Tarantini: "La giustizia con me ha funzionato. Ho imparato dai miei errori". Cosa fa oggi Gianpi
Home // Attualità // Roma: Gaia Carella in concerto accanto a Jonathan Jackson

JONATHAN JACKSON Roma: Gaia Carella in concerto accanto a Jonathan Jackson

La Diocesi Ortodossa Romena d’Italia ha promosso a Roma un concerto di beneficenza a sostegno del progetto sociale Casa “Sfânta Anastasia”

Roma: Gaia Carella in concerto accanto a Jonathan Jackson

Gaia Carella in concerto

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Dicembre 2025
Attualità // Eventi //

Lo scorso 21 dicembre, la Diocesi Ortodossa Romena d’Italia ha promosso a Roma un concerto di beneficenza a sostegno del progetto sociale Casa “Sfânta Anastasia”, impegnato nell’accoglienza e nel supporto delle persone più fragili.

Ospite d’eccezione della serata è stato Jonathan Jackson, noto attore e musicista statunitense, vincitore di cinque Daytime Emmy Awards e celebre per i suoi ruoli in General Hospital e Nashville. Accanto alla carriera cinematografica, Jackson porta avanti un apprezzato percorso musicale come cantautore e leader della band Jonathan Jackson + Enation, unendo musica, spiritualità e impegno sociale.

Nel corso dell’evento, la flautista foggiana Gaia Carella ha condiviso il palco con Jonathan Jackson, dando vita a un momento musicale di grande intensità e suggestione, accolto con entusiasmo dal pubblico presente.

Il concerto si è svolto nella Basilica “Sfânta Anastasia” al Palatino, alla presenza di autorevoli personalità istituzionali e religiose, tra cui Sua Eccellenza Padre Siluan, Vescovo Ortodosso Romeno d’Italia, George Gabriel Bolognan, Ambasciatore della Romania in Italia, e il Coro “Sfântu Potitiu” della Gioventù di Nepsis, che ha impreziosito la serata con canti di profondo valore spirituale.

Un appuntamento che ha saputo coniugare musica, solidarietà e dialogo culturale, rafforzando il legame tra arte e beneficenza in un clima di autentica condivisione.

