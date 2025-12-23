Bari, 23 dicembre 2025 – Da oggi riapre l’asse centrale di via Sparano, all’inizio di Piazza Aldo Moro, con una pavimentazione che coniuga antico e moderno: durante gli scavi è stato infatti rinvenuto l’antico basolato che è stato recuperato e riposato a terra.

L’intervento a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) procede con la riqualificazione delle aree verdi nell’area nord della piazza davanti alla Stazione di Bari Centrale.

Il cantiere, avviato lo scorso aprile, è un intervento esteso in uno dei punti più vissuti e trafficati della città. Nel corso dei lavori, alcuni ritrovamenti hanno portato alla luce, in una zona finora poco cosciuta, una complessa e articolata stratificazione archeologica di Bari; questo ha comportato alcuni rallentamenti alle attività, superati grazie alla collaborazione costante con la Soprintendenza e il Comune di Bari. È stato dunque possibile garantire la continuità delle operazioni e la riapertura, oggi, dell’asse centrale di Via Sparano.

Sono in corso di completamento le finiture per restituire ai cittadini l’area attualmente recintata.

Alessandra Passeri