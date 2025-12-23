Edizione n° 5923

22 Dicembre 2025 - ore  14:57

22 Dicembre 2025 - ore  17:46

Home // Cronaca // Minacce e lesioni a ex compagna, Enrico Varriale condannato a 7 mesi

ENRICO VARRIALE Minacce e lesioni a ex compagna, Enrico Varriale condannato a 7 mesi

Il giornalista Enrico Varriale è stato condannato a 7 mesi di reclusione, con pena sospesa, per minacce e lesioni nei confronti di una ex compagna

Minacce e lesioni a ex compagna, Enrico Varriale condannato a 7 mesi

Redazione
23 Dicembre 2025
Cronaca // Primo piano //

Il giornalista Enrico Varriale è stato condannato a 7 mesi di reclusione, con pena sospesa, per minacce e lesioni nei confronti di una ex compagna. Il giudice ha inoltre disposto il pagamento di una provvisionale di 2mila euro a favore della parte civile. La Procura aveva richiesto una condanna a sei mesi.

I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra dicembre 2021 e febbraio 2022. Nel procedimento, il giudice monocratico di Roma ha riqualificato l’accusa, inizialmente formulata come stalking, nei reati di minacce e lesioni. In passato Varriale era già stato condannato a 10 mesi, sempre con pena sospesa, per stalking e lesioni nei confronti di un’altra ex compagna.

I legali della difesa, Fabio Lattanzi ed Ester Molinaro, hanno annunciato ricorso in appello, esprimendo forti perplessità sull’esito del processo. Secondo gli avvocati, «è impossibile fare un commento senza leggere le motivazioni» e non sarebbe chiaro come si sia arrivati a una condanna per minaccia dopo un’imputazione per stalking, definendo il procedimento «pieno di menzogne».

La difesa sottolinea inoltre quelli che definisce elementi certi della vicenda, sostenendo che la persona offesa si sarebbe introdotta nell’abitazione di Varriale, avrebbe insultato lui e un’amica e danneggiato la casa. Gli avvocati affermano infine che l’unica minaccia documentata sarebbe contenuta in un messaggio attribuito alla persona offesa, ribadendo la volontà di impugnare la sentenza in appello.

Lo riporta ansa.it.

LASCIA UN COMMENTO