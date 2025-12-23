Roma: Gaia Carella in concerto accanto a Jonathan Jackson

Lo scorso 21 dicembre, la Diocesi Ortodossa Romena d’Italia ha promosso a Roma un concerto di beneficenza a sostegno del progetto sociale Casa “Sfânta Anastasia”, impegnato nell’accoglienza e nel supporto delle persone più fragili.

Ospite d’eccezione della serata è stato Jonathan Jackson, noto attore e musicista statunitense, vincitore di cinque Daytime Emmy Awards e celebre per i suoi ruoli in General Hospital e Nashville. Accanto alla carriera cinematografica, Jackson porta avanti un apprezzato percorso musicale come cantautore e leader della band Jonathan Jackson + Enation, unendo musica, spiritualità e impegno sociale.

Nel corso dell’evento, la flautista foggiana Gaia Carella ha condiviso il palco con Jonathan Jackson, dando vita a un momento musicale di grande intensità e suggestione, accolto con entusiasmo dal pubblico presente.

Il concerto si è svolto nella Basilica “Sfânta Anastasia” al Palatino, alla presenza di autorevoli personalità istituzionali e religiose, tra cui Sua Eccellenza Padre Siluan, Vescovo Ortodosso Romeno d’Italia, George Gabriel Bolognan, Ambasciatore della Romania in Italia, e il Coro “Sfântu Potitiu” della Gioventù di Nepsis, che ha impreziosito la serata con canti di profondo valore spirituale.

Un appuntamento che ha saputo coniugare musica, solidarietà e dialogo culturale, rafforzando il legame tra arte e beneficenza in un clima di autentica condivisione.