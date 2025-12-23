Piano Sociale di Zona, Manfredonia “mette a bilancio” fondi regionali e ministeriali

Una determinazione del Settore III – Servizi sociali del Comune di Manfredonia contabilizza risorse e impegni relativi al Piano Sociale di Zona e a una serie di linee di finanziamento collegate a politiche sociali e contrasto alla povertà. L’atto procede con accertamenti di entrata e impegni di spesa su capitoli specifici, richiamando il quadro di programmazione del Piano Sociale di Zona e la gestione associata con gli altri Comuni dell’Ambito (Monte Sant’Angelo, Mattinata, Zapponeta).

Il provvedimento elenca diverse poste. Tra gli accertamenti, compaiono risorse regionali e altre fonti, con importi e annualità:

Fondo globale socio-assistenziale 2023: 54.663,89 euro (2025);

Caregiver: 37.969,88 euro (2026);

PNRR persone con disabilità: 200.000 euro (2025);

Patto di cura 2023/2024: 86.400 euro (2026);

Patto di cura 2025/2026: 313.600 euro (2026);

Sostegno familiare 2023/2024: 158.200 euro (2026);

rimborsi e recuperi vari: 163.461,59 euro (2025);

rimborsi vari per prestazioni servizi sociali: 155.700,06 euro (2025).

Sul versante degli impegni di spesa, l’atto specifica anche destinatari/beneficiari: ad esempio, per il capitolo “PNRR persone con disabilità” l’impegno di 200.000 euro è indicato in favore del Comune di Monte Sant’Angelo; per “Patto di cura 2025/2026” l’impegno di 313.600 euro è riferito a 23 beneficiari aventi diritto; per “Sostegno familiare 2023/2024” l’impegno di 158.200 euro riguarda 113 beneficiari.

C’è poi una parte dedicata alle movimentazioni interne e alle riduzioni: l’atto dispone riduzioni su impegni precedenti legati al Fondo Povertà e prevede, tra l’altro, un rimborso al Comune di Manfredonia per la stabilizzazione di personale dell’Ufficio di Piano, con impegno e liquidazione.

In termini giornalistici, la notizia è doppia. Da un lato è una delibera “tecnica” di contabilità, ma dall’altro mette in evidenza i filoni su cui si muove la spesa sociale locale nel breve periodo: non autosufficienza, cura familiare, disabilità, povertà e servizi collegati. I numeri mostrano anche come molte misure – specie quelle rivolte a “patto di cura” e “sostegno familiare” – siano programmate sull’annualità successiva, a conferma di una gestione che deve incastrare procedure regionali, tempi di rendicontazione e disponibilità dei capitoli.

A cura di Michele Solatia.