costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione 2026 e pluriennale 2026-2028.

Il valore complessivo dei beni inseriti nel Piano 2026-2028 è pari a 3.366.823,08 euro, così ripartiti: 2026: 2.168.043,58 euro, 2027: 192.652,00 euro, 2028: 1.006.127,50 euro.

Secondo quanto deliberato, i nuovi valori sono legati anche all’esclusione dei beni già alienati “alla data odierna”. Il Piano approvato sostituisce quello precedente (triennio 2025-2027) adottato con deliberazione di Giunta n. 79 del 18/12/2024.

L’elenco dei beni è contenuto nell’Allegato 1, che riporta ubicazione, identificativi catastali, categoria, valore di stima e procedura (bando, prelazione, aggiudicazione).

Tra i principali beni inseriti:

Aree edificabili e terreni

  • Terreno edificabile “Programma Gozzini” (fogli 26, particelle 2558 e 2880): 384.880 euro, già aggiudicato e prossimo alla stipula.

    Aree e immobili in via Tratturo del Carmine (ex CCR ASE): 680.000 euro, anche questi aggiudicati e prossimi alla stipula.

    Località litorale Sud – Lido Romagna (beni e manufatti destinati a campeggio, proprietà al 75%): 98.825,18 euro, con prelazione esercitata.

Chioschi e aree commerciali

  • Chiosco “La Rotonda” (Viale Miramare ang. Viale Beccarini): 246.937 euro, aggiudicato e prossimo alla stipula.

    Chiosco e area annessa Piazzale Ferri (alimenti, fronte Castello lato mare): 83.781 euro, aggiudicato e prossimo alla stipula.

    Chiosco “Villaggio dei Pescatori” (Lungomare del Sole): 95.702 euro, con bando andato deserto.

Diversi chioschi/aree (edicole, bar, gelateria) tra via Barletta, via Dante Alighieri, via San Giovanni Bosco, viale Michelangelo, viale del Commercio e piazza Galli, con procedure tra bando pubblico e prelazione.

Immobili

  • Ex scuola materna in via San Francesco 134 e 136/A: 305.727,50 euro, procedura bando pubblico.

  • Immobili in via Maddalena (civ. 138 e 134) e via del Seminario (civ. 9-11-13), con valori tra 79.900 e 226.100 euro e procedure tra bando e prelazione/bando.

Borgo Mezzanone

  • Un pacchetto di “edifici/immobili demaniali” (foglio 132 particelle 585 e 586, vari sub), con valori più contenuti e diversi esiti procedurali (alcuni bandi deserti, altre prelazioni già esercitate).

L’Allegato 2 riporta una tabella di confronto con il Piano 2025-2027, includendo anche la nota di beni venduti nel 2025 (ad esempio “Area via 1° Maggio” e “Area zona B34 Siponto” azzerate nel nuovo piano). Nello stesso allegato sono ribaditi il valore complessivo e i totali annui 2026-2028.

La Giunta ha deliberato all’unanimità e ha stabilito di sottoporre l’atto al Consiglio comunale per l’approvazione definitiva, che produrrà gli effetti previsti dalla normativa (art. 58 D.L. 112/2008).  Il provvedimento è stato inoltre dichiarato immediatamente eseguibile per consentire la predisposizione degli atti di programmazione collegati al bilancio.

albopretorio_000010608_004_d.g.c._allegato1

albopretorio_000010608_005_d.g.c._allegato2

