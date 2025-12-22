Edizione n° 5923

BALLON D'ESSAI

"CUOIO CAPELLUTO" // Al Policlinico di Bari rimosso un raro tumore al cuoio capelluto
22 Dicembre 2025 - ore  14:57

CALEMBOUR

NEW GIANPI // Tarantini: “La giustizia con me ha funzionato. Ho imparato dai miei errori”. Cosa fa oggi Gianpi
22 Dicembre 2025 - ore  17:46

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Piemontese: “15 milioni in più a Casa Sollievo, ma le tariffe spettano allo Stato” (VIDEO)

PIEMONTESE CASA SOLLIEVO Piemontese: “15 milioni in più a Casa Sollievo, ma le tariffe spettano allo Stato” (VIDEO)

Piemontese chiarisce: “Le tariffe non dipendono dalle Regioni”

Piemontese “15 milioni in più a Casa Sollievo, ma le tariffe spettano allo Stato”

Piemontese “15 milioni in più a Casa Sollievo, ma le tariffe spettano allo Stato” - sq

AUTORE:
Salvatore Clemente
PUBBLICATO IL:
23 Dicembre 2025
Manfredonia // Politica //

SAN GIOVANNI ROTONDO – La vertenza Casa Sollievo resta al centro dell’attenzione istituzionale e del territorio. A ribadirlo, nel giorno della fiaccolata e del corteo cittadino, è il vicepresidente della Regione Puglia e assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese, intervenuto a sostegno dell’ospedale simbolo della Capitanata.

«Come Regione Puglia, nel corso degli ultimi 20 mesi, abbiamo incrementato il finanziamento agli enti ecclesiastici di 40 milioni di euro, destinando a Casa Sollievo della Sofferenza 15 milioni di euro in più rispetto alle prestazioni da erogare», ha dichiarato Piemontese, sottolineando l’impegno concreto dell’amministrazione regionale per garantire continuità e stabilità al presidio sanitario.

Un chiarimento importante è arrivato anche sul tema dell’aggiornamento delle tariffe sanitarie, uno dei nodi principali della vertenza. «L’adeguamento delle tariffe non è una prerogativa delle Regioni, ma del Governo nazionale – ha spiegato il vicepresidente –. Su questo punto è necessario un intervento dello Stato, perché le Regioni non hanno strumenti normativi per agire in autonomia».

Piemontese ha ribadito il valore strategico dell’ospedale fondato da San Pio da Pietrelcina per l’intero sistema sanitario pugliese. «Seguiamo con grande attenzione la vertenza. Casa Sollievo della Sofferenza è un hub fondamentale, senza il quale non riusciremmo a garantire prestazioni sanitarie essenziali a tutta la Capitanata e non solo».

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

A una festa devi solo essere divertente, non devi essere sincero. (Andy Warhol)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO