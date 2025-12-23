Ortanova, A.N.S.I. Foggia porta un Natale speciale ai bambini della Pet Therapy

ORTANOVA (FG), 23 dicembre 2025 – Un momento di gioia e solidarietà ha caratterizzato la mattinata dello scorso 21 dicembre presso la Scuola Cinofila Ortanova Pet Therapy, in occasione dei 10 anni dalla sua costituzione. L’evento, organizzato dall’Associazione Cinofila Pet Therapy, ha visto la partecipazione attiva della Sezione Provinciale A.N.S.I. di Foggia, che ha rinnovato il proprio impegno verso il sociale con la donazione di giocattoli ai bambini che partecipano alle attività di pet therapy.

All’iniziativa hanno preso parte numerose realtà associative e istituzionali del territorio: l’Associazione Carabinieri, l’A.N.F.C.D.G., le Guardie Ambientali, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Ortanova con una propria rappresentanza, l’Associazione Clown Therapy e la Protezione Civile. Prima della donazione, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Ortanova ha voluto portare il proprio saluto, sottolineando l’importanza del lavoro svolto dalle associazioni coinvolte.

L’A.N.S.I. di Foggia ha distribuito giocattoli acquistati nei giorni precedenti ai 40 bambini presenti nella scuola materna, alla presenza di insegnanti e genitori. La mattinata è stata accompagnata da canti natalizi eseguiti dai bambini, che hanno contribuito a creare un clima di festa e condivisione.

Successivamente, i bambini hanno potuto assistere a una breve dimostrazione con cani labrador e pastori tedeschi, per osservare il loro comportamento e l’interazione con i piccoli, cuore delle attività di pet therapy. La giornata si è conclusa con la consegna degli attestati ai partecipanti e un rinfresco per tutti i presenti, suggellando un Natale all’insegna della solidarietà, della gioia e dell’inclusione.

L’iniziativa conferma l’impegno dell’A.N.S.I. di Foggia e delle realtà associative locali nel sostenere attività sociali e progetti che favoriscono il benessere dei bambini, dimostrando come anche gesti simbolici come la donazione di un giocattolo possano diventare momenti di condivisione e crescita collettiva.