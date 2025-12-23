Edizione n° 5923

Home // Foggia // PNRR rifiuti, a Foggia via libera al progetto esecutivo del nuovo Centro comunale di raccolta in via Gentile

VIA GENTILE PNRR rifiuti, a Foggia via libera al progetto esecutivo del nuovo Centro comunale di raccolta in via Gentile

Il progetto si colloca nella cornice del DM 396/2021 e nel PNRR Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica

PNRR rifiuti, a Foggia via libera al progetto esecutivo del nuovo Centro comunale di raccolta in via Gentile

Raccolta rifiuti - Fonte Immagine non riferita al testo: bari.corriere.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
23 Dicembre 2025
Foggia // Politica //

Passo avanti per l’infrastruttura dedicata alla raccolta differenziata: il Comune di Foggia ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un Centro comunale di raccolta (CCR) in via Gentile, nell’ambito del PNRR legato alla transizione ecologica e all’economia circolare. L’atto è una determinazione dell’Area 7 – Ambiente e Manutenzione, che richiama il decreto ministeriale e la linea di intervento finalizzata al potenziamento della rete di raccolta differenziata.

Il progetto si colloca nella cornice del DM 396/2021 (all’epoca Ministero della Transizione Ecologica) e nel PNRR Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 1, Investimento 1.1, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare impianti e logistica della differenziata, soprattutto nelle aree dove i ritardi impiantistici sono storicamente più marcati.

Nelle premesse, il Comune ricostruisce il ruolo di AGER Puglia e l’assetto del servizio: AMIU Puglia S.p.A. è indicata come gestore del servizio di raccolta rifiuti urbani, spazzamento e lavaggio stradale sulla base di un affidamento regolato da contratto di servizio con decorrenza 1 gennaio 2023 e durata fino al 31 dicembre 2031.

Il percorso verso il progetto esecutivo, però, non è lineare. L’atto ricorda che, nella fase di trasmissione dei progetti, era stato riscontrato un aumento dei costi: in un passaggio si menziona un costo complessivo dell’intervento superiore al milione e mezzo, attribuito all’incremento dei prezzi. Successivamente, l’amministrazione ha chiesto ad AMIU di rimodulare per ricondurre l’operazione entro i limiti finanziati e mantenere inalterate le finalità.

La rimodulazione porta al punto di arrivo: il Comune ritiene “meritevole di formale approvazione” il progetto esecutivo del CCR di via Gentile e indica un importo di 750.000 euro, acquisito agli atti (quadro tecnico-economico trasmesso a dicembre 2025, con importi al netto IVA, specificando che l’imposta non è dovuta dal Comune).

Nel dispositivo, il dirigente approva il progetto e precisa che la spesa risulta già impegnata con una precedente determinazione, per cui non è necessaria ulteriore trasmissione al servizio finanziario. Inoltre, l’atto viene trasmesso al Servizio Lavori Pubblici per l’inserimento o conferma nel piano triennale delle opere pubbliche. Dal punto di vista operativo, un nuovo CCR significa aumentare la capacità del Comune di intercettare flussi di rifiuti differenziati (ingombranti, RAEE, frazioni specifiche) in modo controllato, riducendo abbandoni e conferimenti impropri. Sullo sfondo resta la sfida principale: passare dagli atti amministrativi al cantiere e, soprattutto, alla gestione efficiente della struttura, perché un centro di raccolta funziona davvero solo se è integrato con la logistica urbana, gli orari, il personale e una comunicazione efficace verso i cittadini.

A cura di Giovanna Tambo.

