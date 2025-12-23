Natale Penati da Milano, il pittore della diocesi sipontina

La biografia dell’artista

Natale Penati nasce a Milano il 15 maggio 1884, in via Abbadesse n. 25 nel tipico rione milanese dell’“Isola Garibaldi”, dove il dialetto meneghino affiorava in ogni conversazione ed il carattere generoso di ogni abitante plasmava gli animi delle persone.

Terzo dei cinque figli di Penati Angelo e Consonni Maria, sin dalle prime classi scolastiche dimostra una spiccata attitudine per il disegno e la pittura, tanto che persino i muri di casa diventano tavolozze e tele su cui disegnare.

Per chiara vocazione emergente, viene avviato al corso preparatorio di pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera dove entra all’età di 13 anni, in anticipo rispetto ai piani di studio. Allievo del pittore bergamasco Luigi Cavenaghi e del Lorenzelli, segue la scuola dell’Arte Sacra e termina gli studi all’età di 17 anni, conseguendo risultati più che lusinghieri con attestati d’onore e medaglie di merito.

Non ancora ventenne esegue già il suo primo lavoro, collaborando con il Prof. Rusconi nella decorazione e affresco di una delle sale del Castello Sforzesco.

All’età di 28 anni sposa Anita Pozzi e si trasferisce in via De Castillia n. 2 in una caratteristica casa di ringhiera situata sempre nel popoloso rione dell’Isola, dove troverà posto anche il suo studio di pittura. Dalla moglie avrà due figli: Angelo e Mariuccia.

Siamo nel 1912 e da allora il grande desiderio di dipingere diventa espressione artistica di grande rilievo, tanto da iniziare una proficua collaborazione con lo “Studio d’arte Clemente” che aveva in Milano due negozi (in Piazzetta Pattari ed in via Dante) e per il quale dipinge quadri ad olio con soggetti bucolici, settecenteschi e paesaggistici. Vengono così raffigurati panorami e scorci del paese di Musadino (in Valtravaglia vicino a Luino) dove trascorreva le vacanze estive, luoghi tipici della Milano dei Navigli e scene di salotti del 1700 dove si ritrovava la nobiltà di quel tempo.

Aveva inoltre rapporti d’affari con diversi imprenditori milanesi, per i quali prestava la propria opera decorando le loro case patrizie di Milano e dintorni ed anche le ville in campagna dove trascorrevano la villeggiatura.

Nell’aprile 1927 inizia anche l’attività di decoratore, che si affianca a quella di pittore che da sempre esercitava, con il magazzino in via Confalonieri 5 a Milano.

E fu proprio questa attività che gli aprì la strada che l’avrebbe condotto alla méta da sempre sognata: l’esercizio dell’Arte Sacra.

Nel 1931 collabora infatti con l’Arch. Paolo Mezzanotte alla decorazione di alcune sale e della facciata della nuova sede del Palazzo della Borsa Valori di Milano, realizzata su progetto dello stesso architetto, e completata nell’ottobre 1932.

I lavori gli vengono assegnati dall’impresa di costruzioni edili Intelvi Innocente, con il quale il pittore da anni aveva instaurato una proficua collaborazione e che avrebbe giocato un ruolo importante nel futuro dell’artista.

In quegli anni, l’imprenditore si recò in Puglia e venne a conoscenza di un concorso indetto per il restauro della chiesa di S. Maria delle Grazie in San Marco in Lamis, nell’entroterra del Gargano, poco distante da San Giovanni Rotondo.

Abbiamo la prova che l’imprenditore milanese Intelvi Innocente era presente a San Marco in Lamis nell’anno in cui il pittore lavorava presso la chiesa Santa Maria delle Grazie.

Dal Libro di Contabilità della Confraternita dei Sette Dolori di San Marco in Lamis, tuttora attiva e con sede presso la chiesa di Maria SS. Addolorata, risulta che “in data 30 Settembre 1933” è stata riconosciuta “la somma di Lire 100 al Sig. Intelvi I. per riparazioni alla corona”(ndr si riferisce alla corona di alloro in marmo inserita sopra la lunetta dell’ancòna nell’altare situato in fondo alla navata laterale destra della Chiesa).

Tale circostanza, diventa quindi di grande interesse, confermando l’importanza del ruolo svolto dall’imprenditore milanese nell’indirizzare il percorso di vita artistica del pittore, che mai avrebbe pensato di vedere realizzate le sue grandi aspirazioni in un luogo così lontano dalla sua terra lombarda.

Dunque, per la stima profonda che nutriva verso il pittore, Intelvi lo informò dell’importante notizia e fu proprio in quella circostanza che il Penati comprese che era giunto il momento tanto atteso: quello di affrontare il tema da lui preferito dell’Arte Sacra.

Partecipa con grande entusiasmo alla selezione ed invia il suo bozzetto.

Vince il concorso, superando cinquanta pittori che avevano partecipato alla gara e riscuotendo l’unanime consenso dei componenti la commissione giudicante.

La chiesa venne restaurata nel 1933 e l’opera più significativa può essere ammirata ancora oggi: è una tela tonda che occupa la cupola della volta del presbiterio e rappresenta San Domenico in estasi ed in preghiera durante la visione di Maria Santissima, Regina del Rosario.

E’ davvero un capolavoro che il pittore realizzò in pochi mesi nel suo studio in Milano, infondendo tutta la sua capacità e tutto il suo ardore artistico e religioso.

La fama che acquisì fu tale da raggiungere anche altri paesi del Gargano e nel 1935 fu ospite del convento di San Giovanni Rotondo dove nell’agosto di quell’anno, in occasione del 25° anniversario di ordinazione sacerdotale di Padre Pio, realizzò gli affreschi nella chiesetta del Convento dei Cappuccini.

Dalla cronistoria del convento si viene a conoscenza che il 12 luglio di quell’anno il pittore arriva da Milano ed inizia subito i lavori che terminano l’8 agosto successivo. Il cronista dà anche un suo giudizio artistico sull’opera affermando che “Natale Penati ha fatto opera degna di lode sotto ogni aspetto. La sua pittura è bella, delicata, espressiva. Il colore di fondo è cenere paglierino. La pala d’altare maggiore è decorata uso drappi regali”.

Il pittore ebbe anche l’opportunità di conoscere personalmente Padre Pio con il quale, anche dopo il suo ritorno a Milano, continuò il rapporto di amicizia che aveva iniziato in San Giovanni Rotondo, come attestano alcune lettere indirizzate a Milano dal convento dei Cappuccini.

Ebbe anche l’onore di realizzare il ritratto del Santo, dipingendo un quadro ad olio che gli venne commissionato nel 1936 dalla famiglia Serritelli di S. Giovanni Rotondo e che il critico Prof. Luciano Prada di Corbetta così descrive: “Dirò dunque che qui lo sguardo si inchioda su un capolavoro. Il frate si erge, a grandezza naturale, lungo un sentiero solcato di ombre, delimitato da cipressi che fanno da sfondo alla figura. L’uomo, un po’ grave, un po’ ieratico, dritto, pensieroso, composto nel saio, cammina sostando. Un quadro d’autore, imprescindibile”.

Fu certamente per il pittore un periodo molto felice, il cui ricordo volle mantenere vivo, raffigurando su di un quadro ad olio la chiesetta con il Covento dei Cappuccini, che porterà nella sua abitazione a Milano a perenne memoria.

Il pittore iniziò così la sua permanenza in terra garganica, in cui raccolse grande stima ed apprezzamenti: era considerato un “maestro” e spesso era ospite delle famiglie del luogo che volevano in tal modo dimostrare la propria riconoscenza ed ammirazione.

Fu ospite anche dei prelati di vari paesi della zona, e dal 1934 al 1938 realizzò numerosi dipinti in diverse chiese di San Giovanni Rotondo, a Manfredonia nella chiesa Stella Maris, a Serracapriola nella chiesa Santa Maria in Silvis e nei Conventi dei Cappuccini di Foggia, San Giovanni Rotondo e Serracapriola. In particolare a San Giovanni Rotondo dipinse ben sei chiese: nel 1934 San Giacomo, nel 1935 la Chiesetta Convento dei Cappuccini e la Chiesa di Santa Maria Maddalena (diruta nel 1982), nel 1936 San Leonardo, nel 1937 San Nicola, nel 1934-1938 San Donato e nel 1938 Sant’Orsola.

E’ questo il momento più intenso di impegni per il pittore, che alternava la sua presenza nel Gargano a periodi in cui ritornava nel Nord Italia, per svolgere anche altri lavori che gli venivano commissionati a Milano e nella Provincia.

Tra questi lavori, ricordiamo:

nel 1937, un quadro ad olio raffigurante “S. Giovanni Bosco” nella chiesa del Sacro Volto in Via Sebenico a Milano, che fu realizzato per adempiere ad un ex-voto che aveva promesso di mantenere se il figlio Angelo fosse tornato sano e salvo dal servizio militare di leva. Rappresenta infatti il volto del figlio in uno dei ragazzi che sono intenti ad ascoltare don Bosco, lasciando così il suo personale ricordo nel quartiere dove nacque e visse la propria vita;

nel 1939, il soffitto dell’unica navata della chiesa di San Giuseppe (Oratorio) in Via Redi a Milano, dove è affrescato un dipinto raffigurante “Gesù tra i fanciulli”, molto espressivo e con significativa delicatezza cromatica, che venne restaurato nel 1987;

sempre nel 1939, riceve l’incarico dalle sorelle Rosa e Angelina Ferrario di affrescare il soffitto dello scalone della settecentesca villa Gattinoni-Ferrario in Vanzago (comune in provincia di Milano) attualmente di proprietà della Fondazione Ferrario, che ha assunto l’eredità del lascito testamentario della signora Rosa. Le due sorelle, note mecenati dell’epoca, avevano infatti conosciuto il pittore a San Giovanni Rotondo durante le loro frequenti visite a Padre Pio e, apprezzandone il talento, lo scelsero per la decorazione della loro villa, offrendo anche ospitalità alla famiglia dell’artista negli anni dell’ultimo conflitto mondiale.

Negli anni 1940-1941 ritorna nel Gargano, dove nel pieno della maturità artistica, realizzerà il suo capolavoro: affresca le volte e le pareti della Cattedrale di Manfredonia insieme alle stanze del Palazzo Vescovile.

L’ambìto incarico gli venne affidato nel 1939 dall’Arcivescovo Mons. Andrea Cesarano, che aveva potuto ammirare le opere da lui realizzate sia nella locale chiesa “Stella Maris” sia in altre chiese dell’Archidiocesi, rimanendo colpito dalla maestrìa e dalle doti artistiche e qualità umane del pittore.

La Cattedrale rimane chiusa al culto per oltre due anni e viene inaugurata il 30 dicembre 1941 nel suo rinnovato splendore.

La stima che nutriva per il pittore venne poi confermata dall’Arcivescovo anche negli anni successivi, mantenendo un rapporto di amicizia epistolare dopo il ritorno dell’artista a Milano, come attestato dalla corrispondenza intercorsa.

Il pittore nello stesso anno dipinge la chiesa Madre Maria SS. Assunta di Rignano Garganico e la Chiesa Madre dei Santi Martino e Lucia di Apricena, che saranno poi le ultime opere realizzate nel Gargano.

Negli anni successivi, l’artista ritorna a lavorare nella natìa terra di Lombardia, anche per merito della fama acquisita in Puglia e per i buoni auspici interposti dalle sorelle Ferrario di Vanzago che presentarono il pittore ai diversi Parroci della zona.

Dipinge numerose chiese situate nella provincia di Milano, tra le quali la chiesa Parrocchiale di Pregnana Milanese dedicata ai Santi Pietro e Paolo, che vide impegnato il pittore nell’ultimo periodo bellico dal 1942 al 1945, ospite del Parroco Don Giuseppe Fumagalli.

Dopo altri lavori realizzati nelle chiese di Cusago, Mantegazza e San Lorenzo di Parabiago, nel 1947 viene incaricato dal parroco di Bestazzo, frazione di Cisliano, per decorare la chiesa locale e completerà il ciclo pittorico nell’hinterland milanese dipingendo la chiesa della Madonna della Neve in Bareggio, che terminerà nel 1951.

Inesauribile nella sua vena pittorica, Natale Penati lasciò anche diversi quadri ad olio, acquerelli e dipinti a china, raffiguranti paesaggi rustici, scorci dei Navigli milanesi, Madonne con angeli ed i ritratti della moglie e dei figli.

Conclude la sua esperienza terrena il 28 febbraio 1955, nella propria abitazione a Milano, intento a realizzare nuove opere d’arte.

La figura dell’artista

Vorremmo ora presentare in modo più approfondito il pittore milanese, illustrandone la sua personalità, le qualità artistiche, la tecnica pittorica e l’attività svolta.

E per meglio descrivere la sua figura, prendiamo spunto da uno scritto della figlia Mariuccia, che così ricorda suo padre:

“Non era alto ma la sua figura era ben proporzionata; aveva occhi azzurri e limpidi, a volte furbi e quando sorrideva con quella sua aria un po’ sorniona mi consolava. Uomo umile e semplice, era sempre in pace con sé stesso, non si lamentava mai, prendeva ciò che la vita gli dava con serenità ed infondeva calma ed ottimismo in quanti lo circondavano. Aveva lineamenti fini, una chioma ancora folta a quel tempo, ma già bianca, che spiccava in contrasto con la sua carnagione fresca ed un senso dell’humor spiccatissimo. In casa, quando eravamo riuniti intorno al grande tavolo, lui parlava lentamente e pacificamente, come era tipico del suo carattere, affinché comprendessimo quanto amava la sua attività artistica. Era molto versatile: passava con facilità da soggetti paesaggistici a dipinti del settecento o a ritratti di amici. “Non posso fare diversamente – mi diceva – per me e per ora va bene così; ma il mio sogno, tu lo sai, è l’Arte Sacra”. Gli anni più importanti della sua carriera furono quelli dal 1933 al 1941, che trascorse in terra garganica, luogo che aveva cominciato ad amare, insieme alla sincerità degli amici, la cordialità della gente, con i giovani che lo chiamavano “Maestro”, il clima così diverso da quello della sua Milano ed il tepore dell’aria profumata. Ricordo come si soffermava a descriverci le solitarie passeggiate che faceva quando si inoltrava nelle stradine in mezzo alla lussureggiante vegetazione che portavano al mare, entusiasta di aver lavorato e vissuto in quell’angolo d’Italia fino allora a lui sconosciuto. «Sai – mi disse un giorno – ogni qualvolta inizio un affresco faccio il segno della santa croce; sento che solo così riesco ad esprimere senza difficoltà il mio animo nei dipinti». Capii quanto la sua arte fosse legata ai suoi puri sentimenti.”

Ovunque andava, il pittore riusciva a farsi apprezzare sia dai prelati che dagli abitanti del luogo, ma soprattutto dai suoi collaboratori.

E tra di essi ricordiamo Giuseppe Russitti di San Marco in Lamis, decoratore che ospitò nella propria abitazione il pittore durante la permanenza nella cittadina e collaborò con lui nel 1933 alla realizzazione degli affreschi nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie, restaurandone poi alcuni nel 1959. Il pittore in segno di gratitudine gli fece dono di alcuni quadri che dipinse in loco.

A San Giovanni Rotondo, la testimonianza di Ferdinando Tedesco, collaboratore-decoratore del pittore, riporta alla sua mente i giorni trascorsi con il pittore per affrescare le locali chiese di San Giacomo e del Convento dei Cappuccini e quella di S. Maria in Silvis a Serracapriola.

Ricorda molto bene come “il Maestro non si adirava mai, era sempre calmo, tranquillo, sereno e sorridente con tutti: un vero signore. Nel mio cuore c’è sempre stato un posto per lui e lo ricordo con affetto e stima. Lui mi ha insegnato tante cose. Eravamo in parecchi a lavorare con Penati, come aiutanti “tuttofare” e decoratori. Un giorno nella Chiesa di San Giacomo avvolse il Sagrestano in un lenzuolo, lo drappeggiò sulla sua persona e dipinse il suo maestoso San Giacomo, che ancora oggi troneggia nella volta della Chiesa a contemplare la Gloria di Maria Santissima. Nella chiesetta di Santa Maria delle Grazie del Convento dei Cappuccini, il Maestro mi fece indossare un saio, mi fece inginocchiare e ritrasse il suo San Francesco. Spesso mi portava con sé a Serracapriola come aiutante-decoratore ed è ben vivo in me il ricordo di quando andammo in quel paese con il carretto, chiamato “traino”, che trasportava le travi in legno dei ponteggi da montare per i lavori di pittura da eseguire nella Chiesa di Santa Maria in Silvis”.

Tale circostanza è confermata dal documento conservato nell’Archivio Parrocchiale di Santa Maria in Silvis e sopra riportato, dal quale risulta che “Il lavoro è stato eseguito in 75 giorni continui dal decoratore sig. Natale Penati di Milano e da due giovani aiutanti Sig. Tedesco Ferdinando di S. Giovanni Rotondo e Renzulli Michele di Manfredonia. Le impalcature sono state costruite dalla ditta Tedesco Gennaro (ndr padre di Ferdinando) di San Giovanni Rotondo la quale ha eseguito tutti gli altri lavori di muratura”.

A Manfredonia, nel 1984 in occasione della Mostra retrospettiva sul pittore, abbiamo incontrato Michele Renzulli, decoratore e collaboratore del pittore nei lavori eseguiti nella locale Chiesa “Stella Maris” e in Cattedrale oltre che in diverse Chiese di San Giovanni Rotondo ma anche in Santa Maria in Silvis di Serracapriola, dove aiutò il pittore nelle decorazioni delle pareti. Nel suo ricordo, ci ha parlato dell’artista con grande nostalgia, ripensando al felice periodo trascorso con il pittore che definiva “uomo buono, dalla personalità riservata, artista di valore e lavoratore assiduo che non amava vantare le proprie qualità artistiche”.

Le vive testimonianze dei sacerdoti che lo hanno conosciuto, tra di essi il Can. Don Michele Prencipe e Don Francesco Ciuffreda, entrambi nativi di Monte Sant’Angelo ma presenti all’epoca a Manfredonia, e delle persone che con lui hanno collaborato e condiviso momenti importanti della loro vita, ci consegnano questa figura del pittore: “Persona seria, umile, di temperamento equilibrato, non si vantava mai per il lavoro che faceva. Viveva in mezzo ai pennelli ed ai colori. Lavoratore assiduo, iniziava a dipingere al mattino presto ed anche sino a tarda sera, alla luce delle torce elettriche. Spesso il pranzo frugale gli veniva portato sul luogo dove stava lavorando, sui ponteggi di sostegno. Conduceva una vita morigerata, quasi da eremita.”

Di lui ha scritto il critico d’arte Luciano Prada: “Era un uomo che tratteneva la sua capacità di entusiasmo. Mascherava un suo quieto pudore d’intenerimento, una quasi adolescenziale freschezza. Ma da questa vivezza dell’animo, sgorga un grande esempio di serenità, di fede nel lavoro, di rispetto, di sapienza. Pittore di cieli, Natale Penati fu sparato sul diagramma della vita come a sostenere un rimprovero: che un tempo, i cieli e le coscienze, fossero davvero più puliti d’adesso.”

A Rignano Garganico abbiamo incontrato nei decenni scorsi Michele Caruso, decoratore che aveva collaborato con il pittore nel 1941, appena sedicenne, al restauro sia della locale Chiesa Madre di Maria SS. Assunta sia della Chiesa Madre di Apricena dedicata ai Santi Martino e Lucia. Così racconta nelle sue memorie: “Io ho avuto la felicità di conoscere un Maestro di vita oltre che grande artista. Per me è stato come un padre. Quest’uomo, che io nomino con la massima gratitudine e venerazione, è Natale Penati: la sua immagine mi sta sempre dinanzi”.

Da artista nato, era sempre pronto a cogliere episodi della vita di tutti i giorni. Testimonia ancora Michele Caruso che un giorno il pittore, al termine della giornata di lavoro, passeggiando per le vie di Rignano, ebbe la fortuna di incontrare una signora anziana con in testa una cesta di vimini con uova e formaggi che conduceva un asino con in groppa un maialetto vivo e dietro di lui un capretto, mentre sull’uscio di una casa alcune donne stavano lavorando all’uncinetto.

Il pittore portava sempre con sé una matita e dei foglietti bianchi sui quali disegnare, all’occorrenza, scene dal vivo per poi essere utilizzate come spunto nei suoi dipinti. Ed ecco che l’episodio divenne subito un bozzetto.

Ricorda bene ancora oggi Eraldo Girola di Pregnana Milanese: “Ho conosciuto il pittore Natale Penati nel 1942 mentre lavorava nella Chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Ricordo l’artista come una persona cordiale, sempre con il sorriso in volto, molto riflessivo, parlava poco ed ascoltava molto. Lo ricordo a colloquio con il parroco don Giuseppe Fumagalli con il quale si scambiavano le opinioni su come procedere nella realizzazione dei dipinti, sui soggetti e sulle scene da rappresentare. Il vestito da lavoro che indossava era rappresentato da una vestaglia lunga grigia con bottoni per la chiusura, un cappello tipo colbacco, fatto con il giornale, per proteggersi dalle colle e dai colori che usava, ed in mano il suo pennello piccolo tondo. Io ero così appassionato al suo lavoro che lo ammiravo per ore con la testa all’insù, guardando verso i ponteggi dove stava il pittore e lo vedevo per ore ed ore sempre intento a dipingere, sino a tarda sera alla luce della torcia elettrica. In ogni dipinto il pittore doveva esternare quello che aveva fatto proprio all’interno del suo animo, per trasferire questi suoi sentimenti nei dipinti che realizzava. I suoi erano colori che io definisco “colori dell’anima” che solamente il pittore, e solo lui, poteva ottenere dalla miscela delle diverse tinte. Erano colori che sapevano dare al dipinto una luminosità e trasparenza particolare, accentuandone la plasticità, il volume, e la prospettiva dei personaggi e degli scenari. E tutto diventava poesia pittorica, piena d’infinito che trasaliva dal suo essere più profondo, per emergere in ogni sua opera”.

Tutto questo, ci riporta alla figura di un uomo che aveva la capacità di stupirsi e di apprezzare le bellezze che circondano il creato e che riportano alla luce la sua profonda sensibilità di artista.

Le qualità artistiche e lo stile pittorico

Nel descrivere le sue qualità artistiche, vengono alla mente le amabili conversazioni con il figlio del pittore, mio padre Angelo, quando raccontava come l’artista realizzava i dipinti: “Il suo modo di dipingere era scorrevole, deciso, trasparente. I suoi colori erano morbidi e tenui, composti ancora con la genuinità di prodotti naturali, senza nulla togliere alla fedeltà espressiva del soggetto che andava componendo. Aveva un tratto sicuro, immediato, senza ripensamenti e la composizione prendeva corpo su di un canovaccio ben presente nella mente del pittore, tanto che bastavano i pochi suggerimenti che gli venivano dati durante la preparazione dei lavori. Poi la fantasia e l’estro personale completavano l’opera.”

Artista con una forte capacità creativa, dipingeva con alacrità e acuta intuizione e sapeva usare con grande maestrìa i colori.

Nell’esecuzione dei dipinti, il pittore amava lavorare da solo, nel più assoluto silenzio e nella totale concentrazione, per trovare la giusta espressione delle figure e l’equilibrio cromatico dei colori.

Pochi erano i suoi aiutanti (3 o 4 al massimo) che si limitavano a preparare le pareti ed i muri da affrescare oltre a completare le semplici decorazioni.

Uomo riservato, schivo della notorietà era solito dire ai suoi collaboratori: “Per imparare l’arte della pittura bisogna amarla. Tu devi avere amore per il lavoro. Devi vivere dentro di te l’opera che stai realizzando“.

Una lezione di vita in poche parole, dense di saggezza e di profondo realismo, dettate soprattutto dal cuore di chi aveva conosciuto il sacrificio e l’impegno della vita lavorativa sin dalla prima adolescenza.

Pittore dallo stile trasparente, sapeva trasmettere sensazioni chiare ed inequivocabili. Pur ispirandosi allo stile classico degli autori del ‘600, in particolare a quello del bolognese Guido Reni, nell’osservare alcune sue opere, soprattutto quadri ad olio ed acquerelli, possiamo vedere il riverbero dei maestri dell’impressionismo (come Renoir, Monet, Degas per citarne alcuni), ed attraverso il suo tocco sobrio, come scrive il Prof. Prada, “la storia affiora nell’oggi come evocazione, come emozione rivissuta, ma anche come memoria di una trasalita poiesis”.

I suoi dipinti non potevano essere ermetici, da interpretare, con concetti teologici sottintesi, ma dovevano esprimere in modo immediato la figura o l’episodio che si voleva rappresentare, con intento didascalico per le persone che li ammiravano.

Il pittore, inoltre, prestava una minuziosa attenzione anche ai dettagli. Lo possiamo notare nelle espressioni dei visi, nelle vesti sacerdotali, nelle figure dei santi, delle Madonne e degli angeli, negli sfondi e nei paesaggi, tutte caratteristiche che rendono ”parlante” ogni dipinto, con i personaggi che sembrano stiano vivendo la scena rappresentata. Tutte qualità che rendevano le sue composizioni cariche di grande espressività e capaci di trasmettere profonde emozioni.

Ovunque affiora il suo spirito di credente che sin dai gesti più semplici lo accompagnava in ogni giornata, con quella capacità di parlare attraverso immagini che sanno creare un’atmosfera di pace e serenità interiori.

In ogni suo lavoro si poteva vedere l’impronta di una persona “en quête de Dieu”, che dipingeva con passione e sensibilità e con la capacità di trasfondere in ogni composizione i valori in cui credeva fortemente: la famiglia, il lavoro, il suo animo ricco di fede.

Anche la testimonianza della figlia Mariuccia ci aiuta a comprendere meglio le sue qualità ed il suo stile di artista. Così ricorda in un suo scritto:

“Quando, ancora bambina, mi accingevo ad andare a scuola, lui era là nel suo studio, con la sua figura che ci infondeva tanta serenità, in mezzo alle tele ed ai pennelli e con l’odore caratteristico dei colori sparsi in giusta armonia sulla tavolozza, profumo indelebile che si diffondeva per tutta la casa. Quante volte mi invitava nel suo studio e, mostrandomi l’opera che stava realizzando, mi chiedeva: “Che te ne pare?”. Mi spiegava che per vedere meglio il risultato di un quadro dovevo osservarlo attentamente un po’ da lontano e socchiudendo gli occhi come tante volte vidi fare anche a lui. La sua caratteristica peculiare mentre dipingeva era quella di utilizzare un legno spesso quanto un dito e lungo circa ottanta centimetri che posava, tenendolo con la sinistra, sulla tela e sul quale appoggiava lievemente il palmo della mano destra per poter dipingere con tratto fermo. C’era un particolare “feeling” tra noi due, e ci sono diversi episodi che non posso dimenticare. Uno di questi è particolarmente vivo in me. In quel periodo, siamo nel 1937, mio fratello Angelo aveva appena terminato il servizio militare. Mio padre era molto credente e desiderò offrire un suo dipinto come ex-voto perché suo figlio era ritornato a casa sano e salvo. Voleva donare questo dipinto, il Don Bosco tra i fanciulli, alla Chiesa del Sacro Volto del Patronato Sant’Antonio, nel quartiere milanese dove lui viveva. “Portami qualche compagno di scuola – mi disse – così mi farà da modello”. Io ero alle stelle. Frequentavo le magistrali e portai tre ragazzini che, orgogliosi, se ne stettero in posa per essere immortalati. Mio padre sorrideva e mi guardava mentre iniziava il suo lavoro. Ricordo ancora, quando volle realizzare un quadro con il ritratto dei suoi figli. Feci io da modella con delle rose in mano e mio fratello ritto dietro di me. Il mio papà, mentre mi dipingeva, aveva una tal luce nei suoi occhi azzurri bellissimi che sembrava mi parlassero e mi dicessero tutto il suo amore per noi”.

La tecnica pittorica e la realizzazione dei dipinti

Per meglio illustrare il metodo di lavoro del pittore, ci affidiamo ai ricordi ed alla testimonianza dei suoi due più stretti collaboratori che con lui hanno lavorato, Michele Caruso di Rignano Garganico e Michele Renzulli di Manfredonia.

Michele Caruso, ha redatto negli anni ’90 un Memoriale nel quale racconta il suo rapporto privilegiato con il pittore ed il metodo e la tecnica di lavoro utilizzati:

“Si iniziava con la pulizia e la spolveratura delle pareti della Chiesa. Successivamente, si metteva a bollire per due ore un recipiente da venti litri, riempito di acqua, pezzetti di pelle di guanti (come venivano chiamati allora) e, infine, un pezzo di colla di pesce. In seguito, tale miscela veniva passata al setaccio per eliminare le impurità, e con una pennellessa si spalmava sulla parete da dipingere. Particolarmente interessante era il metodo di preparazione dei colori. Poiché all’epoca la materia prima scarseggiava, soprattutto nei luoghi lontani dai centri urbani, veniva spesso raccolta la terra dei campi che, opportunamente setacciata, si utilizzava per miscelarla con i colori di base. Come elementi neutri venivano usati il nerofumo, già preparato in scatole, ed il biancone che veniva fornito a pezzi ed utilizzato dopo averlo sciolto in acqua. Al colore che si otteneva, veniva poi aggiunto della chiara d’uovo o della resina per renderlo più facilmente applicabile alla parete così da mantenere inalterata nel tempo la propria vivacità e brillantezza. Terminata la preparazione del colore, il pittore provvedeva a comporre la “madre tinta”, così chiamata perché dava l’impronta all’intero dipinto; veniva poi applicata su tutta la parete e successivamente miscelata con gli altri colori per riprendere in tal modo la stessa tonalità in una sorta di motivo ricorrente che avrebbe pervaso tutto il dipinto. Il disegno che doveva essere riportato sulla parete veniva prima realizzato su di un grande cartone, particolare per particolare. Successivamente, asciugatosi il fondo della parete (preparato con una o due passate di colla), si faceva passare lungo il tracciato un colore scuro miscelato con aceto, e quando questo strato si era asciugato, si punzecchiava, con un grande ago, sulla carta in prossimità del tracciato. Si prendeva poi un fine panno di cotone (30 cm x 30 cm) e, formando un sacchetto, lo si riempiva di nerofumo o di terra ombra scura. Si stendeva, così, il foglio sulla parete da affrescare e si tamponava la terra ombra sul foglio forato, in modo che, attraverso i fori, sulla parete vi restava l’impronta del disegno, da cui partire per la colorazione e le sfumature (ndr tecnica cosiddetta dello “spolvero”). Per realizzare le figure, il pittore iniziava a tracciare i contorni sulla parete con un carboncino che veniva legato ad una canna lunga metri 1,50; poi la figura da realizzare veniva portata a grandezza naturale senza usare strumenti di misurazione o quadrettature, ma solo mediante il suo genio artistico. Poi controllava da lontano il proprio operato ed apportava le correzioni se erano necessarie. L’artista terminava poi la composizione con grande abilità, sia seguendo il proprio estro sia i suggerimenti avuti dai direttori dei lavori. Spesso si alzava di notte e, ispirato dalla sua fantasia, disegnava il bozzetto del soggetto che poi il mattino successivo metteva in opera. La rappresentazione dei personaggi si ispirava alla narrazione dei sacerdoti del luogo ed alla lettura di libri e riviste specializzate mentre i particolari, gli sfondi, i paesaggi ed i grandi scenari mistici venivano realizzati di getto. La cura che poneva nel realizzare ogni particolare del quadro lo rendeva simile ad uno scultore che dalla materia grezza sapeva ottenere forme e contorni sublimi, vive espressioni di soggetti e di figure umane e di angeli che venivano proiettate su di un unico grande scenario. Quando lavorava, il pittore si vestiva sempre allo stesso modo: un camice lungo sino ai piedi di colore cachi ed in testa un berretto di carta che faceva utilizzando fogli di giornale per meglio ripararsi dagli spruzzi di intonaco e di pittura. Era molto rapido, impegnandosi dal mattino presto sino a tarda sera, contento solamente quando a lavoro ultimato poteva gustare l’opera completa”.

L’altro suo collaboratore, Michele Renzulli, che ha lavorato con il pittore a Manfredonia nella chiesa Stella Maris e in Cattedrale, ma anche a Serracapriola nella chiesa Santa Maria in Silvis, così descrive la tecnica usata dall’artista: “La sua non era una tecnica comune. Egli, a differenza di altri pittori, tracciava solo i contorni a carboncino e poi si lasciava guidare dal suo estro artistico ed il pennello completava il resto. I particolari, gli sfondi, i paesaggi, i grandi scenari mistici, venivano realizzati di getto e la composizione prendeva corpo e dimensione sotto i suoi tocchi di maestro”.

Anche l’On. Michele Magno, già sindaco di Manfredonia e Senatore della Repubblica, in una lettera inviata nel 1987 al nipote del pittore, ricordava come “Quando Natale Penati dipinse gli interni della Chiesa di Santa Maria della Stella, io, meno che adolescente, trascorsi ore ed ore all’interno del tempio, attratto dalla sua grande capacità di artista” e scriveva ancora nel 1988 su Argomenti Dauni: “Io conobbi Natale Penati nel 1935, quando, subito dopo i lavori di restauro della chiesa Stella Maris di Manfredonia, distante pochi metri dalla mia abitazione, egli vi dipinse gli affreschi. Avevo diciott’anni. Per mesi e mesi trascorsi nella chiesa tutto il mio tempo libero, affascinato dal suo modo di disegnare e di dipingere, nonché attratto dalla sua bonarietà. Egli, prima tracciava a carboncino i contorni delle figure molto alla svelta, poi, con impressionante disinvoltura, dava i colori, delicati e riposanti, non sempre attenendosi ai disegni abbozzati. Ricordo che a uno degli angeli affrescati, inaspettatamente diede il volto di un giovane a lui molto caro – il manfredoniano Michele Renzulli – suo aiutante ed apprendista. Nella Cattedrale di Manfredonia vi sono molti affreschi dello stesso pittore, di notevole valore artistico e da cui traspare una imponente potenza suggestiva. Anche la persona meno esperta, è colpita dalla forza espressiva delle immagini, dal tono luminoso e distensivo dei colori, nonché dall’armoniosa composizione d’assieme dell’arte di Natale Penati.”.

Durante la realizzazione dei dipinti nelle varie chiese dove ha operato, il pittore ha certamente utilizzato una tecnica particolare che permetteva di lavorare in modo rapido ed efficace. Le ricerche e gli approfondimenti che sono stati fatti su tutti i dipinti eseguiti dal pittore, portano a concludere che la tecnica utilizzata è stata quella della pittura a guazzo o gouache, insieme a quella dello “spolvero”, utilizzata soprattutto dagli artisti del Rinascimento per riprodurre fedelmente e velocemente le grandi scene.

La caratteristica di tale tecnica consiste nel fatto che si utilizzano i pigmenti colorati mescolati con colla, o gomma arabica, e pigmento bianco; si può lavorare con rapidità, mantenendo un tono basso nel dipinto dopo che il colore si è asciugato, conferendo così un carattere di opacità ed una caratteristica perlacea per il bianco che contiene.

Un’approfondita analisi della tecnica utilizzata, conduce altresì ad un’altra interessante considerazione, confrontando il metodo di approccio all’opera del pittore con quello di artisti di fama del XVII secolo tra cui il Caravaggio, con il quale abbiamo trovato numerose assonanze.

In particolare è noto come “il Caravaggio copiasse dal naturale senza disegno servendosi di incisioni che definivano le linee guida della composizione (soprattutto nella copia da modelli viventi) e di abbozzi preliminari a colore che indicavano sommariamente i contorni delle figure, fino a pervenire, con ripensamenti, assestamenti e modifiche successive alla versione finale dell’opera”.

Dunque, “Caravaggio non disegnava ma fissava “i punti cardinali” dell’impianto compositivo sommariamente, sia con delle incisioni sia con un rapido abbozzo a colore direttamente sulla mestica, prima della stesura finale del dipinto, in sostituzione del disegno preparatorio”.

Infine “il Caravaggio non ritagliava le sue figure entro profili ben definiti, come avrebbe fatto un pittore che avesse avuto davanti agli occhi un disegno, ma eseguiva per intero le singole figure… Oltre alla rapidità esecutiva, ben individuabile nelle opere, e alla pratica di dipingere senza disegno mediante l’uso di abbozzi preliminari a colore, vi sono altri aspetti della tecnica del Caravaggio: l’uso del tono bruno nella preparazione, la presenza delle incisioni, la tecnica mista costituita da pittura a olio e da tempera ad uovo nelle carni e nelle lumeggiature dei bianchi… Generalmente la preparazione veniva stesa sulle tavole in almeno due strati, di cui quello inferiore a granulometria più grossolana ed in genere con un maggior contenuto di colla, e quello superiore più fine meno ricco di colla, steso in più mani, accuratamente lisciato, talora definito “imprimitura”; a quest’ultimo strato era spesso demandata la qualificazione cromatica del fondo”.

Tutte considerazioni che ci portano a concludere che il pittore Penati si è quasi certamente ispirato alla tecnica utilizzata dal Caravaggio, con proficuo e apprezzato risultato artistico.

L’attività artistica

Per avere un quadro più completo delle opere da lui realizzate, si riporta l’elenco delle chiese nelle quali il pittore ha lavorato, iniziando con quelle del Gargano:

Anno 1933 – Chiesa di Santa Maria delle Grazie a San Marco in Lamis

Anno 1934 – Chiesa di Sant’Anna (ex Convento Cappuccini) a Foggia

Anno 1934 – Chiesa di San Giacomo a San Giovanni Rotondo

Anno 1934 ~ 1938 – Chiesa di San Donato a San Giovanni Rotondo

Anno 1935 – Chiesa di Santa Maria “Stella Maris” a Manfredonia

Anno 1935 – Chiesetta di Santa Maria delle Grazie Convento Cappuccini, San Giovanni Rotondo

Anno 1935 – Chiesa di Santa Maria Maddalena a San Giovanni Rotondo (diruta dal 1982 in seguito a terremoto)

Anno 1936 – Chiesa di San Leonardo a San Giovanni Rotondo

Anno 1937 – Chiesa di San Nicola a San Giovanni Rotondo (soffitto crollato nel 1980 in seguito a terremoto)

Anno 1937 – Chiesa di Santa Maria in Silvis a Serracapriola

Anno 1938 – Dipinto olio su muro e acquerello su legno nel Convento dei Cappuccini a Serracapriola

Anno 1938 – Chiesa di Sant’Orsola a San Giovanni Rotondo

Anno 1940-1941 – Cattedrale di Manfredonia e Palazzo Vescovile

Anno 1941 – Chiesa di Maria SS. Assunta a Rignano Garganico

Anno 1941 – Chiesa dei Santi Martino e Lucia a Apricena

Sempre nello stesso periodo, realizza nel 1936 un quadro ad olio raffigurante Padre Pio e nel 1940, a Manfredonia per il novello sacerdote Don Francesco Ciuffreda, un quadro raffigurante San Michele Arcangelo mentre viene incoronato da Papa Pio IX, che ora è custodito nella chiesa del Sacro Cuore a Monte Sant’Angelo, dove è stato riprodotto su di una vetrata artistica.

Un ciclo pittorico che ripercorre i momenti più significativi della sua vita di pittore e che rivedremo nell’immediato periodo post bellico in numerose Chiese del Nord Italia, in Lombardia, dove concluderà la sua esperienza artistica.

Riassumiamo pertanto le opere realizzate a Milano e nelle località della provincia milanese:

Anno 1937 – Chiesa del Sacro Volto a Milano, quadro raffigurante Don Bosco

Anno 1939 – Soffitto Chiesa di San Giuseppe (Oratorio) in via Redi, Milano

Anno 1939 – Soffitto scalone padronale Villa Gattinoni-Ferrario, Vanzago

Anno 1942-1944-1945 – Chiesa Santi Pietro e Paolo, Pregnana Milanese

Anno 1944-1947 – Chiesa di San Lorenzo frazione di Parabiago

Anno 1944-1946 – Chiesa dei Santi Fermo e Rustico a Cusago

Anno 1945 – Chiesa S. Giuseppe Artigiano, Bariana di Garbagnate Milanese

Anno 1945 – Chiesa di Cristo Re a Mantegazza

Anno 1947-1948 – Chiesa di Santa Maria Assunta, Bestazzo di Cisliano

Anno 1948 – Chiesa di San Sebastiano a Corbetta.

Anno 1947-1951 – Chiesa Madonna della Neve a Bareggio.

Il giudizio della critica

Riportiamo i più significativi giudizi critici sulle opere eseguite dal pittore, espressi sia dai giornali dell’epoca sia da altre autorevoli personalità.

Dal quotidiano “Il Popolo di Roma” del 31 dicembre 1941, il cronista così descrive gli affreschi realizzati nella Cattedrale di Manfredonia: “Opere queste di grande mole, consistenti in natura muraria ed in vasti affreschi: questi ultimi occupano oltre tremila metri quadrati di pareti e di volta ed hanno una potenza suggestiva per la gamma coloristica in essi trasfusa dal pittore milanese Natale Penati. La grandiosità degli scenari, il movimento dinamico delle figure, la sacra espressione dei volti, la gamma dei colori, fanno di queste pitture delle autentiche opere d’arte. L’opera del pittore Natale Penati da Milano è notevole dal punto di vista tecnico ed artistico. Egli ha profuso negli affreschi, negli stucchi, negli ori e nella disposizione dei marmi tutta la sua squisita sensibilità e tutta la sua incomparabile perizia. Dallo sfondo dell’abside, all’ingresso, dalle varie cappelle al fonte battesimale, è tutta una felice armonia di tinte, un succedersi di quadri in cui sono ritratte scene movimentate e azioni di masse ed espressione di santi o puri volti di angioli e quindi una sequenza di stucchi mirabili i quali lungi dall’essere chiassosi conservano un vivo valore di tinte fuse nel predominante oro”.

Anche su “Fiammata – Giornale della Capitanata” del 5 gennaio 1942, l’avvenimento viene così ricordato: “Con austera e solenne cerimonia si è riaperto al culto il Duomo di Manfredonia con l’intervento del Prefetto e del Segretario Federale. Saliti sull’Episcopio, l’Arcivescovo Andrea Cesarano li ha trattenuti in cordiale colloquio. Quindi un lungo corteo ha percorso Piazza della Rivoluzione ed è entrato in Duomo dove l’Arcivescovo ha proceduto alla benedizione del Tempio, che è stato così riaperto al culto dopo due anni di chiusura per restauro. Nel Duomo sono stati molto ammirati gli affreschi di Natale Penati”.

Il quotidiano “L’Osservatore Romano” del 7-8 gennaio 1942 riporta il seguente giudizio: “Il bel tempio rinnovato ab imis è un trionfo di luci. L’effetto è reso ancora più vivo dalle mille lampadine pioventi raggi luminosi dagli scintillanti lampadari di Boemia; mentre una illuminazione a serie si riflette sui dipinti e sui meravigliosi affreschi, rendendoli vivi e parlanti alla commossa ammirazione dei fedeli. Il tempio è stato meta dell’intero popolo sipontino, per ammirare i lavori dovuti alla geniale concezione di S.E. Mons. Arcivescovo e splendidamente eseguiti dall’artistico pennello di Natale Penati da Milano, il quale ha saputo dare alla sua opera un’impronta cristiana, profondendo tutta l’arte e tutto il suo cuore di credente”.

E ancora dal quotidiano “Il Giornale d’Italia” del 28 dicembre 1941: “Per iniziativa dell’Ecc. Arcivescovo Mons. Cesarano, nel gennaio 1939 si dava corso a vasti lavori di restauro che hanno conferito al tempio un decoro degno della sua importanza storica e della sua funzione spirituale. Oltre ad opere minori di natura muraria, vasti affreschi hanno coperto circa tremila metri quadri di superficie, ravvivando pareti e volte con una potenza di suggestione ch’è certamente il presupposto di ogni efficace raffigurazione religiosa. I tre più grandi di essi dietro l’altare maggiore ed ai suoi lati, rappresentano lo sbarco a Siponto di S. Lorenzo Maiorano con il quadro di S. Maria SS. che tuttora si venera (4,50×7,50), l’apparizione dell’Arcangelo Michele allo stesso Vescovo sipontino (4,5×6) e l’incontro di questo con Totila (4,50×6). In due lunette ai lati dell’ingresso sono dipinti una Conversione di San Paolo e un Gesù che consegna le chiavi a San Pietro; nel Battistero, Il Battesimo di Gesù e sulla volta l’Annunciazione, l’Assunta e la Gloria di San Lorenzo, mentre lateralmente si susseguono dieci medaglioni con i Martiri sipontini. Il numero ed il movimento delle figure rivelano d’un subito spiccate capacità inventive e tecniche e le suadenti possibilità artistiche dell’autore. Rivolgiamo pertanto una lode al pittore Natale Penati che, adattando un tardo Rinascimento alla modesta fabbrica, ha saputo interpretare e realizzare le direttive del benemerito Arcivescovo. Egli dalla natìa Milano, dove si affermò con gli affreschi di S. Giuseppe Oratorio e del Sacro Volto, lavora già da tempo in Capitanata. Suoi lavori si ammirano infatti ai Cappuccini e a S. Orsola di S. Giovanni Rotondo, come alle Grazie di S. Marco in Lamis, a S. Maria in Silvis di Serracapriola e alla Stella della stessa Manfredonia. Col suo sodalizio possiamo dunque dire che le nostre Chiese vanno mutando volto”.

In occasione della Mostra retrospettiva sul pittore che si è tenuta a Manfredonia nel 1984, l’Arcivescovo della Diocesi Mons. Valentino Vailati così scriveva: “Mi piace mettere in risalto il suo profondo spirito religioso che lo condusse a realizzarsi nei suoi talenti non comuni, non solo entrando materialmente nelle chiese, ma soprattutto nella contemplazione dei misteri della fede cristiana e nel riviverli per sé e per gli altri, attraverso il linguaggio della pittura”.

Il Prof. Luciano Prada in occasione della Mostra Retrospettiva del pittore Natale Penati che si è tenuta nel 1988 a Bareggio, così scrive nel suo saggio critico: “La pittura, per lui, non era materia di rinnovamento, ma possesso stabile, eterno, immutabile. Penati interpreta l’ardore corale delle storie sacre, lo scintillare del gesto biblico inventato nella realtà della terra, il fulgore globale del verosimile, il grido della fabulazione probabile. Tra i numerosi lucori della verità umana, nell’antitesi terminale, eterna e spregiudicata tra la parola detta e la parola scritta, Natale Penati entra, dal suo privatissimo pertugio, con la parola dipinta”, aggiungendo anche come “attraverso il suo tocco sobrio la storia affiora nell’oggi come evocazione, come emozione rivissuta, ma anche come memoria di una trasalita poiesis”.

Infine due storici dell’arte, così si esprimono sull’opera del pittore. Il prof. Claudio Volontieri nel 1985 avvicina il pittore Penati ai maestri del 1600, quando scrive che “in ogni suo lavoro si sente l’ispirazione, nell’impaginazione scenografica e di grande respiro, ai sommi pittori del classicismo italiano e francese del ‘600, come ad esempio il vedutista Gaspard Duguet”, mentre il Prof. Salvatore Capodici nel 1986 nel suo volume “Bariana alla ricerca delle radici storiche” così descrive il tocco artistico del pittore: “Con il tono luminoso e riposante dei colori e con l’armoniosa composizione d’assieme, Penati sa creare atmosfere di profondo raccoglimento e sacralità”.

A perenne memoria del pittore

La città di Manfredonia, nel 1985, ha intitolato un piazzale al nome di Natale Penati, dove ha dipinto la Cattedrale e la chiesa “Stella Maris”, rendendo così imperituro omaggio al “Pittore della Diocesi Sipontina”.

La città di Pregnana Milanese, nel 1997, ha intitolato una strada al suo nome, in ricordo dell’opera artistica realizzata nella locale chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo.

La città di San Giovanni Rotondo, nel 2009, ha intitolato una strada al nome del pittore Natale Penati “per non dimenticare” la sua presenza di artista nei dipinti realizzati in diverse chiese del centro storico della città.

La città di Rignano Garganico, nel 2014, ha intitolato una strada al nome del pittore Natale Penati, che nel 1941 ha dipinto la locale Chiesa Madre dedicata a Maria SS. Assunta.

Inoltre, al Comune di Serracapriola, nel 2012, è stata presentata la domanda di intitolare una via al nome del pittore Natale Penati, che nel 1937 ha dipinto la chiesa di Santa Maria in Silvis e nel 1938 il locale Convento dei Cappuccini.

Sempre nel 2012, al Comune di San Marco in Lamis è stata presentata la domanda di intitolare una via al nome del pittore Natale Penati, che nel 1933 ha dipinto la chiesa di Santa Maria delle Grazie.

A perenne memoria di un pittore che ha vissuto la propria vita come totale vocazione all’arte, lasciando in eredità un prezioso tesoro che abbiamo il dovere di custodire e di valorizzare.

A cura di Roberto Penati.