Home // Politica // Puglia, incognita Emiliano nella futura Giunta Decaro: “Non ne so niente”

DECARO Puglia, incognita Emiliano nella futura Giunta Decaro: “Non ne so niente”

Interpellato dai giornalisti, il governatore uscente ha risposto con ironia: «Che io sappia non lo so», lasciando intendere che non vi siano certezze

Puglia, incognita Emiliano nella futura Giunta Decaro: “Non ne so niente”

Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Dicembre 2025
Politica // Politica Regionale //

Resta aperto il dubbio sulla possibile presenza di Michele Emiliano nella futura Giunta regionale guidata da Antonio Decaro. Interpellato dai giornalisti, il governatore uscente ha risposto con ironia: «Che io sappia non lo so», lasciando intendere che, al momento, non vi siano certezze su un suo eventuale ruolo nel prossimo esecutivo.

La nomina ufficiale del nuovo presidente non è ancora avvenuta e arriverà solo nel nuovo anno, al termine dei tempi previsti per ricorsi e riconteggi. Nonostante ciò, iniziano già a circolare indiscrezioni sui possibili nomi della squadra che Decaro, ex sindaco di Bari e attuale europarlamentare, starebbe valutando.

Se tra questi possa figurare anche Emiliano non è ancora dato sapere, come lo stesso presidente uscente ha ribadito a margine di una conferenza stampa sugli investimenti per l’accessibilità negli immobili dell’Arca. «Non lo so», ha ripetuto, spiegando con tono scherzoso che si tratta di una formula spesso utilizzata anche in aula durante le interrogazioni processuali.

Una porta, tuttavia, non completamente chiusa. In precedenti interviste, infatti, Emiliano ha già manifestato la propria disponibilità a entrare nella Giunta Decaro, qualora dovesse arrivare una chiamata ufficiale.

Lo riporta foggiatoday.it.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

