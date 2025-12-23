Edizione n° 5923

BALLON D'ESSAI

"CUOIO CAPELLUTO" // Al Policlinico di Bari rimosso un raro tumore al cuoio capelluto
22 Dicembre 2025 - ore  14:57

CALEMBOUR

NEW GIANPI // Tarantini: “La giustizia con me ha funzionato. Ho imparato dai miei errori”. Cosa fa oggi Gianpi
22 Dicembre 2025 - ore  17:46

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Politica // Puglia, Decaro pronto alla giunta: “Subito dopo la proclamazione, bastano poche ore”

GIUNTA Puglia, Decaro pronto alla giunta: “Subito dopo la proclamazione, bastano poche ore”

«Appena arriva la proclamazione dei consiglieri regionali, la giunta la posso ufficializzare in poche ore, o al massimo in un giorno»

Puglia, Decaro pronto alla giunta: “Subito dopo la proclamazione, bastano poche ore”

Antonio Decaro - Fonte Immagine: ilsole24ore.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Dicembre 2025
Politica // Politica Regionale //

Antonio Decaro, governatore neoeletto della Regione Puglia, guarda già alla piena operatività dell’ente e chiarisce i tempi per la formazione dell’esecutivo. «Appena arriva la proclamazione dei consiglieri regionali, la giunta la posso ufficializzare in poche ore, o al massimo in un giorno», ha spiegato, in attesa che si completi l’iter della Corte d’Appello per la ratifica definitiva della composizione del Consiglio regionale, prevista ormai per gennaio.

L’ex eurodeputato dem segue con pazienza le procedure formali, ma non nasconde la voglia di entrare nel vivo dell’azione amministrativa. Tra appuntamenti pubblici e incontri informali in città, il refrain che lo accompagna è sempre lo stesso: “Quando inizi?”, segnale di un’attesa crescente anche tra cittadini e addetti ai lavori.

Le parole raccolte evidenziano come Decaro abbia già un’idea quasi definita della squadra di governo, con pochi nodi ancora da sciogliere, tra cui il rispetto della rappresentanza femminile e la possibile collocazione in giunta dell’ex presidente Michele Emiliano.

Tra le certezze figura la presenza di Donato Pentassuglia, consigliere regionale di Martina Franca, espressione di una cultura moderata e riformista. Forte dell’esperienza maturata con risultati concreti nel settore dell’Agricoltura, Pentassuglia potrebbe essere chiamato a misurarsi anche con la Sanità, incarico già ricoperto in passato ai tempi della giunta Vendola.

La macchina regionale, dunque, è pronta a ripartire, con un presidente che si dice pronto a partire senza indugi non appena saranno completati gli ultimi passaggi istituzionali.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

A una festa devi solo essere divertente, non devi essere sincero. (Andy Warhol)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO