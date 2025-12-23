Edizione n° 5923

BALLON D'ESSAI

"NON SO NIENTE" // Incognita Emiliano nella futura Giunta Decaro: “Non ne so niente”
23 Dicembre 2025 - ore  09:32

CALEMBOUR

VINCE ZAMPELLA // Mondo dei videogiochi in lutto: Vince Zampella muore in un incidente
23 Dicembre 2025 - ore  09:49

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Ortanova, A.N.S.I. Foggia porta un Natale speciale ai bambini della Pet Therapy

INIZIATIVA Ortanova, A.N.S.I. Foggia porta un Natale speciale ai bambini della Pet Therapy

I bambini hanno potuto assistere a una breve dimostrazione con cani labrador e pastori tedeschi

Ortanova, A.N.S.I. Foggia porta un Natale speciale ai bambini della Pet Therapy

Ortanova, A.N.S.I. Foggia porta un Natale speciale ai bambini della Pet Therapy

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Dicembre 2025
Foggia // Lifestyle //

ORTANOVA (FG), 23 dicembre 2025 – Un momento di gioia e solidarietà ha caratterizzato la mattinata dello scorso 21 dicembre presso la Scuola Cinofila Ortanova Pet Therapy, in occasione dei 10 anni dalla sua costituzione. L’evento, organizzato dall’Associazione Cinofila Pet Therapy, ha visto la partecipazione attiva della Sezione Provinciale A.N.S.I. di Foggia, che ha rinnovato il proprio impegno verso il sociale con la donazione di giocattoli ai bambini che partecipano alle attività di pet therapy.

All’iniziativa hanno preso parte numerose realtà associative e istituzionali del territorio: l’Associazione Carabinieri, l’A.N.F.C.D.G., le Guardie Ambientali, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Ortanova con una propria rappresentanza, l’Associazione Clown Therapy e la Protezione Civile. Prima della donazione, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Ortanova ha voluto portare il proprio saluto, sottolineando l’importanza del lavoro svolto dalle associazioni coinvolte.

L’A.N.S.I. di Foggia ha distribuito giocattoli acquistati nei giorni precedenti ai 40 bambini presenti nella scuola materna, alla presenza di insegnanti e genitori. La mattinata è stata accompagnata da canti natalizi eseguiti dai bambini, che hanno contribuito a creare un clima di festa e condivisione.

Successivamente, i bambini hanno potuto assistere a una breve dimostrazione con cani labrador e pastori tedeschi, per osservare il loro comportamento e l’interazione con i piccoli, cuore delle attività di pet therapy. La giornata si è conclusa con la consegna degli attestati ai partecipanti e un rinfresco per tutti i presenti, suggellando un Natale all’insegna della solidarietà, della gioia e dell’inclusione.

L’iniziativa conferma l’impegno dell’A.N.S.I. di Foggia e delle realtà associative locali nel sostenere attività sociali e progetti che favoriscono il benessere dei bambini, dimostrando come anche gesti simbolici come la donazione di un giocattolo possano diventare momenti di condivisione e crescita collettiva

Ortanova, A.N.S.I. Foggia porta un Natale speciale ai bambini della Pet Therapy
Ortanova, A.N.S.I. Foggia porta un Natale speciale ai bambini della Pet Therapy

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

A una festa devi solo essere divertente, non devi essere sincero. (Andy Warhol)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO