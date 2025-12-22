SAN GIOVANNI ROTONDO – La vertenza Casa Sollievo resta al centro dell’attenzione istituzionale e del territorio. A ribadirlo, nel giorno della fiaccolata e del corteo cittadino, è il vicepresidente della Regione Puglia e assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese, intervenuto a sostegno dell’ospedale simbolo della Capitanata.

«Come Regione Puglia, nel corso degli ultimi 20 mesi, abbiamo incrementato il finanziamento agli enti ecclesiastici di 40 milioni di euro, destinando a Casa Sollievo della Sofferenza 15 milioni di euro in più rispetto alle prestazioni da erogare», ha dichiarato Piemontese, sottolineando l’impegno concreto dell’amministrazione regionale per garantire continuità e stabilità al presidio sanitario.

Un chiarimento importante è arrivato anche sul tema dell’aggiornamento delle tariffe sanitarie, uno dei nodi principali della vertenza. «L’adeguamento delle tariffe non è una prerogativa delle Regioni, ma del Governo nazionale – ha spiegato il vicepresidente –. Su questo punto è necessario un intervento dello Stato, perché le Regioni non hanno strumenti normativi per agire in autonomia».

Piemontese ha ribadito il valore strategico dell’ospedale fondato da San Pio da Pietrelcina per l’intero sistema sanitario pugliese. «Seguiamo con grande attenzione la vertenza. Casa Sollievo della Sofferenza è un hub fondamentale, senza il quale non riusciremmo a garantire prestazioni sanitarie essenziali a tutta la Capitanata e non solo».