Home // Cronaca // Palermo: tangenti all’obitorio del Policlinico, due arresti

OBITORIO Palermo: tangenti all’obitorio del Policlinico, due arresti

Quattro operatori della camera mortuaria avrebbero richiesto somme tra 50 e 100 euro per accelerare il rilascio delle salme

Palermo: tangenti all’obitorio del Policlinico, due arresti

Palermo, tangenti all’obitorio - Fonte Immagine: palermotoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Dicembre 2025
Cronaca // L'inchiesta //

Due arresti e diverse misure cautelari sono stati eseguiti nell’ambito dell’inchiesta sul presunto giro di tangenti all’obitorio del Policlinico, dove quattro operatori della camera mortuaria avrebbero richiesto somme tra 50 e 100 euro per accelerare il rilascio delle salme.

Il GIP Carmen Salustro, al termine degli interrogatori, ha disposto gli arresti domiciliari per Marcello Gargano e Salvatore Lo Bianco, mentre altri due operatori, Antonio Di Donna e Giuseppe Anselmo, sono stati sottoposti a obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria e interdizione dai pubblici uffici per un anno. Cinque tra titolari e dipendenti di agenzie di pompe funebri sono stati invece soggetti a obbligo di presentazione tre volte alla settimana. Contestualmente sono stati sequestrati i proventi ritenuti illeciti, tra cui 2.050 euro per Lo Bianco e 1.820 euro per Gargano.

Secondo la Procura, coordinata dai sostituti procuratori Gianluca De Leo e Felice De Benedettis, sarebbe stato creato un vero e proprio business sulle salme, con guadagni fino a 400 euro al mese e la costituzione di una cassa comune per dividere i proventi delle tangenti. Alcuni impresari funebri che si sarebbero rifiutati di pagare sono stati anche minacciati.

Il gip ha riconosciuto la sussistenza di un’associazione a delinquere, spiegando che esisteva un accordo stabile tra gli indagati, volto alla svendita della funzione pubblica e al profitto personale attraverso illeciti pagamenti. La misura cautelare è stata applicata solo ad alcuni indagati, mentre la richiesta di custodia per altri sei soggetti è stata respinta.

L’ordinanza sottolinea che il sodalizio criminoso si è protratto nel tempo, indipendentemente dai singoli episodi di corruzione, evidenziando una piena adesione degli indagati al fine di arricchimento personale attraverso la gestione illecita della funzione pubblica.

Lo riporta palermotoday.it.

