Edizione n° 5924

BALLON D'ESSAI

"NON SO NIENTE" // Incognita Emiliano nella futura Giunta Decaro: “Non ne so niente”
23 Dicembre 2025 - ore  09:32

CALEMBOUR

VINCE ZAMPELLA // Mondo dei videogiochi in lutto: Vince Zampella muore in un incidente
23 Dicembre 2025 - ore  09:49

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Bari // RFI, Bari centrale: riapre l’asse centrale di Via Sparano

VIA SPARANO RFI, Bari centrale: riapre l’asse centrale di Via Sparano

L’intervento a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) procede con la riqualificazione delle aree verdi nell’area nord della piazza davanti alla Stazione di Bari Centrale.

Apertura asse via Sparano fronte stazione

Apertura asse via Sparano fronte stazione

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Dicembre 2025
Bari // Cronaca //

Bari, 23 dicembre 2025 – Da oggi riapre l’asse centrale di via Sparano, all’inizio di Piazza Aldo Moro, con una pavimentazione che coniuga antico e moderno: durante gli scavi è stato infatti rinvenuto l’antico basolato che è stato recuperato e riposato a terra.

L’intervento a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) procede con la riqualificazione delle aree verdi nell’area nord della piazza davanti alla Stazione di Bari Centrale.

Il cantiere, avviato lo scorso aprile, è un intervento esteso in uno dei punti più vissuti e trafficati della città. Nel corso dei lavori, alcuni ritrovamenti hanno portato alla luce, in una zona finora poco cosciuta, una complessa e articolata stratificazione archeologica di Bari; questo ha comportato alcuni rallentamenti alle attività, superati grazie alla collaborazione costante con la Soprintendenza e il Comune di Bari. È stato dunque possibile garantire la continuità delle operazioni e la riapertura, oggi, dell’asse centrale di Via Sparano.

Sono in corso di completamento le finiture per restituire ai cittadini l’area attualmente recintata.

Alessandra Passeri

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

A una festa devi solo essere divertente, non devi essere sincero. (Andy Warhol)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO