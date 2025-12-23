Edizione n° 5924

"NON SO NIENTE" // Incognita Emiliano nella futura Giunta Decaro: "Non ne so niente"
23 Dicembre 2025 - ore  09:32

VINCE ZAMPELLA // Mondo dei videogiochi in lutto: Vince Zampella muore in un incidente
23 Dicembre 2025 - ore  09:49

Motivazioni condanna Grillo jr e amici, la vittima 'pienamente attendibile'

"ATTENDIBILE" Motivazioni condanna Grillo jr e amici, la vittima ‘pienamente attendibile’

La spiegazione del collegio di Tempio Pausania in 72 pagine

Motivazioni condanna Grillo jr e amici, la vittima 'pienamente attendibile'

La presunta vittima dello stupro di gruppo per il quale sono stati condannati Ciro Grillo, figlio di Beppe, e tre suoi amici genovesi, fatti avvenuti la notte fra il 16 e il 17 luglio 2019 nella villetta di Porto Cervo della famiglia Grillo, “deve essere ritenuta pienamente attendibile”.

Lo scrivono i giudici del tribunale di Tempio Pausania nelle 72 pagine della motivazione della sentenza, depositata ieri pomeriggio e di cui dà conto il sito de La Repubblica.

Il 22 settembre scorso il collegio ha condannato Grillo jr, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria a 8 anni; a 6 anni e sei mesi invece Francesco Corsiglia.

Lo riporta l’ANSA

