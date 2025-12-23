Olimpiadi Milano Cortina: tutto pronto a Foggia per il passaggio della Fiamma

Illustrato il percorso della staffetta che attraverserà la città il prossimo 1° gennaio

La Fiamma Olimpica delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 farà tappa a Foggia il 1° gennaio 2026, inaugurando il nuovo anno con una giornata di grande valore simbolico, sportivo e civile.

Il passaggio della fiaccola rappresenterà un momento di forte partecipazione collettiva, capace di coinvolgere l’intera comunità cittadina e di trasformare strade e piazze in un percorso condiviso di entusiasmo, orgoglio e appartenenza ai valori olimpici.

Dopo il raduno, previsto alle ore 15.30 presso il Collect Point allestito all’Università degli Studi di Foggia in via Gramsci, la staffetta partirà da corso del Mezzogiorno, proseguendo lungo viale Ofanto e corso Roma, per raggiungere piazza della Libertà e successivamente piazza Italia. Il percorso continuerà in piazza Cavour e in piazza Giordano, cuore civico e culturale della città, per poi transitare su corso Garibaldi e piazza XX Settembre, con arrivo davanti al Palazzo di Città, dove alle ore 16.30 è previsto il “Punto Azzurro”, l’omaggio alla Fiamma Olimpica da parte degli atleti olimpionici foggiani.

La staffetta riprenderà quindi lungo via Vittime Civili, attraverserà via Candelaro e via La Malfa, costeggiando il Parco San Felice, per poi proseguire su via Rovelli e concludersi in via Lucera, dove alle ore 17.15 è fissato il termine del percorso cittadino. Un tragitto lineare e riconoscibile, studiato per garantire sicurezza, visibilità e la massima partecipazione della cittadinanza.

«Un evento di portata epocale per la nostra città – dichiara la sindaca Maria Aida Episcopo – un inizio d’anno che spero possa avvicinare soprattutto i giovani allo spirito olimpico e allo sport come elemento di aggregazione, così importante, autorevole e potente da fermare guerre e conflitti. Un risultato reso possibile anche grazie alla collaborazione e alla sinergia con la nostra Università, che ha nella formazione e nella crescita attraverso lo sport uno dei suoi pilastri, oltre all’impegno della Polizia Locale e di tutti coloro che saranno coinvolti per garantire la sicurezza e limitare gli inevitabili disagi alla circolazione».

Ribadisce il valore dell’iniziativa il rettore dell’Università degli Studi di Foggia, Lorenzo Lo Muzio, che evidenzia come lo sport rappresenti uno strumento fondamentale di crescita, educazione e costruzione della coscienza civica, confermando la piena disponibilità dell’Ateneo a proseguire il percorso di collaborazione con l’amministrazione comunale.

«Non si tratta soltanto di un evento sportivo, ma di un’iniziativa dal forte valore sociale. Per l’ingresso di Foggia è stata effettuata una selezione di livello nazionale e internazionale, che dimostra come il nostro territorio sia oggi al centro di un’attenzione più ampia. Quando siamo stati contattati dall’assessore, la nostra disponibilità è stata immediata e abbiamo colto questa occasione come un’opportunità per valorizzare le capacità dei nostri cittadini e rafforzare la coscienza civica. Lo sport è uno strumento educativo fondamentale, capace di trasmettere valori, rispetto e senso di comunità».

«Il passaggio della Fiamma Olimpica a Foggia non è soltanto un evento simbolico, ma un’occasione concreta per riaffermare il valore dello sport come strumento di crescita, inclusione e formazione, soprattutto per le nuove generazioni – osserva l’assessore allo Sport Domenico Di Molfetta, promotore del passaggio della Fiamma in città –. Abbiamo lavorato affinché Foggia potesse essere protagonista di questo momento, certi che lo sport rappresenti un linguaggio universale capace di unire, trasmettere regole, rispetto e senso di appartenenza. Foggia saprà accogliere la fiaccola con entusiasmo, partecipazione e orgoglio».

Un risultato importante per la città, frutto della condivisione tra tutti i soggetti coinvolti, come sottolineato dal presidente dell’8ª Commissione consiliare, Italo Pontone, che ha evidenziato il percorso istituzionale che ha portato al traguardo.

«Non era affatto scontato che questo risultato potesse arrivare ed è per questo che desidero ringraziare l’assessore che ha fortemente voluto che tutto ciò accadesse. Sono certo che la città di Foggia risponderà con una partecipazione numerosa e sentita, pronta ad assistere a un momento importante per la nostra comunità».

Fondamentale per il successo dell’iniziativa è l’attività della Polizia Locale, chiamata a gestire l’impianto di sicurezza e l’ordine pubblico.

«Insieme all’Assessorato allo Sport e alla Commissione che lavora in raccordo costante con il Comitato organizzatore nazionale – afferma l’assessora alla Polizia Locale Daniela Patano – abbiamo messo in campo un’importante organizzazione perché questo appuntamento rappresenta senza dubbio un evento storico per la nostra città. Stiamo coordinando tutte le azioni necessarie per garantire lo svolgimento dell’evento in piena sicurezza, agendo in maniera preventiva soprattutto sulle intersezioni e sugli incroci cittadini. Chiediamo fin da ora comprensione e collaborazione ai cittadini, poiché alcuni tratti stradali non saranno temporaneamente percorribili e la circolazione verrà regolata attraverso percorsi alternativi».

Un lavoro in corso illustrato anche dal comandante Vincenzo Manzo, che spiega come «i dettagli operativi siano stati oggetto di un tavolo tecnico in Questura. Garantiremo la sicurezza e la piena percorribilità del convoglio lungo tutto il tracciato cittadino, che si svilupperà per circa un chilometro. Seguiranno apposite ordinanze con le chiusure temporanee delle strade interessate, in un percorso studiato per ridurre al minimo i disagi e assicurare la migliore riuscita dell’evento».