Antonio Decaro, governatore neoeletto della Regione Puglia, guarda già alla piena operatività dell’ente e chiarisce i tempi per la formazione dell’esecutivo. «Appena arriva la proclamazione dei consiglieri regionali, la giunta la posso ufficializzare in poche ore, o al massimo in un giorno», ha spiegato, in attesa che si completi l’iter della Corte d’Appello per la ratifica definitiva della composizione del Consiglio regionale, prevista ormai per gennaio.

L’ex eurodeputato dem segue con pazienza le procedure formali, ma non nasconde la voglia di entrare nel vivo dell’azione amministrativa. Tra appuntamenti pubblici e incontri informali in città, il refrain che lo accompagna è sempre lo stesso: “Quando inizi?”, segnale di un’attesa crescente anche tra cittadini e addetti ai lavori.

Le parole raccolte evidenziano come Decaro abbia già un’idea quasi definita della squadra di governo, con pochi nodi ancora da sciogliere, tra cui il rispetto della rappresentanza femminile e la possibile collocazione in giunta dell’ex presidente Michele Emiliano.

Tra le certezze figura la presenza di Donato Pentassuglia, consigliere regionale di Martina Franca, espressione di una cultura moderata e riformista. Forte dell’esperienza maturata con risultati concreti nel settore dell’Agricoltura, Pentassuglia potrebbe essere chiamato a misurarsi anche con la Sanità, incarico già ricoperto in passato ai tempi della giunta Vendola.

La macchina regionale, dunque, è pronta a ripartire, con un presidente che si dice pronto a partire senza indugi non appena saranno completati gli ultimi passaggi istituzionali.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it